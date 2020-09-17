Событие, приведшее к гегемонии динозавров, оказалось сравнимо с мел-палеогеновым вымиранием
Группа ученых во главе профессором палеонтологии позвоночных Майклом Бентоном из Бристольксого университета предложила новый взгляд на уже известное Карнийское плювиальное событие (Carnian Pluvial Episode — СРЕ), которое произошло 233 миллиона лет назад и привело к более масштабным последствиям для планеты, чем считалось ранее.
Впервые Карнийское плювиальное событие было замечено еще в 1980-х годах, но считалось, что оно было ограничено Европой. Геологи из Германии, Швейцарии и Италии обнаружили, что около 232 миллионов лет назад произошел значительный круговорот морских фаун, названный событием Рейнграбен.
Затем в 1986 году Бентон обнаружил признаки массового вымирания четвероногих травоядных и аммонитов, но в то время возможности точного датирования событий были значительно слабее, поэтому нельзя было с точностью определить, связаны ли эти события.
Кусочки головоломки начали складываться, когда геологи Майк Симмс и Аластер Раффелл доказали эпизод влажного климата на протяжении миллиона лет на территории нынешней Великобритании и в некоторых частях Европы. Затем геолог Якопо дал Корсо обнаружил совпадение времени CPE с пиком извержений базальтов Врангеллии.
Врангеллией называют тектоническую плиту, которая примыкает к западному побережью североамериканского континента, к северу от Ванкувера и Сиэтла.
Наконец, при обзоре свидетельств по породам триасового возраста характерная черта CPE была обнаружена не только в Европе, но также в Южной Америке, Северной Америке, Австралии и Азии. Это было далеко не только европейское мероприятие — оно затронуло всю планету.
Массивные извержения Врангеллии выбросили в атмосферу углекислый газ, метан и водяной пар, что привело к глобальному потеплению и увеличению количества осадков во всем мире. Было пять импульсов извержений, связанных с пиками потепления 233 миллиона лет назад.
Извержения привели к кислотным дождям, поскольку вулканические газы, смешанные с дождевой водой, залили Землю разбавленной кислотой. Подкислились и мелководные океаны.
Резкое потепление вынудило растения и животных покинуть тропики, а кислотные дожди убили растения на суше, в то время как закисление океана поразило все морские организмы с карбонатными скелетами.
Жизнь, возможно, начала восстанавливаться, но, когда извержения прекратились, температура оставалась высокой, а тропические дожди исчезли. Это стало причиной последующего высыхания земли, на которой процветали динозавры.
Самым необычным была переработка морской карбонатной фабрики. Это глобальный механизм, с помощью которого карбонат кальция образует большие толщи известняков и предоставляет материал для таких организмов, как кораллы и моллюски. CPE ознаменовало начало современных коралловых рифов, а также многих современных групп планктона.
До CPE основным источником карбонатов в океанах были микробные экосистемы, такие как глиняные насыпи с преобладанием известняка на континентальных шельфах. Но после CPE его двигали коралловые рифы и планктон, где появились и расцвели новые группы микроорганизмов, такие как динофлагелляты. Этот глубокий сдвиг в фундаментальных химических круговоротах в океанах ознаменовал начало современных морских экосистем.
Бентон указывает, что Карнийское плювиальное событие могло убить столько же видов, что и мел-палеогеновое вымирание, приведшее к гибели динозавров. Экосистемы на суше и на море претерпели глубокие изменения, которые существенным образом повлияли на облик планеты.