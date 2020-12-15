Шипы из плеч: у динозавра мелового периода нашлись странные украшения

Палеонтологи из Портсмутского университета и Государственного музея естественной истории в Карлсруэ открыли новый вид динозавров со странными шипами, торчащими из плеч. Исследователи предполагают, что эти отростки представляли собой нарядное украшение для привлечения внимания во время брачных игр, подобное павлиньему хвосту.

Динозавр был небольшим — размером примерно с курицу — и получил название Ubirajara jubatus. Он относится к семейству Compsognathidae — мелких хищникам юрского и мелового периодов. Именно птицеподобные черты компсогнатид и других теропод, таких, как археоптерикс, навели ученых на мысль о тесной связи динозавров с птицами.

Ubirajara jubatus и без шипов из плеч выглядел довольно эффектно: палеонтологи считают, что он носил длинную густую гриву, спускавшуюся по спине, а его лапы были покрыты мехом. Ученые также полагают, что животное могло с помощью гривы давать визуальные сигналы сородичам: например, поднимать ее дыбом при угрозе со стороны других хищников.

Не меньший интерес представляют и эти самые отростки на плечах. Они представляли собой плоские жесткие шипы с небольшим твердым стержнем посередине. Это не совсем перья, но они сделаны из кератина — вещества, из которого состоят птичьи перья, клювы и наши собственные волосы (а еще — чешуя млекопитающих ящеров, панголинов, ради якобы целебных свойств которой этих зверей чуть не истребили). Расположение этих шипов на плечах означает, что их, вероятно, также можно было поднимать и опускать по мере необходимости.

Что наиболее важно, команда исследователей утверждает, что ничего подобного этим отросткам никогда не находилось в летописи окаменелостей.