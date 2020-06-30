Сумчатый саблезубый тигр может лишиться звания хищника

Около пяти миллионов лет назад, в эпоху миоцена, по просторам Южной Америки разгуливал клыкастый зверь размером с ягуара — тилакосмил, или сумчатый саблезубый тигр (Thylacosmilus atrox). Несмотря на название, тигром он как раз и не был; более того, к кошачьим не имел абсолютно никакого отношения. Тилакосмил относился к инфраклассу сумчатых (так что правильнее его было бы называть «сумчатым опоссумом»), однако и по строению тела, и по повадкам он сильно отличается от своих дальних родственников — сумчатых Австралии и Нового Света. Он является одним из самых известных представителей отряда сумчатых саблезубых (Sparassodonta).
Череп этого сумчатого саблезубого зверя очень похож на черепа саблезубых кошек: не столько знаменитого саблезубого тигра смилодона (Smilodon), который жил значительно позже этого сумчатого, сколько более древних животных, со специальными «ножнами» для внушительных клыков на нижней челюсти. На фото выше вы можете видеть реконструкции черепов двух саблезубых зверей: сумчатого тилакосмила (слева) и плацентарного кошачьего смилодона (справа); автор визуализации Stephan Lautenschlager.
Тилакосмила называют классическим примером конвергентной эволюции — процесса, при котором возникает сходство между организмами различных систематических групп, обитающих в сходных условиях.
Ранее считалось, что сумчатый саблезубый тигр был одним из самых грозных хищников своего времени (еще бы, с такими клыками!) и соперничал за добычу разве что с «ужасными птицами» фороракосами, которые достигали 2,5 метров в высоту, быстро бегали и с легкостью могли убить ударом мощного клюва.
Однако палеонтологи задались вопросом: были ли этот зверь с устрашающими длинными клыками в действительности хищником, перед которым трепетали его жертвы? Как он в таком случае охотился и что входило в его меню? Международная группа исследователей, возглавляемая профессором Кристиной Дженис из Бристольской школы наук о Земле, провела серию исследований черепа и зубов этого животного и пришла к неожиданным выводам: сумчатый саблезубый тигр мог питаться не свежим мясом своей добычи, а падалью. Результаты исследования опубликованы в журнале PeerJ.
Ученые создали компьютерные модели черепа и скелета тилакосмила, а также изучили рисунок царапин на клыках и других зубах этих зверей. Оказалось, что челюсти Thylacosmilus atrox не были приспособлены для мощных ударов клыками, да и остальные зубы были устроены совсем не так, как у саблезубых хищников.
В частности, у Thylacosmilus atrox не было резцов, которыми кошки срезают мясо с костей, а их. Вдобавок расчеты ученых показали, что эти зубы лучше справлялись с вытягивающими движениями, чем с ударами вниз, как клыки хищных смилодонов или гомотериев.
Все это, как считают исследователи, говорит о том, что Thylacosmilus atrox были не хищниками, а падальщиками, и специализировались на поедании падали, в том числе внутренних органов погибших животных.
Одним из основных аргументов было отсутствие резцов – без них сумчатый саблезубый тигр вряд ли мог разделывать туши своих жертв. Многим млекопитающим, например, моржам, отсутствующие резцы заменяет длинный и гибкий язык. Возможно, сумчатые саблезубые звери тоже могли использовать язык для вытягивания мягких внутренностей из поедаемых туш. Ученые уверены: разгрызать кости и мускулы других животных тилакосмил был неспособен. Кроме того, клыки Thylacosmilus отличались от зубов других саблезубых млекопитающих: они были треугольной формы, а не плоскими, как клинки.
Сейчас основная гипотеза палеонтологов такова: длинные клыки помогали разрезать тело добычи и добираться до лакомых мягких внутренностей. Ученые надеются, что дальнейшие исследование помогут им выяснить, верны ли их выводы относительно образа жизни Thylacosmilus atrox.