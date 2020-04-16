Случайность помогла узнать, что семейство красного дерева восходит к эре динозавров

Мелиевые (Meliaceae) — растения, к которым относятся некоторые виды деревьев, дающие ценную древесину (красное дерево). Это древнее семейство: до недавнего времени палеоботаники находили свидетельства того, что мелиевые существовали в палеоцене (около 60 миллионов лет назад), но новое исследование Брайана Аткинсона из Университета Канзаса отодвигает летописи окаменелостей Meliaceae еще на 15-20 миллионов лет.

Хорошо сохранившийся образец красного дерева, проанализированный Аткинсоном, был обнаружен недалеко от острова Ванкувер в Канаде.

«Камень, в котором находился образец, был собран местным коллекционером окаменелостей — Грэмом Бердом, директором Музея естественной истории Qualicum Beach. Он собрал его много лет назад, а я, на самом деле, был заинтересован этим камнем по другим причинам. Когда я работал с образцом — в основном для поиска других ископаемых — эта вещь [окаменелость красного дерева] обнаружилась неожиданно. Так что это отчасти случайная находка», — рассказывает Аткинсон.

Чтобы точно определить окаменелость, Аткинсон тщательно изучил структуру окаменелого плода, а также проанализировал филогенетическую информацию, чтобы выяснить его связь с другими видами в семействе Meliaceae.