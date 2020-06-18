Странная окаменелость из Антарктики: что это такое?

Окаменелость была обнаружена в 2011 году группой чилийских палеонтолоогов, работающих в Антарктиде. Она очень даже напоминает помятую печеную картошку, если бы не ее внушительные размеры — 28 на 18 сантиметров.

Разные ученые несколько лет подряд тщетно исследовали ископаемое, пытаясь понять, что оно такое, пока в 2018 году палеонтолог не предположил, что это может быть яйцо. Догадка была не самой очевидной, учитывая внушительные размеры находки и ее внешний вид (не говоря уже о том, что внутри не было найдено скелета).

Однако анализ показал, что это все-таки яйцо — но весьма необычное. Анализ срезов окаменелости выявил «слоистую структуру, похожую на мягкую мембрану, и гораздо более тонкий твердый внешний слой, что говорит о том, что он имел мягкую оболочку», отмечает один из ведущих авторов исследования Лукас Лежандр (Lucas Legendre). Это также было подтверждено химическим анализом. Пустоту яйца можно объяснить тем, что детеныш успел вылупиться из него.

Ранее было найдено лишь одно яйцо крупнее этого, и принадлежало оно вымершей птице-эпиорнису, но его скорлупа была примерно в пять раз толще, чем оболочка этого древнего яйца мелового периода.