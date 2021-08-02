Похожая на губку окаменелость может быть самым ранним животным на Земле

В то время, более 890 миллионов лет назад, Земля выглядела совершенно иначе: на ней был только один суперконтинент, известный как Родиния. Северная Америка находилась в центре этого огромного массива суши, а все остальные континенты прижимались к ее краям. Система рифов Литтл-Дал была спрятана внутри под толщей океанских вод. Риф был полон жизни: он был населен микроорганизмами, такими как цианобактерии или водоросли, которые, как и растения, используют солнце для производства энергии. Также там присутствовали строматолиты — скопления бактерий, способные вырастать до метра.

Губки не могли конкурировать за доступ к солнечному свету, и они, вероятно, существовали между скалами, трещинами и впадинами рифа. При этом они использовали преимущества от соседства с цианобактериями, производившими кислород и полисахариды.