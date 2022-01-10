Поразительные окаменелости эпохи миоцена обнаружены в Австралии

В засушливой Австралии сегодня выжить не так-то просто, но когда-то здесь все было покрыто пышными кустарниками, зелеными лугами и густыми лесами, которые служили домом для множества животных. Новое открытие, сделанное учеными на центральном плоскогорье Нового Южного Уэльса, позволило еще раз удостовериться в этом – и посмотреть на остатки поразительной палеофауны.
Исследователи обнаружили окаменелости, которые можно назвать исключительными. Среди них оказались пауки, насекомые, рыбы, растения и даже птичьи перья, датируемые эпохой миоцена от 11 до 16 миллионов лет назад.
Комплекс, получивший название МакГратс-Флэт, настолько уникален, что был классифицирован как лагерштетт – особый тип захоронения окаменелостей, как правило, в большом количестве, где благодаря особым условиям сохраняются не только твёрдые части скелетных форм, но также и отпечатки мягких тканей.
В МакГратс-Флэт остатки животных и растений сохранились так хорошо, что в некоторых окаменелостях можно различить даже субклеточные структуры. Что особенно удивительно, они были найдены в гетите – богатом железом типе породы, которая обычно не хранит исключительные окаменелости.
Исследователи заявили, что окаменелости в комплексе напоминают экосистемы современных австралийских тропических лесов, но есть и некоторая разница в деталях. Например, субклеточные структуры, называемые меланосомами, которые придают тканям их пигмент, сохранились в окаменелых перьях, а также в глазах рыб и мух.
Хотя меланосомы не имеют пигмента, их структуру можно сравнить со структурой современных меланосом, чтобы понять, какой оттенок мог быть у тканей. Это позволяет исследователям выяснить, какого цвета были различные части организмов МакГратс-Флэта.
Согласно анализу пыльцевых зерен в комплексе, тропические леса МакГратс-Флэт не пережили перехода к засушливому климату. Это не было неожиданностью для ученых: в миоцене случилось глобальное повышение температуры, и именно в этот период австралийский континент потерял огромную массу растительности.
Поскольку глобальные средние температуры растут, экосистема МакГратс-Флэт может показать нам, как может измениться жизнь в нынешних тропических лесах Австралии в ближайшие годы, пишут ученые.