Русский палеоарт и его герои – доисторическая выставка в Дарвиновском музее
Что такое палеоарт?
Палеоартом называют искусство создания доисторических ландшафтов и образов представителей вымершей флоры и фауны. Произведения этого жанра, выполненные на основании имеющихся данных и гипотез, являются экспериментальными научными и художественными практиками.
Термин «палеоарт» был впервые использован художником Марком Халлеттом, консультантом режиссёра Стивена Спилберга при создании образа динозавров в фильме «Парк Юрского периода» (1993). Он применил этот термин не только к современным реконструкциям, но и к работам художников XIX—ХХ века.
Чем художники палеоарта отличаются от любых других?
Палеохудожники изображают то, что никто никогда не мог видеть. Они как в игре собирают образы из разрозненных фрагментов для того чтобы разрушить их через некоторое время в угоду следующей научной гипотезе. В XX веке палеоарт стал полноправным жанром искусства, связанным не только с реконструкцией внешнего облика доисторических животных, но и с размышлением о глобальных проблемах мироустройства. Динозавр и мамонт начали восприниматься как символы времени. Вымершие животные прочно вошли в пространство современной культуры и продолжают вдохновлять учёных на новые открытия.
За два века исследований учёные не только открывали новые виды динозавров, но и уточняли сведения об уже известных: появлялись новые находки, совершенствовались методы их анализа, и вместе с этим у палеонтологов появлялись новые идеи и интерпретации. Поэтому наши представления о том, как эти животные выглядели, также менялись — иногда до неузнаваемости. В большинстве случаев художники работают в тесном контакте с палеонтологами, под жестким контролем. Часто сами палеонтологи выступают в роли художников.
Какими знаниями должен обладать палеохудожник? И сколько в палеоарте его выдумки, а сколько – реальности?
«Магия живых существ Земли и загадок Вселенной такова, что мы никогда не можем знать, когда тот или другой образ изменит наш взгляд на мир навсегда».
Марк Халлетт
Палеохудожнику необходимы базовые научные знания об анатомии, базовое понимание места исследуемого организма во времени (геохронология) и пространстве (палеобиогеография), что важно для восстановления сцен или окружающей среды. Художникам нужны не только кости позвоночных животных, но и любые окаменелые структуры мягких тканей, такие как одревесневшая растительная ткань и кораллы. Учитывая, что многие ископаемые образцы известны из фрагментарного материала, понимание онтогенеза, функциональной морфологиии филогении организмов может потребоваться для создания научно-строгого палеоарта, скупо заполняя реставрационные пробелы.
Некоторые профессиональные палеоартисты рекомендуют учитывать современных животных при помощи точных реставраций, особенно в тех случаях, когда важные детали позы, внешнего вида и поведения невозможно узнать из ископаемого материала. Например, окраска и рисунок большинства вымерших животных неизвестны по ископаемым свидетельствам, но они могут быть правдоподобно восстановлены в иллюстрации на основе известных аспектов окружающей среды и поведения животного, а также вывода, основанного на таких функциях, как терморегуляция, распознавание видов и маскировка.
В дополнение к научному пониманию, палеоарт включает в себя традиционный подход к искусству, использование и развитие стиля, среды и предмета, который уникален для каждого художника.
Но на палеонтологических иллюстраторов могут влиять различные факторы, независимые от науки: ожидания редакторов и кураторов, а также давние предположения о природе динозавров, которые могут повторяться через поколения, культурные установки художника. Часто палеоарт оперирует сложившимися архетипами. Например, для создания кинообразов требуются не столько научные представления о вымерших животных, сколько образы страшных монстров. Тираннозавр заменяет собой дракона из старых сказок, поэтому он должен быть больше похож на дракона, а не на курицу (к которой, согласно последним гипотезам, он гораздо ближе).
С чего же начался палеоарт в России?
В России самое первое произведение палеоарта – рисунок мамонта, составленный якутским купцом Романом Болтуновым в 1805 году. Он, вероятно, никогда не предназначался для научной публикации, но его функция — передать жизненный облик животного, чьи бивни Болтунов нашел в Сибири и надеялся продать. Наброски животного, изображавшие его похожим на кабана, вызвали к этому образцу такой научный интерес, что впоследствии рисунки были отправлены в Петербург и в конце концов это привело к раскопкам и изучению остальной части образца.
Мамонты и мегафауна Евразии – самая популярная тема в русском палеоарте. Это «понятные» с точки зрения внешнего вида животные, так как они близки современным млекопитающим. На территории России сделано множество находок, этот материал хорошо изучен. В сценах охот медведь непринуждённо заменяется на мамонта, что и сделал Виктор Васнецов в своем знаменитом панно «Каменный век» (1884-1885), созданном для ГИМа. В искусстве XX века мамонт стал символом Сибири. Здесь находили не только скелеты, но и остатки туш животных в вечной мерзлоте. Российские находки мамонтов стали известны на весь мир. В наше время многие города Сибири украшены скульптурами мамонтов.
Значительной темой русского палеоарта стали находки звероящеров пермского периода (парейазавр и иностранцевия) и ящеров Дальнего востока (амурозавр, манчжурозавры).
Палеоарт – это также развитие исторического жанра в искусстве до показа сцен праистории. Поэтому в палеоарте популярны сцены с изображением людей каменного века. Поскольку в 19 веке геологией, археологией и палеонтологией занимались одни и те же люди, науки до конца не специализировались, то в живописи России и Франции второй половины 19 века преобладают картины о каменном веке.
Что ждет нас на выставке?
Масштабный арт-проект рассказывает мировую историю палеоарта и акцентирует внимание на развитии жанра в России – многие работы выставляются впервые, а их авторы – из самых разных городов и стран. На выставке можно будет увидеть доисторических животных в живописи, графике, скульптуре и цифровом искусстве, узнать о совместной работе палеонтологов и художников, сравнить реконструкции вымерших животных начала XX века с современными. Поглядим на главных героев палеоарта (и на то, как менялся их облик со временем) – тираннозавра, ихтиозавра, игуанодона, протоцератопса, стегозавра, птеродактиля.
Открывают выставку концептуальные работы современных скульпторов, задумавшихся о глубинах времени. Большую часть скульптурных изображений предоставил Владимир Илюхин.
Из необычного – на выставке будет раздел посвященный доисторической флоре в графике, живописи и скульптуре. Традиционно для ботанической иллюстрации, в том числе и для палеботаники, ею традиционно занимаются преимущественно женщины-художницы, но будут и мужские работы, например, живопись и графика доктора наук С.В. Наугольных. Из шедевров мы покажем эскиз керамического рельефа М.В. Шаховской-Фаворской, сделанный для украшения интерьера Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова.
Русский палеоарт XIX-XX вв. будет представлен произведениями выдающихся иллюстраторов и палеохудожников из коллекций Дарвиновского музея, Биологического музея им. К. А. Тимирязева, Зоологического музея МГУ им. М.В.Ломоносова, Палеонтологического института РАН, Музея-усадьбы «Кусково», Раменского историко-художественного музея и частных коллекций.
Самые культовые герои русского палеоарта – это кто?
Во-первых, разумеется, мамонты. А вместе с ними мамонтовая фауна, люди каменного века – произведения на эту тему есть почти у всех наших палеохудожников в живописи, графике и скульптуре. На выставке они будут представлены произведениями многих скульпторов и художников. Открытие наскальной живописи и искусства людей каменного века значительно повлияло на искусство 20 века. В произведениях современных авторов можно увидеть аллюзии и прямые цитаты из произведении наскальной живописи палеолита.
Основные герои Пермского периода – парейазавр и иностранцевия. Тоже есть почти у всех художников – с помощью их образов в палеоарте воплощается тема вечного противоборства хищника и травоядной жертвы. Истоки композиции восходят к эпохе романтизма.
Разумеется, никуда нельзя без тираннозавра – но если на Западе эта страшный монстр, то у нас – обычный хищник. Вообще наши «монстры», как правило, сказочные и добрые, таковы и странные звери с шипами и выростами – протоцератопс, стегозавр.
Популярны в палеоарте разные морские ящеры и древние акулы. На выставке будет раскрыта тема древних морей, показана картина В.А. Ватагина «Эоценовое море» (1939) с огромной акулой – мегалодоном, а еще его же моря с плезиозаврами и ихтиозаврами и современные реконструкции молодых палеохудожников, например Николая Зверькова. На выставке будет представлены произведения диджиталарта 12 современных палеохудожников.
Как и почему менялся палеоарт?
Можно выделить четыре основные эпохи в истории палеоарта, и каждая сменяла другую вместе с очередной научной революцией в области изучения доисторической фауны.
Заложение основ (1820–1890). От многих динозавров известны лишь отдельные кости, их изображают похожими на ящериц или драконов; (на выставке — ранние иллюстрации из фонда редкой книги музея).
Классический период (1890—1970). Динозавров изображают как неуклюжих тяжеловесов: кенгуроподобные хищники с волочащимися по земле хвостами, полуводные растительноядные с непомерно раздутыми телами. (на выставке — скульптура В. В. Трофимова, живопись В.А. Ватагина).
Ренессанс (1970—2010). Приходит понимание, что динозавры были подвижными, активными животными и по метаболизму были ближе к птицам, чем к рептилиям. Поэтому на изображениях хвосты наконец-то отрываются от земли, увеличивается мускулатура. Тогда же у многих мелких (и не очень) динозавров находят перья. (цифровые реконструкции 2000-х годов).
Революция мягких тканей (с 2010). Появляются новые методы изучения мягких тканей, начинаются работы по реконструкции цвета перьев и других покровов. (современные реконструкции молодых художников в цифровом формате).
Зачем вообще нужен палеоарт?
Основная его функция – научно-просветительская и популяризаторская, главная задача – осуществлять коммуникацию между учёными и обществом. Русский палеоарт чаще всего призван проиллюстрировать и аргументировать теорию эволюции.
Для палеонтологов палеоарт — визуализация их гипотез, такой способ познания и коммуникации с ненаучным сообществом (в целях получения денег на исследования или популяризации науки).
Юрий Лотман писал, что «все виды художественного творчества могут быть представлены как разновидности умственного эксперимента». Это утверждение особенно верно по отношению к изображениям вымерших экосистем. Мир доисторических животных особенно притягателен тем, что только благодаря знаниям учёного и видению художника можно воссоздать эпоху, которая могла существовать многие миллионы лет назад. И хотя каждая реконструкция носит вероятностный характер, созданный образ активно влияет на зрителя, несёт большой эмоциональный заряд и убеждает в правильности предлагаемой гипотезы.
Еще больше о динозаврах и другой доисторической фауне в искусстве вы сможете узнать на выставке Дарвиновского музея. Приходите!
Когда? 10 августа 2021 — 7 ноября 2021
Где? Дарвиновский музей, 2 этаж, выставочный зал №5
Сколько? 400 рублей (150 рублей – льготный)