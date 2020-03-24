В Австралии нашли возможного прародителя всех билатериальных животных. Его возраст – 555 млн лет!

Билатериями или двусторонне-симметричными называются животные, тела которых можно условно разделить на левую и правую половины, зеркально повторяющие друг друга. Кроме того, особенностью этого таксона является наличие передне-задней оси тела и системы органов. Развитие двусторонней симметрии было критическим шагом в эволюции животной жизни, давая организмам возможность целенаправленно двигаться в поисках пищи, а не полагаться на фильтрацию или симбионтов.

На сегодняшний день около 99% всех описанных видов, включая людей, относятся к билатериям, однако так было не всегда. Самые ранние многоклеточные организмы имели переменную форму. Коллективно известная как эдиакарская биота (около 635–542 млн лет назад), эта группа содержит самые старые окаменелости сложных многоклеточных организмов. Тем не менее, большинство из них не имеют прямого отношения к современным животным, не оставив после себя потомков. Они были повсеместно вытеснены билатериями после кембрийского взрыва (около 540 миллионов лет назад).

Первые билатерии начали появляться еще в докембрийскую эпоху. Так, к ним относится Кимберелла (Kimberella), отпечатки которой были найдены в Южной Австралии, а позже на побережье Белого моря. Тело этого животного составляло около 15 сантиметров в длину, однако эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что самый старый предок всех билатерий должен был быть простым и маленьким, с рудиментарными органами чувств. Однако обнаружение и идентификация окаменелых останков такого животного считалось трудным, если не невозможным.