Трилобиты дышали лапками? Не исключено!

Новое исследование обнаружило первые свидетельства наличия сложных органов дыхания у морских созданий возрастом 450 миллионов лет. Вопреки прошлым гипотезам, ученые считают, что трилобиты (Triarthrus eatoni) дышали структурами, напоминающимим жабры, которые располагались на их ногах.

Трилобиты — это группа необычных морских животных (сейчас о трилобитах нам напоминают мокрицы). Ученые отмечают, что трилобиты добились невероятных успехов с точки зрения эволюции. И хотя эти успехи не уберегли их от вымирания, им удалось просуществовать на нашей планете больше 250 миллионов лет – дольше, чем прожили динозавры.

Благодаря новым технологиям и чрезвычайно редкому набору окаменелых ископаемых ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде смогли доказать, что трилобиты дышали кислородом, и объяснили, как они это делали. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, помогают разгадать загадку ранней эволюции животных.