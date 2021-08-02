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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

Похожая на губку окаменелость может быть самым ранним животным на Земле

Анастасия Баринова
02 августа 2021
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Элизабет Тернер за работой
Фото: Harquail School of Earth Sciences
Уникальная находка сделана на рифах Канады.

Считается, что многоклеточные животные появились в начале неопротерозойской эры, но это утверждение до сих пор не было подтверждено палеонтологическими находками. Недавно стало известно о губке возрастом примерно 890 миллионов лет. Организм размером от миллиметра до сантиметра обитал на рифах, построенных кальцифицирующими цианобактериями. Он был найден на северо-западных территориях Канады.

Автором открытия является профессор Элизабет Тернер из Лаврентийского университета, на протяжении десятилетий изучавшая породу в горах Маккензи. Эта современная возвышенность содержит геологические остатки древней системы рифов Литтл-Дал, построенных из водорослей.

Один из образцов выбивался из общего ряда, и анализ показал его древний возраст. При этом форма, размер, тип ветвления и многоугольная сетка не сильно отличались от тех же характеристик современных кератозановых губок. Профессор считает, что это — пример самого раннего многоклеточного животного, и если она права — доказательства существования животных отодвигаются примерно на 350 миллионов лет.

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Elizabeth Turner/Nature Слева: микроструктуры, обнаруженные в горных породах древнего рифа Литтл Дал / Справа: фрагмент скелета современной кератозной губки

В то время, более 890 миллионов лет назад, Земля выглядела совершенно иначе: на ней был только один суперконтинент, известный как Родиния. Северная Америка находилась в центре этого огромного массива суши, а все остальные континенты прижимались к ее краям. Система рифов Литтл-Дал была спрятана внутри под толщей океанских вод. Риф был полон жизни: он был населен микроорганизмами, такими как цианобактерии или водоросли, которые, как и растения, используют солнце для производства энергии. Также там присутствовали строматолиты — скопления бактерий, способные вырастать до метра.

Губки не могли конкурировать за доступ к солнечному свету, и они, вероятно, существовали между скалами, трещинами и впадинами рифа. При этом они использовали преимущества от соседства с цианобактериями, производившими кислород и полисахариды.

«У губок нет рта или органов в прямом смысле слова: они позволяют пище проникать в их тела с водой и так же плавно выходить из них. Жить по соседству с водорослями было все равно, что жить рядом с буфетом и кислородной фабрикой одновременно. Это „нирвана“ губок», — Элизабет Тернер.

Со временем рифы исчезли или поменяли свою форму, а населявшие их губки сохранились в виде окаменелостей. Узнайте про другой древний континент, Арктиду.

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