Скелет крупнейшего в мире трицератопса продали на аукционе. Имя покупателя не разглашают

Неизвестный покупатель заплатил за ископаемые останки 7,7 миллиона долларов.

A private, anonymous U.S. collector bought the fossilized remains of 'Big John,' the largest triceratops dinosaur ever discovered by paleontologists, for $7.74 million at a Paris auction