Тихоходка в янтаре: редчайший инклюз возрастом 16 миллионов лет

Ученые обнаружили в доминиканском янтаре экземпляр тихоходки, который восходит к миоцену. Возраст животного оценивается в 16 миллионов лет. Это всего лишь третья тихоходка, когда-либо найденная в янтаре.

По словам исследователей, найденный образец может помочь заполнить историю эволюции тихоходок – животного, которому удалось пережить все массовые вымирания в истории. Тихоходку из янтаря назвали Paradoryphoribius chronocaribbeus и определили ее как члена современного суперсемейства тихоходок Isohypsibioidea.