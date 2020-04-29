Под Оренбургом нашли останки червя-трубочника возрастом почти 250 млн лет

Палеоэнтомологи Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН обнаружили самого древнего в мире червя-олигохету (Oligochaeta) в недавно открытом раннетриасовом местонахождении в Оренбургской области. Возраст окаменелости составляет около 248 миллионов лет, что на 100 миллионов лет древнее всех известных ископаемых олигохет. Статья с описанием находки вышла в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Олигохеты (малощетинковые черви) произошли от древней группы морских многощетинковых червей — полихет, которая появилась в начале кембрийского периода (он начался примерно 540 млн лет назад и закончился около 485 млн лет назад). Достоверных находок ископаемых олигохет немного, древнейшие из них относятся к меловому периоду, в более древних мезозойских отложениях встречаются только их яйцевые коконы.

В лаборатории при разборе образцов из Оренбургской области ученые обнаружили отпечаток, напоминающий мелкого червяка вроде современного трубочника, которым аквариумисты кормят рыбок. Точнее, половину червячка — задняя и, видимо, бо́льшая его часть осталась за пределами найденной плитки алевролита.