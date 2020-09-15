Погруженные в вечный сон: неизвестные науке динозавры были погребены заживо

Реалистичная поза спящих динозавров «подразумевает, что животные были быстро захоронены, пока они были еще живы», хотя, возможно, вулканический осадок покрыл их вскоре после смерти, пишут исследователи. Однако все версии об их смерти остаются предположениями, поскольку окаменелости были выкопаны фермерами, а не учеными, поэтому место, где покоились останки, не было изучено со всей тщательностью.

Другая ископаемая подсказка о жизни нового вида динозавров — скопление из дюжины маленьких камешков, обнаруженных в области живота одного из особей C. liaoningensis. По словам исследователей, эти камешки могли быть гастролитами, или желудочными камнями, которые некоторые животные специально проглатывают, чтобы измельчить пищу во время пищеварения.

Слои горных пород, где были найдены «вечно спящие» динозавры, хорошо известны необычными окаменелостями — образцами, которые, как считается, были сохранены в результате извержения древнего вулкана (своеобразные Помпеи мелового периода).

Например, несколько лет назад в тех же осадочных горных породах провинции Ляонин были найдены хорошо сохранившиеся останки крупного крылатого динозавра. Он достигал двух метров в длину и обладал роскошным оперением.