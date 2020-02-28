Странный древний червь отбросил ноги и обзавелся трубкой

Палеонтолог Ричард Ховард из британского Университета Эксетера и его коллеги изучили известные, а также новые экземпляры из китайской коллекции окаменелостей кембрийского периода, известной как чэнцзянская биота. Внимание исследователей остановилось на червеобразном существе – Facivermis yunnanicus, обитавшем в морях около 518 миллионов лет назад. Неудивительно – окаменелые останки подсказывают, что выглядел он весьма необычно.

Тело этого животного длиной до 55 мм можно условно разделить на три части. Первая часть содержала пять пар одинаковых по размеру придатков с двумя сетчатыми рядами по краям, из-за чего ученые изначально отнесли его к многощетинковым червям. Средняя часть в пять раз длиннее передней и задней, вытянутая. Задний отдел имел грушевидную форму и три ряда крючков, окружающих задний проход.

В какой-то момент червеобразные животные разделились на две группы. Одна из них – циклонейралии – так и осталась без конечностей: от них произошли некоторые современные черви, например нематоды. Вторая группа – лобоподов – пошла по другому пути (потому что было чем идти, понятное дело – прим.ред.). От них произошли группы животных с конечностями: бархатные черви (онихофоры) и тихоходки. Многие ученые считали, что F. yunnanicus мог быть недостающим звеном между ископаемыми лобоподами и циклонейралиями, однако новое исследование показывает, что это не так.

Ученые обнаружили, что некоторые окаменелости фацивермиса сопровождались трубкой, которую это животное, очевидно, сооружало, а затем жило внутри. Это означает, что образ жизни F. yunnanicus мало чем отличался, от существования современных трубчатых червей, таких как трубочники (Tubifex tubifex) или поногофоры (Siboglinidae). Фацивермис закреплял один конец трубки на дне, а с другого конца выставлял свои конечности, чтобы улавливать пищу.

«Мы не знаем природу самой трубки, но она показывает, что нижняя часть червя была закреплена внутри задним концом», – объясняет Ховард.