Слоны на Сицилии стремительно превратились в карликов, теряя по 200 кг за поколение

Исследователи обнаружили, что вымерший вид карликовых слонов с Сицилии уменьшился вдвое в высоту и потерял до 85% своей массы за период не более 350 000 лет. При этом данный вид произошел от одного из крупнейших когда-либо существовавших наземных млекопитающих.
Карликовый слон Palaeoloxodon mnaidriensis, который вымер около 19 000 лет назад, потерял более восьми тонн в весе и почти 2 метра в высоту после того, как отклонился от гораздо более крупного слона с прямыми бивнями Palaeoloxodon antiquus, который был почти 4 метра в высоту и весил 10 000 килограммов.
Команда исследователей из Великобритании, Германии, Исландии и Италии изучила 11 образцов древних слонов, собранных с острова. Благодаря одному образцу, взятому в пещере Пунтали на Сицилии, они смогли реконструировать митохондриальную ДНК карликового слона.
Это стало возможным, поскольку в их распоряжении оказалась кость, удерживающая внутреннее ухо, которая, как известно, сохраняет ДНК лучше, чем другие части скелета. Возраст кости оценивается от 50 000 до 175 000 лет.
Они обнаружили, что карликовый слон уменьшался в весе и росте на 200 килограммов и 4 сантиметра за поколение за максимальный период около 352 000 лет. Такое стремительное уменьшение сопоставимо с тем, как если бы человек уменьшился до размеров макаки-резуса.
P. antiquus жил на материковой части Европы между 40 000 и 800 000 лет назад и, как считается, колонизировал Сицилию где-то между 70 000 и 200 000 лет назад. Исследователи уверены, что процесс уменьшения размеров начался вскоре после того, как сицилийский слон отделился от своего материкового родственника. Жизнь в изолированной и изолированной среде ускорила процесс эволюции островных существ, и вскоре появился новый вид, P. mnaidriensis.
«Объединив древнюю ДНК с палеонтологическими данными, мы можем показать время наблюдаемых эволюционных изменений с большей точностью», — говорит Барлоу.
Более ранние исследования показали, что островная карликовость часто объясняется относительной нехваткой пищи. Кроме того, млекопитающие на островах развиваются примерно в три раза быстрее, чем их континентальные собратья. Такую быструю эволюцию можно объяснить небольшими начальными популяциями и другими условиями, которые создаются на островах.