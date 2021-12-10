Тероподы-спринтеры: найдены следы динозавра, который бегал со скоростью 12 м/с

Ученые из Университета Риохи обнаружили следы динозавров, способных развивать рекордно высокую скорость. Они жили 120 миллионов лет назад на территории современной Испании и принадлежали к той же группе, что и аллозавр.
Скорость передвижения тероподов до сих пор точно не установлена: опираясь на разный набор данных, специалисты оценивают ее на уровнях от 5 м/с до 20 м/с. Все это оставалось на уровне гипотез: ни одно из современных животных не имеет такой же анатомии, а птицы, при всем их сходстве, за счет способности к полету и более компактных размеров передвигаются иначе.
В новом исследовании были внимательно рассмотрены следы, оставленные, вероятнее всего, кархародонтозавридами (Carcharodontosauridae): доисторическими животными, чьи размеры варьировались от 6 до 14 метров. В раннем и среднем меловом периоде они были крупнейшими хищниками.
🦖Algunas especies de terópodos (dinosaurios carnívoros de dos patas) podían correr hasta a 45 kilómetros por hora, según un estudio de huellas fósiles en @SciReports liderado @unirioja en el que ha participado la @unicomplutense— Unidad de Cultura Científica UCM (@ucc_complutense) December 10, 2021
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Чтобы рассчитать их скорость, ученые измерили размеры следов двух особей, сопоставив этот показатель с их высотой бедра и длиной шага. Оказалось, что один из динозавров развивал скорость от 23,4 до 37,1 км/ч, а другой бегал еще быстрее: от 31,7 до 44,6 км/ч (до 12 м/с), и с последним показателем он становится одним из трех самых быстрых тероподов во всем мире.
Более того: одна из линий следов показывает плавное и постоянное увеличение скорости, а другая демонстрирует резкое изменение направления бега. Это означает, что животное было способно совершать во время бега различные маневры.
При помощи компьютерного моделирования такие модели движения уже предлагались, но теперь результаты получены на основании исследования окаменелых следов. Узнайте о плавающем динозавре.