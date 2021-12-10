Тероподы-спринтеры: найдены следы динозавра, который бегал со скоростью 12 м/с

Скорость передвижения тероподов до сих пор точно не установлена: опираясь на разный набор данных, специалисты оценивают ее на уровнях от 5 м/с до 20 м/с. Все это оставалось на уровне гипотез: ни одно из современных животных не имеет такой же анатомии, а птицы, при всем их сходстве, за счет способности к полету и более компактных размеров передвигаются иначе.

В новом исследовании были внимательно рассмотрены следы, оставленные, вероятнее всего, кархародонтозавридами (Carcharodontosauridae): доисторическими животными, чьи размеры варьировались от 6 до 14 метров. В раннем и среднем меловом периоде они были крупнейшими хищниками.