Последняя трапеза анкилозавра сохранилась в его желудке спустя 110 млн лет

Но самым интригующим открытием было присутствие в желудке древнего ящера сожженной растительности, которая могла быть съедена случайно или, возможно, специально после одного из пожаров, которые бушевали по всему миру в Меловом периоде. Это может быть признаком уникальной адаптации динозавров к пожарам и влияния этих рептилий на местную экосистему в результате.

«Подобно живущим сегодня крупным травоядным животным, таким как лоси и олени, а также слоны в Африке, эти нодозавры, питаясь, сформировали бы местный ландшафт открытым и плоским, регулярно поедая начинающие вырастать после пожаров растения», — объясняет Гринвуд.

Исследователи почти уверены, что этот динозавр умер вскоре после принятия этой пищи, но остается неясным, является ли эта трапеза показателем того, что ели другие травоядные динозавры того времени. Это мог быть единичный случай поедания растений после пожаров, и диета этого динозавра вряд ли является такой же, как у всех остальных динозавров того же семейства. Как бы то ни было, исследователи отмечают, что эти образцы являются уникальным свидетельством подробного меню панцирного ящера, и нам вряд ли суждено отыскать более показательные экземпляры.

Окаменелый желудок B. markmitchelli теперь демонстрируется рядом с его скелетом Королевском музее имени Тиррелла, Канада. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Sciemce.