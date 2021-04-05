Созданы новые изображения древних гоминидов, направленные на преодоление художественных предубеждений
Ученые задались целью скорректировать реконструкции древних гоминидов, которые в основном основаны на интуиции и могут исказить представление о том, как выглядели вымершие виды.
Для примера они произвели реконструкцию черепа ребенка австралопитека (Australopithecus africanus), известного как Таунг и жившего 2,8 миллиона лет назад. Версия, созданная на основе интуиции скульптора, больше напоминает человекообразную обезьяну, тогда как реконструкция ученых приближает вид австралопитека к человеку.
Теперь авторы новой реконструкции пытаются частично устранить эту субъективность, вводя стандарты, которые могут дать более точные и воспроизводимые портреты видов, известных только по окаменелой кости.
В отчете, опубликованном в Frontiers in Ecology and Evolution, команда указывает на некоторые недостатки в реконструкциях лиц древних гоминидов, а также на социальные и этические последствия, которые могут иметь вводящие в заблуждение портреты.
Правильное изображение имеет значение, говорит Руи Диого, биолог-антрополог из Университета Говарда в Вашингтоне, округ Колумбия. Когда посетители музея видят изображения неандертальцев или вымерших гоминидов, сделанных художниками, они часто не осознают, насколько сильно предвзятость закрадывается в эти работы.
Например, реконструкции нескольких вымерших гоминидов в Смитсоновском национальном музее естественной истории показывают, что их кожа становится все светлее и светлее по мере того, как виды все более приближаются к двуногости. Однако Диого настаивает, что нет никаких доказательств такой зависимости. Такое изображение может создать ошибочное впечатление, что люди с более светлой кожей более развиты, считает ученый.
Изображения художников также могут давать ошибочные представления об эволюции человека, интеллекте и поведении вымерших видов, говорит соавтор исследования Райан Кэмпбелл, ученый-анатом и физический антрополог из Университета Аделаиды в Австралии.
Например, неандертальцев часто изображают со спутанными грязными волосами. «Как будто существует предвзятое отношение к изображению наших предков, как если бы они были глупыми и не соблюдали гигиену», — говорит Кэмпбелл.
Но животные всех видов ухаживают за собой, и нет никаких оснований полагать, что неандертальцы или другие вымершие гоминиды чем-то отличались в худшую сторону. На самом деле, по словам Кэмпбелла, представление реконструкций без волос может быть более точным. Волосы обычно не сохраняются в окаменелостях, а данные ДНК костей могут намекать на цвет волос, но не раскрывают привычек ухода за ними.
Ученые и художники часто работают вместе над реконструкциями, но их выбор может быть обусловлен больше прихотью, чем наукой, утверждают исследователи. Изучая мышцы человекообразных обезьян и других приматов, не относящихся к человеку, Диого и его коллеги создали справочные базы данных, которые ученые могут использовать при восстановлении лиц по окаменелостям.
«Большинство реконструкций прошлого не имели научной основы. Наша цель — изменить методы и предубеждения, чтобы дать более точное представление об эволюции человека», — пишут исследователи.