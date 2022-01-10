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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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Палеонтология

Поразительные окаменелости эпохи миоцена обнаружены в Австралии

National Geographic Россия
10 января 2022
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Фото: Michael Frese
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Фото: Michael Frese
Все они на удивление хорошо сохранились и могут рассказать о древнем прошлом континента.

В засушливой Австралии сегодня выжить не так-то просто, но когда-то здесь все было покрыто пышными кустарниками, зелеными лугами и густыми лесами, которые служили домом для множества животных. Новое открытие, сделанное учеными на центральном плоскогорье Нового Южного Уэльса, позволило еще раз удостовериться в этом – и посмотреть на остатки поразительной палеофауны. 

Исследователи обнаружили окаменелости, которые можно назвать исключительными. Среди них оказались пауки, насекомые, рыбы, растения и даже птичьи перья, датируемые эпохой миоцена от 11 до 16 миллионов лет назад.

«Найденные нами окаменелости доказывают, что этот район когда-то был тропическим лесом умеренного пояса, и что жизнь здесь была богатой и изобильной. Многие окаменелости, которые мы находим, являются новыми для науки и включают ктенизидовых пауков, гигантских цикад, ос и различных рыб», – Мэтью Маккарри, соавтор исследования.

Комплекс, получивший название МакГратс-Флэт, настолько уникален, что был классифицирован как лагерштетт – особый тип захоронения окаменелостей, как правило, в большом количестве, где благодаря особым условиям сохраняются не только твёрдые части скелетных форм, но также и отпечатки мягких тканей.

В МакГратс-Флэт остатки животных и растений сохранились так хорошо, что в некоторых окаменелостях можно различить даже субклеточные структуры. Что особенно удивительно, они были найдены в гетите – богатом железом типе породы, которая обычно не хранит исключительные окаменелости.

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Образцы найденных окаменелостей
«Мы думаем, что процесс, который превратил эти организмы в окаменелости, является ключом к тому, почему они так хорошо сохранились. Наши анализы показывают, что окаменелости образовались, когда богатые железом грунтовые воды стекали в стоячий водоем, а осаждение минералов железа сохраняло в себе организмы, которые жили в воде или падали в нее», – Мэтью Маккарри.

Исследователи заявили, что окаменелости в комплексе напоминают экосистемы современных австралийских тропических лесов, но есть и некоторая разница в деталях. Например, субклеточные структуры, называемые меланосомами, которые придают тканям их пигмент, сохранились в окаменелых перьях, а также в глазах рыб и мух.

Хотя меланосомы не имеют пигмента, их структуру можно сравнить со структурой современных меланосом, чтобы понять, какой оттенок мог быть у тканей. Это позволяет исследователям выяснить, какого цвета были различные части организмов МакГратс-Флэта. 

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(А и B) Микроструктура ископаемого пера, демонстрирующая сохранение меланосомы; (C и D) меланосомы, сохранившиеся в глазу ископаемой рыбы; (E и F) сохранившийся омматидий – частичка фасеточного глаза мухи; (G и H) структура устьиц листа.
«Окаменелости также хранят доказательства взаимодействия между видами. Например, у рыб сохранилось содержимое желудков, а это означает, что мы можем выяснить, что они ели. Мы также нашли образцы пыльцы, сохранившейся на телах насекомых, и теперь мы можем понять, какие виды какие растения опыляли», – Майкл Фрезе, соавтор исследования.

Согласно анализу пыльцевых зерен в комплексе, тропические леса МакГратс-Флэт не пережили перехода к засушливому климату. Это не было неожиданностью для ученых: в миоцене случилось глобальное повышение температуры, и именно в этот период австралийский континент потерял огромную массу растительности. 

Поскольку глобальные средние температуры растут, экосистема МакГратс-Флэт может показать нам, как может измениться жизнь в нынешних тропических лесах Австралии в ближайшие годы, пишут ученые. 

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