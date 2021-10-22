Скелет крупнейшего в мире трицератопса продали на аукционе. Имя покупателя не разглашают
Скелет трицератопса по кличке Большой Джон был продан 21 октября аукционным домом Drouot за 7,7 миллиона долларов при стартовой цене лота в 1,7 млн.
Уникальный скелет, возраст которого оценивается в 66 миллионов лет, собран примерно на 60% при сохранности 75% черепа, что является чрезвычайно высоким процентом для современной палеонтологии.
Большой Джон выделяется среди своих сородичей исключительным размером черепа: 2,62 м в длину и 2 м в ширину. Два самых больших рога животного имеют длину 1,1 м и ширину более 30 см в основании, каждый из которых способен выдержать давление в 16 тонн. Его длина от головы до хвоста – 8,20 метра, ширина тела динозавра составляла около трех метров, масса – почти 12 тонн. Для сравнения, самец африканского слона ростом 3,50 метра весит всего 7 тонн.
Рваная рана на его воротнике свидетельствует о дуэли с другим, меньшим по размеру трицератопсом, во время которой Большой Джон получил травму. Эти жестокие бои, вероятно, были схватками за территорию или за право получить самку.
Большой Джон жил в Ларамидии, островном континенте, который простирался от современной Аляски до Мексики. Смерть настигла динозавра в древней пойме реке – нынешнем геологическом образовании Хелл-Крик в современной Южной Дакоте. Грязь и осадки позволили сохранить его останки в отличном состоянии.
В мае 2014 года первые кости Большого Джона были обнаружены геологом Уолтером Стейном Биллом, а к 2015 году раскопки скелета были закончены целиком. Кличку «Джон» трицератопс получил в честь владельца участка земли, на котором его нашли. Скелет приобрели палеонтологи из мастерской Zoic в Триесте: они специализируются на реставрации подобных останков с целью их последующей продажи.
A private, anonymous U.S. collector bought the fossilized remains of 'Big John,' the largest triceratops dinosaur ever discovered by paleontologists, for $7.74 million at a Paris auction https://t.co/haOjH7IAd5 pic.twitter.com/RLrpXzFBfV— Reuters (@Reuters) October 22, 2021
По сообщению NBC News, скелет был продан частному покупателю, пожелавшему остаться неизвестным. Но через представителя этого неназванного человека мы знаем, что покупатель – американец, который «был взволнован идеей иметь возможность приобрести такую вещь для личного пользования».
Возможность продавать такие невероятные скелеты в частные руки до сих пор вызывает горячие споры. Эксперты по аукционам говорят, что спрос на редкие окаменелости динозавров привел к завышению цен на останки, и музеи не могут позволить себе приобретать их для всеобщего обозрения.
Аукционист Александр Джикелло говорит, что цена продажи Большого Джона хорошо показывает, как богатые частные коллекционеры «создают новый рынок» для окаменелостей динозавров.
Аукционный дом Drouot не первый раз выставляет на продажу окаменелости. Оттуда же несколько лет назад два аллозавра ушли с молотка по цене 1,4 млн и 3 млн евро, а за диплодока еще один покупатель заплатил 1,4 млн евро в 2018 году. И эти суммы – далеко не предел. Совсем недавно скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет был продан в Нью-Йорке за 31,8 миллиона долларов.