Случайность помогла узнать, что семейство красного дерева восходит к эре динозавров
Мелиевые (Meliaceae) — растения, к которым относятся некоторые виды деревьев, дающие ценную древесину (красное дерево). Это древнее семейство: до недавнего времени палеоботаники находили свидетельства того, что мелиевые существовали в палеоцене (около 60 миллионов лет назад), но новое исследование Брайана Аткинсона из Университета Канзаса отодвигает летописи окаменелостей Meliaceae еще на 15-20 миллионов лет.
Хорошо сохранившийся образец красного дерева, проанализированный Аткинсоном, был обнаружен недалеко от острова Ванкувер в Канаде.
«Камень, в котором находился образец, был собран местным коллекционером окаменелостей — Грэмом Бердом, директором Музея естественной истории Qualicum Beach. Он собрал его много лет назад, а я, на самом деле, был заинтересован этим камнем по другим причинам. Когда я работал с образцом — в основном для поиска других ископаемых — эта вещь [окаменелость красного дерева] обнаружилась неожиданно. Так что это отчасти случайная находка», — рассказывает Аткинсон.
Чтобы точно определить окаменелость, Аткинсон тщательно изучил структуру окаменелого плода, а также проанализировал филогенетическую информацию, чтобы выяснить его связь с другими видами в семействе Meliaceae.
Окаменевший образец получил название Manchestercarpa vancouverensis. Название вида обозначает, где был обнаружен образец, а название рода Аткинсон дал в честь коллеги — Стива Манчестера, сотрудника Музея естественной истории Университета Флориды.
Новая работа Аткинсона отодвигает летописи окаменелостей для Meliaceae в кампанский период позднего мела, от 72 до 79 миллионов лет назад. Ученый также подчеркнул, что находка поможет лучше понять скорость раннего развития цветковых растений и, в свою очередь, наше понимание более крупных современных экосистем.
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