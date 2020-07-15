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Палеонтология

Под Санкт-Петербургом создадут палеонтологический парк

Интерфакс
15 июля 2020
Он будет располагаться в недействующей части Путиловского карьера (Кировский район).

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в парке будут проходить экскурсии, их будут вести геологи и палеонтологи.

«На примере сохранившихся окаменелых останков живых существ, обитавших в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру, они расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на нашей планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 млн лет назад – во времена, когда жизнь еще не выбралась из воды на сушу», — правительство Ленобласти.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовику (второму периоду палеозойской эры), решаются вопросы обеспечения безопасности туристов.

По плану организаторов проекта, в «Палео Парк-Путилово» будет действовать лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием по препарации окаменелостей. Организаторами проекта «Палео Парк-Путилово» является крупнейшее в России палеонтологическое сообщество Paleo-Hunters.

Путиловский карьер содержит сотни окаменелостей различных видов, включая трилобитов, среди которых преобладают представители родов Asaphus и Illaenus. Путиловский карьер является действующим промышленным объектом по добыче известняка. Разработка месторождения в этом районе ведется с 1712 года. С начала освоения Путиловского карьера на его территории были обнаружены многочисленные окаменелости, представляющие научную ценность.

Парк планируется открыть в 2021 году.

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