Скелет крупнейшего в мире трицератопса продали на аукционе. Имя покупателя не разглашают

Большой Джон выделяется среди своих сородичей исключительным размером черепа: 2,62 м в длину и 2 м в ширину. Два самых больших рога животного имеют длину 1,1 м и ширину более 30 см в основании, каждый из которых способен выдержать давление в 16 тонн. Его длина от головы до хвоста – 8,20 метра, ширина тела динозавра составляла около трех метров, масса – почти 12 тонн. Для сравнения, самец африканского слона ростом 3,50 метра весит всего 7 тонн.

Рваная рана на его воротнике свидетельствует о дуэли с другим, меньшим по размеру трицератопсом, во время которой Большой Джон получил травму. Эти жестокие бои, вероятно, были схватками за территорию или за право получить самку.

Большой Джон жил в Ларамидии, островном континенте, который простирался от современной Аляски до Мексики. Смерть настигла динозавра в древней пойме реке – нынешнем геологическом образовании Хелл-Крик в современной Южной Дакоте. Грязь и осадки позволили сохранить его останки в отличном состоянии.

В мае 2014 года первые кости Большого Джона были обнаружены геологом Уолтером Стейном Биллом, а к 2015 году раскопки скелета были закончены целиком. Кличку «Джон» трицератопс получил в честь владельца участка земли, на котором его нашли. Скелет приобрели палеонтологи из мастерской Zoic в Триесте: они специализируются на реставрации подобных останков с целью их последующей продажи.