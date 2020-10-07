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Палеонтология

Тираннозавра Стэна продали на аукционе за рекордную сумму

National Geographic Россия
07 октября 2020
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Фото: Christie's
31,8 миллиона долларов!

Скелет тираннозавра (Tyrannosaurus rex) длиной 12 метров и высотой 4 метра, состоящий из 188 костей, стал главным лотом на прошедшем 6 октября в Нью-Йорке аукционе Christie’s. 

Торги начались с 3 миллионов долларов США, и ожидалось, что тираннозавр по прозвищу Стэн уйдет с аукциона за 6-8 миллионов долларов. Однако цена взлетела намного выше, составив 31,8 миллиона долларов.

Это сделало Стэна самой дорогой когда-либо проданной окаменелостью динозавра в истории. Предыдущим рекордсменом был другой скелет тираннозавра по прозвищу Сью, который был продан за 8,4 миллиона долларов еще в 1997 году. С поправкой на инфляцию, сейчас это около 13,4 миллиона долларов.

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Christie's Череп Стэна
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Сотрудники Christie’s не раскрывают личность покупателя, и остается только надеяться, что скелет направится в музей или другое место, где оны будет выставлен на обозрение публики. 

Обнаруженный в 1987 году недалеко от Баффало, штат Южная Дакота, скелет Стэна раскопали и в течение трех лет реконструировали палеонтологи Государственного геологического научно-исследовательского института Блэк-Хиллз. С тех пор он экспонировался в музее института. 

Стэн, который, по оценкам исследователей, умер около 60 миллионов лет назад в возрасте около 20 лет, с тех пор использовался для создания реплик для десятков музеев, которые хотели иметь собственную модель тираннозавра.

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