Слоны на Сицилии стремительно превратились в карликов, теряя по 200 кг за поколение

Исследователи обнаружили, что вымерший вид карликовых слонов с Сицилии уменьшился вдвое в высоту и потерял до 85% своей массы за период не более 350 000 лет. При этом данный вид произошел от одного из крупнейших когда-либо существовавших наземных млекопитающих.

Карликовый слон Palaeoloxodon mnaidriensis, который вымер около 19 000 лет назад, потерял более восьми тонн в весе и почти 2 метра в высоту после того, как отклонился от гораздо более крупного слона с прямыми бивнями Palaeoloxodon antiquus, который был почти 4 метра в высоту и весил 10 000 килограммов.

Команда исследователей из Великобритании, Германии, Исландии и Италии изучила 11 образцов древних слонов, собранных с острова. Благодаря одному образцу, взятому в пещере Пунтали на Сицилии, они смогли реконструировать митохондриальную ДНК карликового слона.