Последняя трапеза анкилозавра сохранилась в его желудке спустя 110 млн лет

В 2011 году в канадской провинции Альберта во время нефтяных работ экскаваторщик обнаружил сенсационную находку — одну из лучших окаменелостей динозавра, который целиком сохранился от головы до крупа. Его нарекли Borealopelta markmitchelli (вид является единственным в одноименном роде Borealopelta) и определили, что бронированный ящер жил 110 миллионов лет назад, относился к семейству нодозаврид (Nodosauridae) и был представителем инфраотряда травоядных анкилозавров (их также называют панцирными динозаврами). При жизни этот растительноядный ящер достигал 5,5 метра в длину и массы 1,3 тонны. На плечах у него была пара полуметровых, похожих на бычьи рога, шипов.
Впервые нодозавра описали в 2017 году, но такая поразительная сохранность открыла широкое поле для исследований, которые продолжаются по сей день. В этот раз палеонтологи опубликовали результаты исследования желудка гиганта Мелового периода: они обнаружили там окаменевшую массу размером с футбольный мяч, которая позволит получить четкое представление о том, что именно растительноядные рептилии жевали миллионы лет назад.
Также это, возможно, поможет понять многое о поведении нодозаврид в те времена: узнать не только, чем они предпочитали питаться, но и то, где именно они жили и чем обычно занимались.
Из пережеванной массы, которая была найдена в кишечнике динозавра, 88 процентов оказались листьями папоротника, и только 7 процентов были разнообразными стеблями и ветками.
«Когда мы исследовали тонкие срезы содержимого желудка под микроскопом, мы были шокированы, увидев прекрасно сохранившийся и концентрированный растительный материал», — говорит биолог Дэвид Гринвуд из Университета Брэндона в Канаде.
Всего команда нашла в желудке панцирного динозавра 50 видов растений, в том числе шесть видов мха, большое разнообразие папоротников, несколько видов хвойных и два цветковых растения. Среди съеденного содержимого окаменелого кишечника исследователи также обнаружили камни, преднамеренно проглоченные для того, чтобы помочь собственному пищеварению переварить жесткие материалы (сейчас так делают крокодилы и тюлени).
Но самым интригующим открытием было присутствие в желудке древнего ящера сожженной растительности, которая могла быть съедена случайно или, возможно, специально после одного из пожаров, которые бушевали по всему миру в Меловом периоде. Это может быть признаком уникальной адаптации динозавров к пожарам и влияния этих рептилий на местную экосистему в результате.
«Подобно живущим сегодня крупным травоядным животным, таким как лоси и олени, а также слоны в Африке, эти нодозавры, питаясь, сформировали бы местный ландшафт открытым и плоским, регулярно поедая начинающие вырастать после пожаров растения», — объясняет Гринвуд.
Исследователи почти уверены, что этот динозавр умер вскоре после принятия этой пищи, но остается неясным, является ли эта трапеза показателем того, что ели другие травоядные динозавры того времени. Это мог быть единичный случай поедания растений после пожаров, и диета этого динозавра вряд ли является такой же, как у всех остальных динозавров того же семейства. Как бы то ни было, исследователи отмечают, что эти образцы являются уникальным свидетельством подробного меню панцирного ящера, и нам вряд ли суждено отыскать более показательные экземпляры.
Окаменелый желудок B. markmitchelli теперь демонстрируется рядом с его скелетом Королевском музее имени Тиррелла, Канада. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Sciemce.