Странный древний червь отбросил ноги и обзавелся трубкой

Палеонтолог Ричард Ховард из британского Университета Эксетера и его коллеги изучили известные, а также новые экземпляры из китайской коллекции окаменелостей кембрийского периода, известной как чэнцзянская биота. Внимание исследователей остановилось на червеобразном существе – Facivermis yunnanicus, обитавшем в морях около 518 миллионов лет назад. Неудивительно – окаменелые останки подсказывают, что выглядел он весьма необычно.
Тело этого животного длиной до 55 мм можно условно разделить на три части. Первая часть содержала пять пар одинаковых по размеру придатков с двумя сетчатыми рядами по краям, из-за чего ученые изначально отнесли его к многощетинковым червям. Средняя часть в пять раз длиннее передней и задней, вытянутая. Задний отдел имел грушевидную форму и три ряда крючков, окружающих задний проход.
В какой-то момент червеобразные животные разделились на две группы. Одна из них – циклонейралии – так и осталась без конечностей: от них произошли некоторые современные черви, например нематоды. Вторая группа – лобоподов – пошла по другому пути (потому что было чем идти, понятное дело – прим.ред.). От них произошли группы животных с конечностями: бархатные черви (онихофоры) и тихоходки. Многие ученые считали, что F. yunnanicus мог быть недостающим звеном между ископаемыми лобоподами и циклонейралиями, однако новое исследование показывает, что это не так.
Ученые обнаружили, что некоторые окаменелости фацивермиса сопровождались трубкой, которую это животное, очевидно, сооружало, а затем жило внутри. Это означает, что образ жизни F. yunnanicus мало чем отличался, от существования современных трубчатых червей, таких как трубочники (Tubifex tubifex) или поногофоры (Siboglinidae). Фацивермис закреплял один конец трубки на дне, а с другого конца выставлял свои конечности, чтобы улавливать пищу.
«Мы не знаем природу самой трубки, но она показывает, что нижняя часть червя была закреплена внутри задним концом», – объясняет Ховард.
У ближайших родственников фацивермиса были длинные придатки для ловли пищи, но все еще оставались задние ноги, которые они использовали для закрепления на месте. Сам же F. yunnanicus просто избавился от задних конечностей за ненадобностью, чтобы упростить свое существование, когда переселился в трубку – зачем нужны ноги, если идти никуда не нужно?
«В течение нескольких лет мы и другие исследователи находили лобоподов из кембрийского периода с длинными цепкими передними придатками и более короткими сзади. Но фацивермис дошел до крайней степени, когда совсем отбросил ноги и построил трубку для жизни», – говорит соавтор исследования Грег Эджкомб.
Еще одним признаком, по которому ученые отнесли F. yunnanicus к лобоподам, было наличие полноценных глаз.
«Наше исследование показывает, что этот червь не был недостающим звеном в цепочке. Это был упрощенный лобопод, который сделал свой внешний вид примитивнее, чем он был изначально», – объясняет Ховард.
Кембрийский период (541-485,4 млн. лет назад) был временем невероятных инноваций в сфере разнообразия животных. Именно тогда произошел кембрийский взрыв. И пусть взрыв длился «всего» 20 миллионов лет, он считается одним из самых важных процессов в эволюции животных.
Новые исследования окаменелостей F. yunnanicus показывают, что именно тогда животные впервые начали экспериментировать с потерей определенных черт или частей тела, которые до этого были развиты, но в них отпала необходимость.
«Мы обычно видим, как организмы эволюционируют от простых к более сложным, но иногда обнаруживаем противоположное. В этом исследовании нас взволновало то, что даже на этой ранней стадии эволюции животных модификации вторичной потери – в этом случае потеря ног и своеобразный откат назад – уже происходили», – заключает соавтор исследования доктор Ксяойя Ма.
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