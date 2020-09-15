Погруженные в вечный сон: неизвестные науке динозавры были погребены заживо

Примерно 125 миллионов лет назад два динозавра решили вздремнуть в своей норе. Однако им не суждено было проснуться: рептилии были погребены заживо, как показывает новое исследование. Предположительно логово динозавров было замуровано в результате извержения вулкана.
Идеально сохранившиеся останки двух динозавров, до сих пор неизвестных науке, были обнаружены фермерами в провинции Ляонин, которая находится в южной части Северо-Востока Китая. Оба животных выглядели умиротворенными, свернувшись в спящих позах, что и дало название новому виду: Changmiania liaoningensis, что значит «вечно спящий из Ляонина».
Сейчас найденные останки хранятся в Палеонтологическом музее Ляонина. Международная группа палеонтологов из Китая, Аргентины и Бельгии приступила к изучению уникальной анатомии «вечного спящих». Их исследование опубликовано в журнале PeerJ.
Анализ показал, что C. liaoningensis был ранним орнитоподом — типом травоядных динозавров, передвигавшихся на двух ногах. К орнитоподам относятся игуанодон и гадрозавры, которых также называют утконосыми динозаврами. По словам исследователей, судя по его мощным задним ногам и длинному жесткому хвосту, можно с уверенностью сказать, что C. liaoningensis был отличным бегуном.
Также есть причины полагать, что эти животные являлись копающими динозаврами, что не так уж часто встречается среди их сородичей.
Реалистичная поза спящих динозавров «подразумевает, что животные были быстро захоронены, пока они были еще живы», хотя, возможно, вулканический осадок покрыл их вскоре после смерти, пишут исследователи. Однако все версии об их смерти остаются предположениями, поскольку окаменелости были выкопаны фермерами, а не учеными, поэтому место, где покоились останки, не было изучено со всей тщательностью.
Другая ископаемая подсказка о жизни нового вида динозавров — скопление из дюжины маленьких камешков, обнаруженных в области живота одного из особей C. liaoningensis. По словам исследователей, эти камешки могли быть гастролитами, или желудочными камнями, которые некоторые животные специально проглатывают, чтобы измельчить пищу во время пищеварения.
Слои горных пород, где были найдены «вечно спящие» динозавры, хорошо известны необычными окаменелостями — образцами, которые, как считается, были сохранены в результате извержения древнего вулкана (своеобразные Помпеи мелового периода).
Например, несколько лет назад в тех же осадочных горных породах провинции Ляонин были найдены хорошо сохранившиеся останки крупного крылатого динозавра. Он достигал двух метров в длину и обладал роскошным оперением.