Ползком к новым открытиям: чем след древнего животного изумил ученых

Больше полумиллиарда лет назад странное червеобразное животное ползло куда-то по морскому дну, оставляя за собой длинный след, когда вдруг раз – и погибло. Существо и его следы находились в покое миллионы лет – и окаменели, тем самым подарив палеонтологам возможность их обнаружить и изучить (на участке было найдено несколько десятков следов, но только один из них заканчивался окаменелыми останками существа).

Животное, найденное недалеко от китайского города Йилинг, получило название Yilingia spiciformis. Внешне оно было похоже на многоножку: ширина его тела не превышала 2,6 сантиметра, а длина достигала 27 сантиметров. Туловище состояло примерно из 50 сегментов. Авторы полагают, что Yilingia spiciformis могло относиться к кольчатым червям или членистоногим.

Анализ окаменелого следа (ихнофоссилии) существа предоставляет убедительные доказательства того, что сегментированные животные докембрийского периода довольно активно могли перемещаться и даже зарываться в почву на дне древних океанов.