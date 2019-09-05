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Палеонтология

Ползком к новым открытиям: чем след древнего животного изумил ученых

05 сентября 2019
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Фото: Z. Chen et al./Nature
Исследователи из научного колледжа в Вирджинском техническом Университете обнаружили ископаемые останки древнего животного, которое обитало на планете около 550 миллионов лет назад.

Больше полумиллиарда лет назад странное червеобразное животное ползло куда-то по морскому дну, оставляя за собой длинный след, когда вдруг раз – и погибло. Существо и его следы находились в покое миллионы лет – и окаменели, тем самым подарив палеонтологам возможность их обнаружить и изучить (на участке было найдено несколько десятков следов, но только один из них заканчивался окаменелыми останками существа). 

Животное, найденное недалеко от китайского города Йилинг, получило название Yilingia spiciformis. Внешне оно было похоже на многоножку: ширина его тела не превышала 2,6 сантиметра, а длина достигала 27 сантиметров. Туловище состояло примерно из 50 сегментов. Авторы полагают, что Yilingia spiciformis могло относиться к кольчатым червям или членистоногим. 

Анализ окаменелого следа (ихнофоссилии) существа предоставляет убедительные доказательства того, что сегментированные животные докембрийского периода довольно активно могли перемещаться и даже зарываться в почву на дне древних океанов. 

Долгое время считалось, что все подобные животные появились во время «кембрийского взрыва» около 539-510 миллионов лет назад, но теперь ученые отодвигают эти временные рамки по крайней мере на несколько миллионов лет дальше.

Кембрийским взрывом называют явление развития скелета у живых существ того времени и появление хордовых, членистоногих, моллюсков и других существ, приспособленных к выживанию на Земле тех времен. А вот Yilingia spiciformis является жительницей докембрийского периода – эдиакария; в этом и заключается уникальность находки. Ископаемых организмов того времени находили крайне мало – ученые считали, что те были малоподвижны и довольно беззащитны. 

Получается, что эдиакарское Y. spiciformis выглядело и вело себя как кембрийское животное – несмотря на то, что по морскому дну оно ползало за 12 миллионов лет до того, что обычно считают началом кембрийского взрыва.

Yilingia spiciformis
Virginia Tech College of Science

Исследователи отметили еще одну особенность находки: возможно, она доказывает первое проявление среди животных способности принимать решения. Следы, оставленные Yilingia spiciformis, могут означать целенаправленную попытку двигаться к чему-то или от чего-то. По следу видно, что передний конец животного четко отличался от заднего. 

Посмотрите на самый отчетливый след динозавра, найденный недавно.

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