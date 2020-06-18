Странная окаменелость из Антарктики: что это такое?

Палеонтологи прозвали обнаруженную в Антарктиде загадочную окаменелость размером с футбольный мяч просто «эта штука». Пока они не могли определить, что это, находка ждала своего часа в чилийском музее.
Теперь подробный анализ показал, что «штука» на самом деле является самым крупным из когда-либо найденных яиц с мягкой скорлупой. Скорее всего, 68 миллионов лет назад его снесла самка огромного животного, но какого именно — предстояло разобраться.
Окаменелость была обнаружена в 2011 году группой чилийских палеонтолоогов, работающих в Антарктиде. Она очень даже напоминает помятую печеную картошку, если бы не ее внушительные размеры — 28 на 18 сантиметров.
Разные ученые несколько лет подряд тщетно исследовали ископаемое, пытаясь понять, что оно такое, пока в 2018 году палеонтолог не предположил, что это может быть яйцо. Догадка была не самой очевидной, учитывая внушительные размеры находки и ее внешний вид (не говоря уже о том, что внутри не было найдено скелета).
Однако анализ показал, что это все-таки яйцо — но весьма необычное. Анализ срезов окаменелости выявил «слоистую структуру, похожую на мягкую мембрану, и гораздо более тонкий твердый внешний слой, что говорит о том, что он имел мягкую оболочку», отмечает один из ведущих авторов исследования Лукас Лежандр (Lucas Legendre). Это также было подтверждено химическим анализом. Пустоту яйца можно объяснить тем, что детеныш успел вылупиться из него.
Ранее было найдено лишь одно яйцо крупнее этого, и принадлежало оно вымершей птице-эпиорнису, но его скорлупа была примерно в пять раз толще, чем оболочка этого древнего яйца мелового периода.
Команда полагает, что это яйцо снес не динозавр — динозавры, жившие в Антарктиде в то время, были слишком малы, чтобы снести такое гигантское яйцо, а те, которые были достаточно крупными для этого, откладывали яйца сферической, а не овальной формы.
Ученые предположили, что родителем на удивление хорошо сохранившегося яйца был морской ящер мозазавр — представитель развитого рода семейства Mosasauridae, относящийся к отряду чешуйчатых — или другая морская рептилия, обитающая в Антарктиде в конце мелового периода. Теорию подтверждает и то, что яйцо было найдено в месте, где также нашлись скелеты маленьких мозазавров и других морских рептилий, называемых плезиозаврами. Правда, это ставит под вопрос распространенное мнение о том, что мозазавры яйца не откладывали.
Исследование опубликовано в журнале Nature.