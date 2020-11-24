Самое древнее свидетельство существования животных могло оказаться ошибочным

Согласно исследованиям молекулярных часов — методике, использующей частоту мутаций биомолекул для определения генетической дивергенции, — животная жизнь возникла относительно поздно на временной шкале эволюции. Наши самые ранние свидетельства существования жизни относятся к периоду от 3,4 до 3,5 миллиардов лет назад, и это древние записи об одноклеточных организмах.

Растения появились позже, около 1,6 миллиарда лет назад. В свою очередь, появление животных относится к периоду между 900 и 635 миллионами лет назад. Однако до 2009 года в летописи окаменелостей не было никаких свидетельств существования животных того времени. 11 лет назад ученые обнаружили большое количество 24-изопропилхолестана в неопротерозойских породах, возраст которых насчитывает более 635 миллионов лет.

Считается, что они происходят почти исключительно от обыкновенных губок (Demospongiae), которые производят липиды с 30 атомами углерода и необычными боковыми цепями, называемые стеролами C30. Ископаемые продукты этих стеролов — стераны C30, такие как 24-изопропилхолестан, интерпретировались как свидетельство неопротерозойской жизни животных.

Однако новые исследования показали, что мы не можем окончательно интерпретировать стераны С30 как фаунические по происхождению.