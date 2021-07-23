Птерозавры могли летать сразу после вылупления
Птенцы птерозавров могли вылетать прямо из яйца, хотя полет этих древних детенышей рептилий мог немного отличаться от полета взрослых.
Новый анализ окаменелых костей крыльев эмбрионов, только что вылупившихся и взрослых птерозавров показывает, что детеныши с самого начала были сильными и проворными летчиками, сообщают исследователи в Scientific Reports.
Птерозавры были разнообразной группой древних летающих рептилий, которые жили вместе с динозаврами от триасового до мелового периодов, от 228 миллионов до 66 миллионов лет назад. В эту группу входят Quetzalcoatlus northropi, самое крупное существо, способное взлетать, и Kunpengopterus antipollicatus, у которого были пальцы, позволявшие ему лазить по деревьям.
Ученые относительно мало знают о ранней истории птерозавров, в том числе о том, могли ли их детеныши активно махать крыльями или только парить. Но недавние открытия все чаще указывают на раннюю независимость рептилий. В частности, об этом свидетельствует открытие летучих перепонок на крыльях эмбриона птерозавра и открытие крошечного детеныша птеранодона, способного летать на большие расстояния задолго до того, как он вырастал до взрослых размеров.
Даррен Найш, палеонтолог из Саутгемптонского университета в Англии, и его коллеги сравнили размеры крыльев окаменелого эмбриона и вылупившихся птенцов с размерами крыльев взрослых представителей видов Pterodaustro guinazui и Sinopterus dongi.
Исследователи проанализировали размах крыльев, прочность костей крыльев и то, какую нагрузку они могли нести. В частности, они остановились на одной плечевой кости. Эта кость находится на конечностях, которые птерозавры использовали, чтобы взлетать. Эта информация дает представление о том, способен ли был птерозавр оторваться от земли.
Команда обнаружила, что плечевые кости вылупившихся птенцов оказались прочнее, чем у многих взрослых особей. Кроме того, у детенышей крылья были крылья короче и шире, чем у взрослых особей, что позволяет предположить, что они, возможно, были способны быстро менять направление и скорость, если не летали на большие расстояния.
Ученые полагают, что ловкий полет, возможно, помог детенышам не только убегать от хищников, но и преследовать проворную добычу, такую как насекомые. Взрослые птерозавры, менее способные маневрировать из-за своего размера, могли затем переключиться на более открытые места обитания.
Среди современных птиц способность летать сразу после вылупления почти неизвестна — за заметным исключением в виде малео (Macrocephalon maleo). Это странная птица, похожая на курицу и обитающая только на индонезийском острове Сулавеси. Способность малео сразу же взлетать помогает ему избежать нападения различных хищников острова, от варанов до питонов.
Тем не менее, по словам ученых, в большей части животного мира нет ничего необычного в том, что детеныши могут сами позаботиться о себе.
«Ранняя стадия развития у позвоночных — правило, а не исключение. Только животные, находящиеся под пристальным вниманием родителей, например, певчие птицы или приматы, могут позволить себе оставаться беспомощными в течение длительного периода времени», — заключают исследователи.