Прямой предок современного человека получил новое имя

Принятие решения о том, принадлежит ли набор древних человеческих окаменелостей к тому или иному виду, часто является сложной проблемой, вызывающей жаркие споры. Например, большинство исследователей утверждают, что что различия в скелете современных людей и неандертальцев означают, что они принадлежали к разным видам.
Однако другие ученые настаивают, что неандертальцев не следует рассматривать как отдельный вид, поскольку в последнее время появилось множество генетических доказательств того, что современные люди и неандертальцы когда-то скрещивались и имели плодородное жизнеспособное потомство.
В новом исследовании ученые проанализировали окаменелости людей, датируемые средним плейстоценом — от 774 до 129 тысяч лет назад. Предполагалось, что примерно в этот период в Африке возникли современные люди, а в Евразии — неандертальцы. Однако многое в этой ключевой главе эволюции человека остается малоизученным — палеоантропологи называют эту проблему «путаницей посередине».
Окаменелости людей этой эпохи часто относят к одному из двух видов: Homo heidelbergensis или Homo rhodesiensis. Однако оба вида часто несли множественные и противоречивые определения характеристик скелета и других особенностей, которые их описывали.
Недавние исследования ДНК показали, что некоторые окаменелости в Европе, получившие название H. heidelbergensis, на самом деле принадлежали ранним неандертальцам. Ученые отметили, что в этих случаях название H. heidelbergensis было излишним. В свою очередь, H. rhodesiensis был плохо определенным ярлыком, который никогда не был широко принят в науке.
Поэтому авторы нового исследования предложили объединить все окаменелости Африки и Юго-Восточной Европы из эпохи среднего плейстоцена с чертами архаичного Homo sapiens под названием Homo bodoensis. Это наименование относится к типичному экземпляру этого вида — черепу, найденному на стоянке Бодо д’Ар в Эфиопии.
Группа исследователей под руководством Джона Калба обнаружила череп Бодо в 1976 году и впервые с научной точки зрения описала типовой образец вида Homo bodoensis в 1978 году. Уже тогда было признано, что череп имел черты как Homo erectus, так и Homo sapiens.
Исследователи предполагают, что H. bodoensis был прямым предком H. sapiens, вместе формируя ветвь генеалогического древа человека, отличную от той, которая дала начало неандертальцам и денисовцам.