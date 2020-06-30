Сумчатый саблезубый тигр может лишиться звания хищника

Около пяти миллионов лет назад, в эпоху миоцена, по просторам Южной Америки разгуливал клыкастый зверь размером с ягуара — тилакосмил, или сумчатый саблезубый тигр (Thylacosmilus atrox). Несмотря на название, тигром он как раз и не был; более того, к кошачьим не имел абсолютно никакого отношения. Тилакосмил относился к инфраклассу сумчатых (так что правильнее его было бы называть «сумчатым опоссумом»), однако и по строению тела, и по повадкам он сильно отличается от своих дальних родственников — сумчатых Австралии и Нового Света. Он является одним из самых известных представителей отряда сумчатых саблезубых (Sparassodonta).

Череп этого сумчатого саблезубого зверя очень похож на черепа саблезубых кошек: не столько знаменитого саблезубого тигра смилодона (Smilodon), который жил значительно позже этого сумчатого, сколько более древних животных, со специальными «ножнами» для внушительных клыков на нижней челюсти. На фото выше вы можете видеть реконструкции черепов двух саблезубых зверей: сумчатого тилакосмила (слева) и плацентарного кошачьего смилодона (справа); автор визуализации Stephan Lautenschlager.

Тилакосмила называют классическим примером конвергентной эволюции — процесса, при котором возникает сходство между организмами различных систематических групп, обитающих в сходных условиях.