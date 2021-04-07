Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Палеонтология

Смилодон – саблезубый гигант плейстоцена

Фернандо Г. Баптиста и Патрисия Хили
07 апреля 2021
sabertooth illustrator flap parners.jpg
Подробная инфографика о страшных хищниках – новые исследования проливают свет на особенности их поведения и внешности.

В южноамериканской саванне плейстоценовой эпохи грозой представителей мегафауны был большой саблезубый кот из рода Smilodon. Судя по окаменевшему черепу из Уругвая, смилодоны были настоящими гигантами. Неизвестно, охотились ли эти кошки поодиночке или в стае, но исследования показали, что смертоносный укус, строение костей и мощные лапы превращали их в страшных хищников.

17 copy.jpg

Техника охоты

Ученые раньше считали, что смилодон убивал добычу ударом клыков, словно ножом. Но исследования силы и длины его шеи и мест прикрепления мышц привели к новым теориям. 

17 copy 2.jpg
National Geographic Россия №208, апрель 2021

National Geographic Россия №208, апрель 2021

Полная версия материала доступна подписчикам онлайн-версии журнала.

Оформить подписку
рекомендации
Вода

Что такое «Речной дозор» и чем там занимаются школьники

Звезда

Новый облик додо: инфографика

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Карта, Россия

Россия из дома: фотосборник по итогам конкурса «National Geographic Россия»