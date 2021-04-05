Созданы новые изображения древних гоминидов, направленные на преодоление художественных предубеждений

Ученые задались целью скорректировать реконструкции древних гоминидов, которые в основном основаны на интуиции и могут исказить представление о том, как выглядели вымершие виды.

Для примера они произвели реконструкцию черепа ребенка австралопитека (Australopithecus africanus), известного как Таунг и жившего 2,8 миллиона лет назад. Версия, созданная на основе интуиции скульптора, больше напоминает человекообразную обезьяну, тогда как реконструкция ученых приближает вид австралопитека к человеку.

Теперь авторы новой реконструкции пытаются частично устранить эту субъективность, вводя стандарты, которые могут дать более точные и воспроизводимые портреты видов, известных только по окаменелой кости.

В отчете, опубликованном в Frontiers in Ecology and Evolution, команда указывает на некоторые недостатки в реконструкциях лиц древних гоминидов, а также на социальные и этические последствия, которые могут иметь вводящие в заблуждение портреты.