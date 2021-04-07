Смилодон – саблезубый гигант плейстоцена

Подробная инфографика о страшных хищниках – новые исследования проливают свет на особенности их поведения и внешности.
В южноамериканской саванне плейстоценовой эпохи грозой представителей мегафауны был большой саблезубый кот из рода Smilodon. Судя по окаменевшему черепу из Уругвая, смилодоны были настоящими гигантами. Неизвестно, охотились ли эти кошки поодиночке или в стае, но исследования показали, что смертоносный укус, строение костей и мощные лапы превращали их в страшных хищников.
Техника охоты
Ученые раньше считали, что смилодон убивал добычу ударом клыков, словно ножом. Но исследования силы и длины его шеи и мест прикрепления мышц привели к новым теориям.
National Geographic Россия №208, апрель 2021
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