Тихоходка в янтаре: редчайший инклюз возрастом 16 миллионов лет

Ученые обнаружили в доминиканском янтаре экземпляр тихоходки, который восходит к миоцену. Возраст животного оценивается в 16 миллионов лет. Это всего лишь третья тихоходка, когда-либо найденная в янтаре.
По словам исследователей, найденный образец может помочь заполнить историю эволюции тихоходок – животного, которому удалось пережить все массовые вымирания в истории. Тихоходку из янтаря назвали Paradoryphoribius chronocaribbeus и определили ее как члена современного суперсемейства тихоходок Isohypsibioidea.
Тихоходки – животные с беспрецедентной живучестью. Они могут пережить практически любые катаклизмы благодаря своему умению менять конфигурацию своего тела и впадать в состояние анабиоза на долгие годы. Тихоходки выживут при экстремальных температурах, без кислорода, под высоким давлением, в космическом вакууме или даже после выстрела ими из пушки. Однако их эволюционная история окутана тайной.
Длина тихоходки из доминиканского янтаря составляет чуть более половины миллиметра. Для того, чтобы рассмотреть такую кроху во всех деталях, ученые обратились к конфокальной микроскопии. На изображениях они смогли рассмотреть маленькие коготки тихоходки и ее ротовой аппарат, переднюю кишку.
Paradoryphoribius представляет собой единственную окаменелость тихоходок нынешней, кайнозойской эры. Два других образца из янтаря старше: Milnesium swolenskyi, описанный в 2000 году, датируется примерно 90 млн лет, а Beorn leggi, описанный в 1964 году, датируется примерно 72 млн лет. Оба они относятся к мезозою.
Учитывая немногочисленность окаменелостей, открытие даже одной из них дает массу информации. Просто датируя янтарь, команда смогла установить минимальный возраст Isohypsibioidea.
Исследователи отмечают, что тихоходка находилась в куске янтаря вместе с тремя ископаемыми муравьями, и на нее месяцами не обращали внимания. Исходя из этого, они полагают, что другие окаменелости тихоходок с большой вероятностью тоже могли быть упущенными из виду.
Посмотрите на видео с микроскопа, демонстрирующее, как ходит тихоходка.