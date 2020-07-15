Под Санкт-Петербургом создадут палеонтологический парк

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в парке будут проходить экскурсии, их будут вести геологи и палеонтологи.
В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовику (второму периоду палеозойской эры), решаются вопросы обеспечения безопасности туристов.
По плану организаторов проекта, в «Палео Парк-Путилово» будет действовать лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием по препарации окаменелостей. Организаторами проекта «Палео Парк-Путилово» является крупнейшее в России палеонтологическое сообщество Paleo-Hunters.
Путиловский карьер содержит сотни окаменелостей различных видов, включая трилобитов, среди которых преобладают представители родов Asaphus и Illaenus. Путиловский карьер является действующим промышленным объектом по добыче известняка. Разработка месторождения в этом районе ведется с 1712 года. С начала освоения Путиловского карьера на его территории были обнаружены многочисленные окаменелости, представляющие научную ценность.
Парк планируется открыть в 2021 году.
Посмотрите, как пингвины отбиваются от летучих мышей-вампиров.