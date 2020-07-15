Под Санкт-Петербургом создадут палеонтологический парк

Он будет располагаться в недействующей части Путиловского карьера (Кировский район).

«На примере сохранившихся окаменелых останков живых существ, обитавших в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру, они расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на нашей планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 млн лет назад – во времена, когда жизнь еще не выбралась из воды на сушу», — правительство Ленобласти.