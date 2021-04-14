Следы неандертальцев с детьми возрастом 100 000 лет обнаружены на пляже Испании

В июне 2020 года два биолога обнаружили следы на пляже Маталасканьяс в национальном парке Доньяна после периода сильных штормов и приливов. Сначала исследователи идентифицировали разные следы животных, окаменевшие в породе, а затем обратили внимание на отпечатки, которые были определены как следы неандертальцев.

Открытая поверхность этой местности относится к периоду верхнего плейстоцена – это примерно 106 000 лет назад. Обнаруженные поблизости древние каменные орудия показали, что в этом регионе жили неандертальцы. Эти охотники-собиратели населяли Европу и Ближний Восток от 400 000 до 40 000 лет назад, в то время как первые современные люди прибыли туда около 80 000 лет назад.

Исследователи считают, что найденные отпечатки могут быть самыми старыми следами неандертальцев, когда-либо обнаруженными в Европе.