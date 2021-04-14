Следы неандертальцев с детьми возрастом 100 000 лет обнаружены на пляже Испании

Примерно сотню тысяч лет назад большая семья из 36 неандертальцев прогуливалась по пляжу на юге Пиренейского полуострова. Дети, конечно, скакали и резвились на песке. К такому выводу пришли ученые после анализа окаменелых следов на пляже на территории современной Испании.
В июне 2020 года два биолога обнаружили следы на пляже Маталасканьяс в национальном парке Доньяна после периода сильных штормов и приливов. Сначала исследователи идентифицировали разные следы животных, окаменевшие в породе, а затем обратили внимание на отпечатки, которые были определены как следы неандертальцев.
Открытая поверхность этой местности относится к периоду верхнего плейстоцена – это примерно 106 000 лет назад. Обнаруженные поблизости древние каменные орудия показали, что в этом регионе жили неандертальцы. Эти охотники-собиратели населяли Европу и Ближний Восток от 400 000 до 40 000 лет назад, в то время как первые современные люди прибыли туда около 80 000 лет назад.
Исследователи считают, что найденные отпечатки могут быть самыми старыми следами неандертальцев, когда-либо обнаруженными в Европе.
Команда провела тщательную съемку данного места с помощью беспилотного летательного аппарата и отсканировала каждый из окаменелых следов в трех измерениях.
Размеры и распределение следов предполагают, что они были сделаны группой из 36 неандертальцев, которые, вероятно, были родственниками. Из 36 гоминидов 25 были взрослыми и 11 — детьми. Ученые сумели определить пол 19 взрослых неандертальцев, из которых пять были женщинами и 14 — мужчинами.
Большинство взрослых неандертальцев, гуляющих по пляжу, были ростом от 1,3 до 1,5 метра, но четыре отпечатка, похоже, были сделаны гоминидом ростом более 1,8 м. Это выше ожидаемого роста неандертальцев, поэтому ученые не исключают, что следы просто остались от более низкого человека с тяжелой походкой.
Особый интерес представляют два самых маленьких следа, длиной 14 сантиметров, которые, вероятно, оставил ребенок примерно шести лет. Его следы находятся среди других следов, хаотично сгруппированных в отдельных местах. Возможно, их оставили дети-неандертальцы, которые играли в песке.
Анализ следов показывает, что большая часть следов находится на краю затопленной зоны, но полностью в воду неандертальцы не заходили. Ученые считают, что они могли вести охоту на водоплавающих птиц, рыбу или моллюсков. Свидетельства подобного охотничьего и собирательного поведения неандертальцев были зарегистрированы на других древних стоянках, пишут исследователи.
Недавно ученые получили еще одно доказательство того, что неандертальцы действительно хоронили своих мертвецов.