Поразительные окаменелости эпохи миоцена обнаружены в Австралии

В засушливой Австралии сегодня выжить не так-то просто, но когда-то здесь все было покрыто пышными кустарниками, зелеными лугами и густыми лесами, которые служили домом для множества животных. Новое открытие, сделанное учеными на центральном плоскогорье Нового Южного Уэльса, позволило еще раз удостовериться в этом – и посмотреть на остатки поразительной палеофауны.

Исследователи обнаружили окаменелости, которые можно назвать исключительными. Среди них оказались пауки, насекомые, рыбы, растения и даже птичьи перья, датируемые эпохой миоцена от 11 до 16 миллионов лет назад.