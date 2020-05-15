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Палеонтология

Странные саблезубые анчоусы бороздили моря после вымирания динозавров

Михаил Сысоев
15 мая 2020
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Monosmilus chureloides в зубах у Dalanistes ahmedi. Представление художника.
Фото: Joschua Knüppe
Вероятно, они были хищниками и могли убить своим клыком более мелкую жертву.

Ученые обнаружили останки двух древних рыб с очень странным строением зубов. На нижней челюсти у них располагались клыки, а на верхней — громадный зуб в виде сабли. Эти создания настолько необычны, что ни одна другая вымершая и живая рыба на них не похожа. 

Однако две этих рыбы имеют совершенно разную историю происхождения. Окаменелости одной из них были найдены в Бельгии в 1946 году и тогда же описаны палеонтологом Эдгаром Казье, который назвал животное Clupeopsis straeleni. Эта рыба длинной примерно в 28 сантиметров жила в эпоху раннего эоцена, около 50 миллионов лет назад.

Вторая рыба была найдена в Пакистане в 1977 году, но все это время находилась в музейной коллекции. И только недавно ученые во главе с Алессио Капобьянко, аспирантом кафедры наук о Земле и окружающей среде в Университете Мичигана, описали это животное.

Вид, получивший название Monosmilus chureloides, достигал метра в длину и жил около 45 миллионов лет назад в мелких морях на территории современного Пакистана. В это же время и в том же месте жил еще один примечательный вид — Dalanistes ahmedi, который представлял собой четырехногого кита. 

Monosmilus chureloides имел 16 клыковидных изогнутых зубов длиной до двух сантиметров на нижней челюсти, которые постепенно увеличивались по направлению к передней части. На верхней челюсти у рыбы был гигантский изогнутый клык, который Капобьянко в шутку называет зубом-саблей. Когда рот животного был закрыт этот зуб выступал до нижней части «подбородка». Авторы исследования, опубликованного в Royal Society Open Science, предполагают, что M. Chureloides использовал свои необычные зубы для охоты на более мелких рыб.

«Однако точно их назначение определить трудно, так как ни у одной рыбы нет подобного набора зубов. Возможно, длинный зуб служил своего рода ловушкой или клеткой для жертвы, аналогично тому, как это происходит у некоторых глубоководных рыб. Или этот зуб мог быть использован для смертельного удара по жертве», — Алессио Капобьянко.

Однако, по словам ученого, это лишь догадки и спекуляции. После того, как исследователи провели компьютерную томографию окаменелости, соавтор работы Мэтт Фридман вспомнил о похожем странном сабельном зубе в окаменелости C. straeleni, что побудило ученых сравнить два образца. 

Анализ показал, что две этих рыбы тесно связаны между собой и, в свою очередь, связаны с современными анчоусами.

«Это стало еще одним большим сюрпризом для нас, так как все живые анчоусы намного меньше, чем эти вымершие формы. Кроме того, большинство анчоусов специализируются на употреблении планктона и имеют очень крошечные зубы», — Алессио Капобьянко.

По мнению исследователей, эти рыбы могли появиться после мел-палеогенового вымирания, 66 миллионов лет назад, когда с лица земли были стерты динозавры и крупные морские хищники. При этом, освободившиеся экологические ниши стали занимать другие виды.

«Большинство видов рыб, которых вы можете наблюдать в море в настоящее время, возникли в этот критический период. Наряду с этим, происходили странные эволюционные эксперименты, которые породили таких саблезубых анчоусов. Эти животные развивались и диверсифицировались, но по какой-то причине не дошли до наших дней», — заключает Капобьянко. 

Узнайте о других необычных рыбах в нашей статье «Когда не стыдно сходить налево».

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