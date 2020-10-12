Следы возрастом 10 000 лет рассказали загадочную историю путешествия женщины с ребенком
Исследователи обнаружили в Нью-Мексико самый длинный известный набор окаменелых человеческих следов протяженностью более 1,5 км.
Следы были найдены на плато на высохшем древнем дне озера в национальном парке Уайт-Сэндс. Этот район хорошо известен тем, что усеян сотнями тысяч следов различных животных ледникового периода, включая мамонтов, гигантских ленивцев, саблезубых кошек, верблюдов, бизонов, а также людей.
Окаменелые человеческие следы в Уайт-Сэндс настолько хорошо сохранились, что ученым удалось воссоздать немало деталей из истории, которая произошла около 10 000 лет назад.
Исследователи считают, что человек, пересекавший плато, скорее всего, был женщиной, хотя и не исключают, что это подросток. Женщина несла маленького ребенка и сильно спешила, а через несколько часов отправилась в обратный путь, но уже без ребенка.
Они смогли определить, кто сделал эти отпечатки, по их небольшому размеру. Скорость ходьбы женщины можно оценить по расстоянию между отпечатками — создатель следов шел со скоростью 1,7 метра в секунду, что значительно быстрее, чем комфортная скорость ходьбы — от 1,2 до 1,5 метра в секунду. Следы также проходят более или менее по прямой линии, указывая на то, что человек направлялся в определенное место.
Следы, оставленные маленьким ребенком, также появляются рядом с основными следами в разных точках, как если бы человек, несущий его, время от времени останавливался и ставил ребенка на землю. Судя по размеру детских следов, младенцу было не больше двух лет. Исследователи смогли различить последствия того, как взрослый вновь брал ребенка на руки — эти следы имеют форму банана, поскольку ступня взрослого скользила и проворачивалась наружу под действием дополнительного веса.
В противоположном направлении идет вторая группа следов, которые, похоже, были оставлены через несколько часов после первой прогулки. Эти следы более узкие и однородные, что говорит о том, что на этот раз взрослый путешествовал один.
Мы никогда не узнаем, что случилось с ребенком, хотя склонность человека к драматизму заставляет нас опасаться, что с ним случилось что-то плохое. Однако, возможно, взрослый просто передал младенца его матери и направился в обратный путь.
Человеческие следы дважды пересекаются со следами мамонта, а также гигантского ленивца. Судя по тому, как двигался мамонт, он не обратил никакого внимания на недавнее присутствие людей. Ленивец же, достигнув следов человека, встал на задние лапы, как если бы уловил какой-то запах, повернулся и потоптался на следах людей. Затем он снова встал на четвереньки и двинулся прочь. Возможно, он понял опасность, которую представляют собой люди.