Следы возрастом 10 000 лет рассказали загадочную историю путешествия женщины с ребенком

Исследователи обнаружили в Нью-Мексико самый длинный известный набор окаменелых человеческих следов протяженностью более 1,5 км.

Следы были найдены на плато на высохшем древнем дне озера в национальном парке Уайт-Сэндс. Этот район хорошо известен тем, что усеян сотнями тысяч следов различных животных ледникового периода, включая мамонтов, гигантских ленивцев, саблезубых кошек, верблюдов, бизонов, а также людей.

Окаменелые человеческие следы в Уайт-Сэндс настолько хорошо сохранились, что ученым удалось воссоздать немало деталей из истории, которая произошла около 10 000 лет назад.

Исследователи считают, что человек, пересекавший плато, скорее всего, был женщиной, хотя и не исключают, что это подросток. Женщина несла маленького ребенка и сильно спешила, а через несколько часов отправилась в обратный путь, но уже без ребенка.

Они смогли определить, кто сделал эти отпечатки, по их небольшому размеру. Скорость ходьбы женщины можно оценить по расстоянию между отпечатками — создатель следов шел со скоростью 1,7 метра в секунду, что значительно быстрее, чем комфортная скорость ходьбы — от 1,2 до 1,5 метра в секунду. Следы также проходят более или менее по прямой линии, указывая на то, что человек направлялся в определенное место.