Под Оренбургом нашли останки червя-трубочника возрастом почти 250 млн лет

Палеоэнтомологи Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН обнаружили самого древнего в мире червя-олигохету (Oligochaeta) в недавно открытом раннетриасовом местонахождении в Оренбургской области. Возраст окаменелости составляет около 248 миллионов лет, что на 100 миллионов лет древнее всех известных ископаемых олигохет. Статья с описанием находки вышла в журнале Acta Palaeontologica Polonica.
Олигохеты (малощетинковые черви) произошли от древней группы морских многощетинковых червей — полихет, которая появилась в начале кембрийского периода (он начался примерно 540 млн лет назад и закончился около 485 млн лет назад). Достоверных находок ископаемых олигохет немного, древнейшие из них относятся к меловому периоду, в более древних мезозойских отложениях встречаются только их яйцевые коконы.
В лаборатории при разборе образцов из Оренбургской области ученые обнаружили отпечаток, напоминающий мелкого червяка вроде современного трубочника, которым аквариумисты кормят рыбок. Точнее, половину червячка — задняя и, видимо, бо́льшая его часть осталась за пределами найденной плитки алевролита.
На отпечатке видны сегментация, тонкая вторичная кольчатость, поперечные валики (в тех местах, где были ряды щетинок — сами щетинки не сохранились), треугольная головная лопасть и поперечное вдавление в области 12-го сегмента, где у трубочника находятся половые органы (олигохеты — гермафродиты). С помощью электронного микроскопа удалось разглядеть слоистую стенку тела.
Роды и виды олигохет различаются по строению щетинок и внутренних половых органов, поэтому новый червь не получил латинского названия. Возможно, он относится к тому же семейству, что и трубочник.
«Сходство древнейшей олигохеты с трубочником подтверждает мнение о том, что увеличение размеров и переход к жизни в почве в этой группе вторичны, и на сушу малощетинковые черви вышли из пресных водоемов», — заключают авторы исследования.
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