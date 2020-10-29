Реальные динозавры: какими они были на самом деле

Лондон. Холодный январский день. Сюзанна Мейдмент стоит на берегу озера и смотрит на стаю динозавров.

Мейдмент, сотрудница британского Музея естественной истории, пришла со мной в Парк Хрустального дворца, где в 1854 году открылась первая в мире выставка скульптур динозавров. Изваяния пользовались бешеным успехом и породили «динозавроманию», не утихающую до сих пор. Задолго до «Парка юрского периода» посмотреть на динозавров Хрустального дворца приходило по 2 миллиона человек в год. Даже Чарльз Диккенс упомянул одного из ящеров в романе «Холодный дом».

Чтобы мы могли поближе увидеть 166-летние скульптуры, Эллинор Мишел и Сара Джейн Слотер, члены правления некоммерческой организации «Друзья динозавров Хрустального дворца», проводят нас на берег, и мы, надев болотные сапоги, бредем через пруд. Едва зайдя в воду, я оступаюсь, падаю и выбираюсь на остров насквозь мокрый, распространяя вокруг запах тины. «Добро пожаловать на Остров динозавров!» – смеется Слотер.

Бледно-зеленые скульптуры, возвышающиеся над мхами и папоротником, выглядят внушительно, даже величественно. Два игуанодона и вправду похожи на огромных игуан с наростами на мордах – сегодня ученые знают, что на самом деле это были шипы на больших пальцах. Так и хочется пренебрежительно назвать динозавров Хрустального дворца устаревшими. Но Мейдмент считает совсем иначе: для нее это памятник передовой науке того времени, ведь создатели скульптур исходили из сравнения немногих доступных им окаменелостей с современными животными.