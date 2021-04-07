Смилодон – саблезубый гигант плейстоцена

В южноамериканской саванне плейстоценовой эпохи грозой представителей мегафауны был большой саблезубый кот из рода Smilodon. Судя по окаменевшему черепу из Уругвая, смилодоны были настоящими гигантами. Неизвестно, охотились ли эти кошки поодиночке или в стае, но исследования показали, что смертоносный укус, строение костей и мощные лапы превращали их в страшных хищников.