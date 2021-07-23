Птерозавры могли летать сразу после вылупления

Птенцы птерозавров могли вылетать прямо из яйца, хотя полет этих древних детенышей рептилий мог немного отличаться от полета взрослых.

Новый анализ окаменелых костей крыльев эмбрионов, только что вылупившихся и взрослых птерозавров показывает, что детеныши с самого начала были сильными и проворными летчиками, сообщают исследователи в Scientific Reports.

Птерозавры были разнообразной группой древних летающих рептилий, которые жили вместе с динозаврами от триасового до мелового периодов, от 228 миллионов до 66 миллионов лет назад. В эту группу входят Quetzalcoatlus northropi, самое крупное существо, способное взлетать, и Kunpengopterus antipollicatus, у которого были пальцы, позволявшие ему лазить по деревьям.

Ученые относительно мало знают о ранней истории птерозавров, в том числе о том, могли ли их детеныши активно махать крыльями или только парить. Но недавние открытия все чаще указывают на раннюю независимость рептилий. В частности, об этом свидетельствует открытие летучих перепонок на крыльях эмбриона птерозавра и открытие крошечного детеныша птеранодона, способного летать на большие расстояния задолго до того, как он вырастал до взрослых размеров.