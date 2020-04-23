Предки современных крокодилов подражали китам, чтобы доминировать в морской среде

Исследование ученых из Университета Эдинбурга показало, что Тhalattosuchia — вымершие предки современных крокодилов — превратились из сухопутного существа в быстро плавающего хищника около 170 миллионов лет назад. Окаменелости Thalattosuchia свидетельствуют, что их анатомия имитировала китов и дельфинов, у которых были плавники и хвосты.

Тhalattosuchia был древним видом рептилий, живущим в мировых океанах более 150 миллионов лет назад, однако ранее эти животные обитали на суше. Их переход в водную среду протекал гораздо медленнее, чем у многих других существ, таких как киты.

Эти морские хищники обзавелись конечностями, похожими на плавники, обтекаемой формой тела и мощным хвостом, позволявшим развивать большую скорость при плавании. Исследователи также обнаружили, что примерно 170 млн лет назад у них изменилось строение внутреннего уха. Для этого команде палеонтологов пришлось изучить данные компьютерной томографии черепов 18 вымерших видов рептилий и 14 современных родственников Тhalattosuchia.