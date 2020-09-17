Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Палеонтология

Событие, приведшее к гегемонии динозавров, оказалось сравнимо с мел-палеогеновым вымиранием

National Geographic Россия
17 сентября 2020
_---.jpg
Фото: D. Bonadonna
Возможно, его признают шестым массовым вымиранием.

Группа ученых во главе профессором палеонтологии позвоночных Майклом Бентоном из Бристольксого университета предложила новый взгляд на уже известное Карнийское плювиальное событие (Carnian Pluvial Episode — СРЕ), которое произошло 233 миллиона лет назад и привело к более масштабным последствиям для планеты, чем считалось ранее.  

Впервые Карнийское плювиальное событие было замечено еще в 1980-х годах, но считалось, что оно было ограничено Европой. Геологи из Германии, Швейцарии и Италии обнаружили, что около 232 миллионов лет назад произошел значительный круговорот морских фаун, названный событием Рейнграбен. 

Затем в 1986 году Бентон обнаружил признаки массового вымирания четвероногих травоядных и аммонитов, но в то время возможности точного датирования событий были значительно слабее, поэтому нельзя было с точностью определить, связаны ли эти события. 

Кусочки головоломки начали складываться, когда геологи Майк Симмс и Аластер Раффелл доказали эпизод влажного климата на протяжении миллиона лет на территории нынешней Великобритании и в некоторых частях Европы. Затем геолог Якопо дал Корсо обнаружил совпадение времени CPE с пиком извержений базальтов Врангеллии.

_--.jpg
University of British Columbia Карта, показывающая распределение базальтов Врангеллии на Аляске, Юконе и в Британской Колумбии

Врангеллией называют тектоническую плиту, которая примыкает к западному побережью североамериканского континента, к северу от Ванкувера и Сиэтла.

Наконец, при обзоре свидетельств по породам триасового возраста характерная черта CPE была обнаружена не только в Европе, но также в Южной Америке, Северной Америке, Австралии и Азии. Это было далеко не только европейское мероприятие — оно затронуло всю планету. 

Массивные извержения Врангеллии выбросили в атмосферу углекислый газ, метан и водяной пар, что привело к глобальному потеплению и увеличению количества осадков во всем мире. Было пять импульсов извержений, связанных с пиками потепления 233 миллиона лет назад. 

Извержения привели к кислотным дождям, поскольку вулканические газы, смешанные с дождевой водой, залили Землю разбавленной кислотой. Подкислились и мелководные океаны.

Резкое потепление вынудило растения и животных покинуть тропики, а кислотные дожди убили растения на суше, в то время как закисление океана поразило все морские организмы с карбонатными скелетами.

Жизнь, возможно, начала восстанавливаться, но, когда извержения прекратились, температура оставалась высокой, а тропические дожди исчезли. Это стало причиной последующего высыхания земли, на которой процветали динозавры.

_-----.jpg
D. Bonadonna СРЕ на карте массовых вымираний

Самым необычным была переработка морской карбонатной фабрики. Это глобальный механизм, с помощью которого карбонат кальция образует большие толщи известняков и предоставляет материал для таких организмов, как кораллы и моллюски. CPE ознаменовало начало современных коралловых рифов, а также многих современных групп планктона.

До CPE основным источником карбонатов в океанах были микробные экосистемы, такие как глиняные насыпи с преобладанием известняка на континентальных шельфах. Но после CPE его двигали коралловые рифы и планктон, где появились и расцвели новые группы микроорганизмов, такие как динофлагелляты. Этот глубокий сдвиг в фундаментальных химических круговоротах в океанах ознаменовал начало современных морских экосистем.

Бентон указывает, что Карнийское плювиальное событие могло убить столько же видов, что и мел-палеогеновое вымирание, приведшее к гибели динозавров. Экосистемы на суше и на море претерпели глубокие изменения, которые существенным образом повлияли на облик планеты.  

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили