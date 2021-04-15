Шея некоторых птерозавров была длиннее, чем у жирафа. Как они летали?

Многие современные животные имеют длинную шею, и жирафы — самый яркий пример подобных существ. Но в глубоком прошлом по земле бродили животные, из-за которых жирафы выглядели бы лишь любителями в соревновании на самую длинную шею.

Так, вымершие причудливые рептилии из рода Tanystropheus могли похвастаться трехметровой шеей, морские рептилии плезиозавры имели шею длиной до семи метров, а чемпионами среди длинношеих существ были динозавры-зауроподы, включая диплодоков, брахиозавров и бронтозавров.

Однако особенный интерес для ученых представляют собой аждархиды (Azhdarchidae). Эти гигантские летающие рептилии имели впечатляющий размах крыльев до 12 метров, а их шея была длиннее, чем у жирафов. Но как с такой шеей они держали голову прямо и продолжали летать, оставалось загадкой.

Группа ученых под руководством Дэвида Мартилла из Университета в Портсмуте и Кэриад Уильямс из Университета в Иллинойсе раскрыла этот секрет. Исследователи обнаружили, что тонкие шейные позвонки рептилий оставались крепкими благодаря сложной внутренней структуре, отличной от всего, что ученые видели раньше.