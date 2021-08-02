Похожая на губку окаменелость может быть самым ранним животным на Земле
Считается, что многоклеточные животные появились в начале неопротерозойской эры, но это утверждение до сих пор не было подтверждено палеонтологическими находками. Недавно стало известно о губке возрастом примерно 890 миллионов лет. Организм размером от миллиметра до сантиметра обитал на рифах, построенных кальцифицирующими цианобактериями. Он был найден на северо-западных территориях Канады.
A sponge-like fossil discovered in northwestern Canada could be 350 million years older than the earliest records of animal life. But is it real? https://t.co/DOR82ZuxXx— nature (@Nature) July 29, 2021
Автором открытия является профессор Элизабет Тернер из Лаврентийского университета, на протяжении десятилетий изучавшая породу в горах Маккензи. Эта современная возвышенность содержит геологические остатки древней системы рифов Литтл-Дал, построенных из водорослей.
Один из образцов выбивался из общего ряда, и анализ показал его древний возраст. При этом форма, размер, тип ветвления и многоугольная сетка не сильно отличались от тех же характеристик современных кератозановых губок. Профессор считает, что это — пример самого раннего многоклеточного животного, и если она права — доказательства существования животных отодвигаются примерно на 350 миллионов лет.
В то время, более 890 миллионов лет назад, Земля выглядела совершенно иначе: на ней был только один суперконтинент, известный как Родиния. Северная Америка находилась в центре этого огромного массива суши, а все остальные континенты прижимались к ее краям. Система рифов Литтл-Дал была спрятана внутри под толщей океанских вод. Риф был полон жизни: он был населен микроорганизмами, такими как цианобактерии или водоросли, которые, как и растения, используют солнце для производства энергии. Также там присутствовали строматолиты — скопления бактерий, способные вырастать до метра.
Губки не могли конкурировать за доступ к солнечному свету, и они, вероятно, существовали между скалами, трещинами и впадинами рифа. При этом они использовали преимущества от соседства с цианобактериями, производившими кислород и полисахариды.
Со временем рифы исчезли или поменяли свою форму, а населявшие их губки сохранились в виде окаменелостей. Узнайте про другой древний континент, Арктиду.