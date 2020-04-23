Предки современных крокодилов подражали китам, чтобы доминировать в морской среде
Исследование ученых из Университета Эдинбурга показало, что Тhalattosuchia — вымершие предки современных крокодилов — превратились из сухопутного существа в быстро плавающего хищника около 170 миллионов лет назад. Окаменелости Thalattosuchia свидетельствуют, что их анатомия имитировала китов и дельфинов, у которых были плавники и хвосты.
Тhalattosuchia был древним видом рептилий, живущим в мировых океанах более 150 миллионов лет назад, однако ранее эти животные обитали на суше. Их переход в водную среду протекал гораздо медленнее, чем у многих других существ, таких как киты.
Эти морские хищники обзавелись конечностями, похожими на плавники, обтекаемой формой тела и мощным хвостом, позволявшим развивать большую скорость при плавании. Исследователи также обнаружили, что примерно 170 млн лет назад у них изменилось строение внутреннего уха. Для этого команде палеонтологов пришлось изучить данные компьютерной томографии черепов 18 вымерших видов рептилий и 14 современных родственников Тhalattosuchia.
Изменения в вестибулярной системе начали происходить во время начальной полуводной фазы, когда эти предки крокодилов еще выходили на сушу и не жили полностью в воде. Внутреннее ухо состоит из трех петель полукруглых каналов. Исследователи обнаружили, что каналы Тhalattosuchia стали толще, но при этом короче. Такая форма притупила чувствительность их сенсорной системы и сделала её похожей на таковую у дельфинов и китов.
Утолщенная форма лучше подходит для поддержания равновесия в воде, тогда как тонкая форма необходима для жизни на суше и способствует более развитому чувству равновесия, чтобы, например, карабкаться по горам и преодолевать препятствия.
По словам ученых, адаптация происходила в ответ на погружение Тhalattosuchia в водную среду, а не появилась на суше, вынудив этих существ стать морскими животными.
«Древние водные крокодилы получили необычное внутреннее ухо после модификации своих скелетов, позволившей им лучше плавать. У китов произошло то же самое, но уже вскоре после того, как они переселились в воду. Похоже, что крокодилы и киты прошли похожие, но все же разные эволюционные пути от суши к воде», — заключает соавтор исследования Стив Брусатте.
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