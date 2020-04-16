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Палеонтология

Случайность помогла узнать, что семейство красного дерева восходит к эре динозавров

Михаил Сысоев
16 апреля 2020
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Окаменелость красного дерева возрастом от 72 до 79 миллионов лет
Фото: University of Kansas
Обнаружена окаменелость возрастом от 72 до 79 миллионов лет.

Мелиевые (Meliaceae) — растения, к которым относятся некоторые виды деревьев, дающие ценную древесину (красное дерево). Это древнее семейство: до недавнего времени палеоботаники находили свидетельства того, что мелиевые существовали в палеоцене (около 60 миллионов лет назад), но новое исследование Брайана Аткинсона из Университета Канзаса отодвигает летописи окаменелостей Meliaceae еще на 15-20 миллионов лет.

Хорошо сохранившийся образец красного дерева, проанализированный Аткинсоном, был обнаружен недалеко от острова Ванкувер в Канаде.

«Камень, в котором находился образец, был собран местным коллекционером окаменелостей — Грэмом Бердом, директором Музея естественной истории Qualicum Beach. Он собрал его много лет назад, а я, на самом деле, был заинтересован этим камнем по другим причинам. Когда я работал с образцом — в основном для поиска других ископаемых — эта вещь [окаменелость красного дерева] обнаружилась неожиданно. Так что это отчасти случайная находка», — рассказывает Аткинсон.

Чтобы точно определить окаменелость, Аткинсон тщательно изучил структуру окаменелого плода, а также проанализировал филогенетическую информацию, чтобы выяснить его связь с другими видами в семействе Meliaceae.

«Я объединил молекулярные данные живых представителей семейства красного дерева с морфологией ископаемых, а также живых видов. Затем я подчинил этот объединенный набор данных филогенетическому анализу, который позволяет нам реконструировать эволюционные отношения. На основании этого анализа мы обнаружили, что ископаемое тесно связано с родом, называемым Мелия, который живет и сегодня», — Брайан Аткинсон.

Окаменевший образец получил название Manchestercarpa vancouverensis. Название вида обозначает, где был обнаружен образец, а название рода Аткинсон дал в честь коллеги — Стива Манчестера, сотрудника Музея естественной истории Университета Флориды.

«Я назвал его в честь плодовитого палеоботаника, который значительно улучшил наше понимание эволюции цветковых растений с помощью окаменелостей», — Брайан Аткинсон.

Новая работа Аткинсона отодвигает летописи окаменелостей для Meliaceae в кампанский период позднего мела, от 72 до 79 миллионов лет назад. Ученый также подчеркнул, что находка поможет лучше понять скорость раннего развития цветковых растений и, в свою очередь, наше понимание более крупных современных экосистем.

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