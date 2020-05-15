Странные саблезубые анчоусы бороздили моря после вымирания динозавров

Ученые обнаружили останки двух древних рыб с очень странным строением зубов. На нижней челюсти у них располагались клыки, а на верхней — громадный зуб в виде сабли. Эти создания настолько необычны, что ни одна другая вымершая и живая рыба на них не похожа.

Однако две этих рыбы имеют совершенно разную историю происхождения. Окаменелости одной из них были найдены в Бельгии в 1946 году и тогда же описаны палеонтологом Эдгаром Казье, который назвал животное Clupeopsis straeleni. Эта рыба длинной примерно в 28 сантиметров жила в эпоху раннего эоцена, около 50 миллионов лет назад.

Вторая рыба была найдена в Пакистане в 1977 году, но все это время находилась в музейной коллекции. И только недавно ученые во главе с Алессио Капобьянко, аспирантом кафедры наук о Земле и окружающей среде в Университете Мичигана, описали это животное.

Вид, получивший название Monosmilus chureloides, достигал метра в длину и жил около 45 миллионов лет назад в мелких морях на территории современного Пакистана. В это же время и в том же месте жил еще один примечательный вид — Dalanistes ahmedi, который представлял собой четырехногого кита.

Monosmilus chureloides имел 16 клыковидных изогнутых зубов длиной до двух сантиметров на нижней челюсти, которые постепенно увеличивались по направлению к передней части. На верхней челюсти у рыбы был гигантский изогнутый клык, который Капобьянко в шутку называет зубом-саблей. Когда рот животного был закрыт этот зуб выступал до нижней части «подбородка». Авторы исследования, опубликованного в Royal Society Open Science, предполагают, что M. Chureloides использовал свои необычные зубы для охоты на более мелких рыб.