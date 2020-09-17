Событие, приведшее к гегемонии динозавров, оказалось сравнимо с мел-палеогеновым вымиранием

Группа ученых во главе профессором палеонтологии позвоночных Майклом Бентоном из Бристольксого университета предложила новый взгляд на уже известное Карнийское плювиальное событие (Carnian Pluvial Episode — СРЕ), которое произошло 233 миллиона лет назад и привело к более масштабным последствиям для планеты, чем считалось ранее.

Впервые Карнийское плювиальное событие было замечено еще в 1980-х годах, но считалось, что оно было ограничено Европой. Геологи из Германии, Швейцарии и Италии обнаружили, что около 232 миллионов лет назад произошел значительный круговорот морских фаун, названный событием Рейнграбен.

Затем в 1986 году Бентон обнаружил признаки массового вымирания четвероногих травоядных и аммонитов, но в то время возможности точного датирования событий были значительно слабее, поэтому нельзя было с точностью определить, связаны ли эти события.

Кусочки головоломки начали складываться, когда геологи Майк Симмс и Аластер Раффелл доказали эпизод влажного климата на протяжении миллиона лет на территории нынешней Великобритании и в некоторых частях Европы. Затем геолог Якопо дал Корсо обнаружил совпадение времени CPE с пиком извержений базальтов Врангеллии.