Русский палеоарт и его герои – доисторическая выставка в Дарвиновском музее

«Магия живых существ Земли и загадок Вселенной такова, что мы никогда не можем знать, когда тот или другой образ изменит наш взгляд на мир навсегда».

Марк Халлетт

Палеохудожнику необходимы базовые научные знания об анатомии, базовое понимание места исследуемого организма во времени (геохронология) и пространстве (палеобиогеография), что важно для восстановления сцен или окружающей среды. Художникам нужны не только кости позвоночных животных, но и любые окаменелые структуры мягких тканей, такие как одревесневшая растительная ткань и кораллы. Учитывая, что многие ископаемые образцы известны из фрагментарного материала, понимание онтогенеза, функциональной морфологиии филогении организмов может потребоваться для создания научно-строгого палеоарта, скупо заполняя реставрационные пробелы.

Некоторые профессиональные палеоартисты рекомендуют учитывать современных животных при помощи точных реставраций, особенно в тех случаях, когда важные детали позы, внешнего вида и поведения невозможно узнать из ископаемого материала. Например, окраска и рисунок большинства вымерших животных неизвестны по ископаемым свидетельствам, но они могут быть правдоподобно восстановлены в иллюстрации на основе известных аспектов окружающей среды и поведения животного, а также вывода, основанного на таких функциях, как терморегуляция, распознавание видов и маскировка.

В дополнение к научному пониманию, палеоарт включает в себя традиционный подход к искусству, использование и развитие стиля, среды и предмета, который уникален для каждого художника.

Но на палеонтологических иллюстраторов могут влиять различные факторы, независимые от науки: ожидания редакторов и кураторов, а также давние предположения о природе динозавров, которые могут повторяться через поколения, культурные установки художника. Часто палеоарт оперирует сложившимися архетипами. Например, для создания кинообразов требуются не столько научные представления о вымерших животных, сколько образы страшных монстров. Тираннозавр заменяет собой дракона из старых сказок, поэтому он должен быть больше похож на дракона, а не на курицу (к которой, согласно последним гипотезам, он гораздо ближе).