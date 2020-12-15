Шипы из плеч: у динозавра мелового периода нашлись странные украшения
Палеонтологи из Портсмутского университета и Государственного музея естественной истории в Карлсруэ открыли новый вид динозавров со странными шипами, торчащими из плеч. Исследователи предполагают, что эти отростки представляли собой нарядное украшение для привлечения внимания во время брачных игр, подобное павлиньему хвосту.
Динозавр был небольшим — размером примерно с курицу — и получил название Ubirajara jubatus. Он относится к семейству Compsognathidae — мелких хищникам юрского и мелового периодов. Именно птицеподобные черты компсогнатид и других теропод, таких, как археоптерикс, навели ученых на мысль о тесной связи динозавров с птицами.
Ubirajara jubatus и без шипов из плеч выглядел довольно эффектно: палеонтологи считают, что он носил длинную густую гриву, спускавшуюся по спине, а его лапы были покрыты мехом. Ученые также полагают, что животное могло с помощью гривы давать визуальные сигналы сородичам: например, поднимать ее дыбом при угрозе со стороны других хищников.
Не меньший интерес представляют и эти самые отростки на плечах. Они представляли собой плоские жесткие шипы с небольшим твердым стержнем посередине. Это не совсем перья, но они сделаны из кератина — вещества, из которого состоят птичьи перья, клювы и наши собственные волосы (а еще — чешуя млекопитающих ящеров, панголинов, ради якобы целебных свойств которой этих зверей чуть не истребили). Расположение этих шипов на плечах означает, что их, вероятно, также можно было поднимать и опускать по мере необходимости.
Что наиболее важно, команда исследователей утверждает, что ничего подобного этим отросткам никогда не находилось в летописи окаменелостей.
По словам ученого, ответ мы можем найти в поведении многих современных птиц, которые используют яркое оперение и крупные выделяющиеся особенности для привлечения особей противоположного пола и в некоторых случаях для отпугивания хищников (например, у фрегатов есть массивная ярко-красная грудь, которая может надуваться, словно дирижабль).
«Правда в том, что для многих животных эволюционный успех — это больше, чем просто выживание. Вам нужно еще и хорошо выглядеть, если вы хотите передать свои гены следующему поколению. Современные птицы славятся своим сложным оперением и брачными танцами, которыми они привлекают партнеров. Хвост павлина и самцов райских птиц — классические примеры тому. Этот динозавр показывает нам, что такая склонность хвастаться внешностью приобретена далеко не птицами, а скорее является унаследованной от их предков-динозавров особенностью», — отмечает Смит.
Ubirajara jubatus является одним из древнейших примеров такого рода украшений у динозавров. К этому выводу ученые пришли благодаря идеально сохранившимся окаменелостям, среди которых оказались не только кости, но и мягкие ткани — кожа, и эти кератиновые шипы-отростки.
Окаменелости динозавра были найдены в бразильской формации Крато, мелководном внутреннем море, образовавшемся около 110 миллионов лет назад. Он также стал первым динозавром нептичьего происхождения, обнаруженный на древнем суперконтиненте Гондвана с сохранившейся для исследований кожей.