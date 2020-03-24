В Австралии нашли возможного прародителя всех билатериальных животных. Его возраст – 555 млн лет!
Билатериями или двусторонне-симметричными называются животные, тела которых можно условно разделить на левую и правую половины, зеркально повторяющие друг друга. Кроме того, особенностью этого таксона является наличие передне-задней оси тела и системы органов. Развитие двусторонней симметрии было критическим шагом в эволюции животной жизни, давая организмам возможность целенаправленно двигаться в поисках пищи, а не полагаться на фильтрацию или симбионтов.
На сегодняшний день около 99% всех описанных видов, включая людей, относятся к билатериям, однако так было не всегда. Самые ранние многоклеточные организмы имели переменную форму. Коллективно известная как эдиакарская биота (около 635–542 млн лет назад), эта группа содержит самые старые окаменелости сложных многоклеточных организмов. Тем не менее, большинство из них не имеют прямого отношения к современным животным, не оставив после себя потомков. Они были повсеместно вытеснены билатериями после кембрийского взрыва (около 540 миллионов лет назад).
Первые билатерии начали появляться еще в докембрийскую эпоху. Так, к ним относится Кимберелла (Kimberella), отпечатки которой были найдены в Южной Австралии, а позже на побережье Белого моря. Тело этого животного составляло около 15 сантиметров в длину, однако эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что самый старый предок всех билатерий должен был быть простым и маленьким, с рудиментарными органами чувств. Однако обнаружение и идентификация окаменелых останков такого животного считалось трудным, если не невозможным.
В течение 15 лет ученые сходились во мнении, что окаменелые норы, найденные в отложениях эдиакарского периода 555 миллионов лет в Нильпене, Южная Австралия, были сделаны билатериями. Однако подтвердить это до сих пор не удавалось. На помощь ученым пришли современные технологии. Исследователи использовали трехмерный лазерный сканер, чтобы изучить мельчайшие овальные отпечатки в песчанике, выяснив, что норы были оставлены существом с правильной цилиндрической формой тела, отчетливой головой и хвостом, а также со слабо выраженной мускулатурой. Длина животного составляла от 2 до 7 миллиметров, а ширина — около 1-2,5 миллиметра.
Животное получило название Ikaria wariootia. Это название происходит от слова Ikaria, что на одном из местных языков означает «место встречи», и wariootia в честь близлежащего водоема. Находки располагались на 100 метров глубже, чем большинство кимберелл, которых заметили там же.
Несмотря на свою относительно простую форму, Икария была сложной по сравнению с другими ископаемыми этого периода. Она закапывалась в тонких слоях насыщенного кислородом песка на дне океана в поисках органического вещества, что указывает на элементарные сенсорные способности. Форма, сделанных ими ходов позволяет предположить, что Икария двигалась, сокращая мышцы по всему телу, как червь. А признаки того, что организм питался органическими веществами показывает, что у Икарии, вероятно, были рот, задний проход и кишечник.
Исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Узнайте о древнем предке уток и куриц, обнаруженном в Бельгии.