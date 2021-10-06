Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

Тихоходка в янтаре: редчайший инклюз возрастом 16 миллионов лет

National Geographic Россия
06 октября 2021
тихоходка1.jpg
Фото: Marc Mapalo
Находка представляет собой редкую ветвь генеалогического древа этих несокрушимых животных.

Ученые обнаружили в доминиканском янтаре экземпляр тихоходки, который восходит к миоцену. Возраст животного оценивается в 16 миллионов лет. Это всего лишь третья тихоходка, когда-либо найденная в янтаре.

По словам исследователей, найденный образец может помочь заполнить историю эволюции тихоходок – животного, которому удалось пережить все массовые вымирания в истории. Тихоходку из янтаря назвали Paradoryphoribius chronocaribbeus и определили ее как члена современного суперсемейства тихоходок Isohypsibioidea.

001.jpg
Phillip Barden Расположение тихоходки в куске янтаря
«Открытие окаменелости тихоходки – это событие, которое случается раз в поколение. Примечательно то, что тихоходки – это вездесущие древние животные, которые видели на Земле всё – от вымирания динозавров до колонизации планеты растениями. Тем не менее, для палеонтологов тихоходки похожи на призраков из-за почти полного отсутствия в окаменелостях. Поэтому так захватывающе, что мы наконец можем эмпирически понаблюдать за их развитием на протяжении истории Земли», – Фил Барден, соавтор исследования.

Тихоходки – животные с беспрецедентной живучестью. Они могут пережить практически любые катаклизмы благодаря своему умению менять конфигурацию своего тела и впадать в состояние анабиоза на долгие годы. Тихоходки выживут при экстремальных температурах, без кислорода, под высоким давлением, в космическом вакууме или даже после выстрела ими из пушки. Однако их эволюционная история окутана тайной.

Длина тихоходки из доминиканского янтаря составляет чуть более половины миллиметра. Для того, чтобы рассмотреть такую кроху во всех деталях, ученые обратились к конфокальной микроскопии. На изображениях они смогли рассмотреть маленькие коготки тихоходки и ее ротовой аппарат, переднюю кишку.

0002.jpg
Marc Mapalo Автофлуоресценция Paradoryphoribius chronocaribbeus под конфокальной микроскопией
«Несмотря на то, что внешне она выглядела как современная тихоходка, с помощью конфокальной лазерной микроскопии мы смогли увидеть, что у нее была уникальная организация передней кишки, которая позволила нам выделить новый род внутри существующей группы надсемейств тихоходок», – Марк Мапало, соавтор исследования.

Paradoryphoribius представляет собой единственную окаменелость тихоходок нынешней, кайнозойской эры. Два других образца из янтаря старше: Milnesium swolenskyi, описанный в 2000 году, датируется примерно 90 млн лет, а Beorn leggi, описанный в 1964 году, датируется примерно 72 млн лет. Оба они относятся к мезозою.

Учитывая немногочисленность окаменелостей, открытие даже одной из них дает массу информации. Просто датируя янтарь, команда смогла установить минимальный возраст Isohypsibioidea.

«Если вы посмотрите на внешнюю морфологию тихоходок, вы можете подумать, что внутри их тел не произошло никаких изменений. Однако, используя конфокальную лазерную микроскопию для визуализации внутренней морфологии, мы увидели характеристики, которые не наблюдаются у существующих видов, но наблюдаются в окаменелостях. Это помогло нам понять, какие изменения в организме произошли за миллионы лет. Более того, это говорит о том, что даже если тихоходки похожи друг на друга внешне, кое-какие изменения происходят внутри», – Марк Мапало.

Исследователи отмечают, что тихоходка находилась в куске янтаря вместе с тремя ископаемыми муравьями, и на нее месяцами не обращали внимания. Исходя из этого, они полагают, что другие окаменелости тихоходок с большой вероятностью тоже могли быть упущенными из виду.

Посмотрите на видео с микроскопа, демонстрирующее, как ходит тихоходка. 

рекомендации
Череп

Окаменелости со свалки – какие находки сделали палеонтологи на полигоне для отходов?

Звезда

Тихоходками выстрелили из пушки для проверки их живучести

Горы

Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке