Прямой предок современного человека получил новое имя

Принятие решения о том, принадлежит ли набор древних человеческих окаменелостей к тому или иному виду, часто является сложной проблемой, вызывающей жаркие споры. Например, большинство исследователей утверждают, что что различия в скелете современных людей и неандертальцев означают, что они принадлежали к разным видам.

Однако другие ученые настаивают, что неандертальцев не следует рассматривать как отдельный вид, поскольку в последнее время появилось множество генетических доказательств того, что современные люди и неандертальцы когда-то скрещивались и имели плодородное жизнеспособное потомство.

В новом исследовании ученые проанализировали окаменелости людей, датируемые средним плейстоценом — от 774 до 129 тысяч лет назад. Предполагалось, что примерно в этот период в Африке возникли современные люди, а в Евразии — неандертальцы. Однако многое в этой ключевой главе эволюции человека остается малоизученным — палеоантропологи называют эту проблему «путаницей посередине».

Окаменелости людей этой эпохи часто относят к одному из двух видов: Homo heidelbergensis или Homo rhodesiensis. Однако оба вида часто несли множественные и противоречивые определения характеристик скелета и других особенностей, которые их описывали.