Ти-рекс может оказаться сразу тремя видами динозавров. Палеонтологи ведут ожесточенные споры

Новые виды предложено называть T. regina и T. imperator – королева и император.

Более 66 миллионов лет назад на западе Северной Америки на все живое наводил ужас грозный Tyrannosaurus rex. Этот, пожалуй, самый известный хищный динозавр «прославился» благодаря франшизе «Парк юрского периода», и сегодня ученые по-прежнему пытаются выяснить про него что-то новое.

В новом спорном исследовании, опубликованном в журнале Evolutionary Biology, трое палеонтологов утверждают, что окаменелости, относящиеся к T. rex, объединяются в три разных типа, которые, как они считают, представляют собой три отдельных вида динозавров. В дополнение к T. rex исследователи предлагают два новых названия вида: T. regina и T. imperator, от латинского «королева» и «император».

«В случае с тираннозавром все образцы из Северной Америки были помещены в один и тот же вид, T. rex. И в этом проблема, потому что никто не проверял, так ли это на самом деле», – Грегори Пол, ведущий автор исследования.

Пол и его соавторы утверждают, что их выводы, если они подтвердятся, скорректируют в лучшую сторону наш взгляд на эволюцию динозавров в течение мелового периода, который длился от 145 до 66 миллионов лет назад.

«Мы заинтересованы в возможности попытаться увидеть эволюцию между видами на очень тонком уровне», – говорит соавтор исследования Скотт Персонс, палеонтолог из Чарльстонского колледжа в Южной Каролине.

Если результаты подтвердятся, они переклассифицируют некоторые из самых известных окаменелостей тираннозавра, выставленных в музеях по всему миру.

Однако палеонтологи, не участвовавшие в новом исследовании, в том числе некоторые из ведущих мировых экспертов по тираннозаврам, скептически относятся к результатам команды.

«Это просто оттенки серого и воздушные замки – здесь нет никакой достоверности», – говорит эксперт по тираннозаврам Томас Карр, палеонтолог из Картиджского колледжа в Кеноше, штат Висконсин.

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Команда Пола утверждает, что известные окаменелости тираннозавров отличаются друг от друга больше, чем кости других крупных хищных динозавров. Палеонтологи также говорят, что окаменелости делятся на три отдельные группы, частично основываясь на полноте их скелетов и наличии определенных долотообразных зубов – чертах, давно замеченных среди скелетов тираннозавров.

Проблема заключается в том, что вариации окаменелостей тираннозавра могли быть вызваны многими факторами, которые не требуют выделения новых видов. Пропорции динозавров могли резко изменяться по мере их взросления. Отдельные тираннозавры росли немного по-разному, точно так же, как люди достигают разного роста. Также возможно, что тираннозавры у тираннозавров развивалось слегка разное телосложение в зависимости от привычной пищи и особенностей экосистем, в которых они обитали.

«Большинство из нас предсказали бы, что да, вероятно, должно быть несколько видов тираннозавра. Настоящий вопрос в том, действительно ли в статье тщательно выполнена работа исследователей? Я бы сказал, что статья относительно неубедительна», – отмечает Линдсей Занно, палеонтолог из Музея естественных наук Северной Каролины.

Новое исследование основано на наборе данных измерений, проведенных на 37 скелетах тираннозавра, с акцентом на бедренные кости и зубы нижней челюсти. Пол и его коллеги также проследили, где именно 28 из этих образцов были найдены в формации Хелл-Крик: внизу, в середине или вверху. Чем ниже и глубже слои горных пород, тем старше должны быть окаменелости.

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Для сравнения команда Пола искала наборы данных для других крупных хищных динозавров, в том числе нескольких других тираннозавров и более древнего аллозавра. Согласно их анализу, остатки тираннозавров показали большую изменчивость размеров костей, чем любые другие окаменелости динозавров.

Команда обнаружила, что у группы из самых нижних и самых старых слоев горных пород формации Хелл-Крик были крепкие скелеты и две пары долотообразных зубов. Однако окаменелости из более молодых слоев разбились на две группы. Динозавры в каждом скоплении имели одну пару долотообразных зубов, но у одной группы был более крепкий скелет, а у другой более тонкие и изящные кости.

Команда Пола утверждает, что половые различия между самцами и самками тираннозавра не могут объяснить эту изменчивость во времени. Они также исключили индивидуальные различия и стадии роста животных. Вместо этого исследователи считают, что каждый кластер можно интерпретировать как отдельный вид.

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Класический ти-рекс, определенный по скелету, который сейчас находится в Музее естественной истории Карнеги, попал в группу крепких и молодых животных, и в предложенной схеме именования он остается тираннозавром рексом (царем).

Команда Пола назвала самую древнюю группу T. imperator (император) и предложила относить к ним Сью, знаменитого тираннозавра из Полевого музея естественной истории в Чикаго, в качестве определяющего голотипа вида. Еще один известный скелет тираннозавра из из Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне предлагается отнести к виду T. regina (королева).