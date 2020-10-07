Тираннозавра Стэна продали на аукционе за рекордную сумму

Сотрудники Christie’s не раскрывают личность покупателя, и остается только надеяться, что скелет направится в музей или другое место, где оны будет выставлен на обозрение публики.

Обнаруженный в 1987 году недалеко от Баффало, штат Южная Дакота, скелет Стэна раскопали и в течение трех лет реконструировали палеонтологи Государственного геологического научно-исследовательского института Блэк-Хиллз. С тех пор он экспонировался в музее института.

Стэн, который, по оценкам исследователей, умер около 60 миллионов лет назад в возрасте около 20 лет, с тех пор использовался для создания реплик для десятков музеев, которые хотели иметь собственную модель тираннозавра.

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