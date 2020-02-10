Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Палеонтология

Трогонтериевый слон: пермский гигант

Ксения Чуватова
10 февраля 2020
MIH_5088.jpg
Раскопки трогонтериевой фауны на берегу реки Камы в Пермском крае.
Фото: Пермский краеведческий музей
В Пермском крае на берегу Камы найдены кости и огромный бивень предка шерстистого мамонта – трогонтериевого слона.

Когда осенью 2010 года рыбаки из Оханского района принесли в Пермский краеведческий музей небольшой кусок бивня, первая реакция у сотрудников на эту  находку была не слишком восторженной: «Ну, еще один мамонт — кого этим в Прикамье удивишь?». Однако разведка на месте находки позволила предположить, что обрывистый берег Камы скрывает часть скелета не шерстистого мамонта, а его более древнего предка — трогонтериевого слона.

слон.jpg

«Находка оказалась уникальной в масштабах России: впервые в одном местонахождении обнаружены фрагменты скелетов нескольких трогонтериевых слонов, а также бок о бок живших с ними первобытного бизона, древней лошади, оленя и других зверей, — рассказывает руководитель экспедиции 2018–2019 годов Евгения Мащенко из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, — но главное — кости и огромный бивень трогонтериевого слона».
раскопки 2018 бивень.jpg
Раскопки бивня (на фото)
раскопки трогонтериевого слона.jpg
Фото: Пермский краеведческий музей

Это самый крупный – длина 3,25 метра – бивень редкого ископаемого вида из когда-либо найденных на территории России. Сейчас бивень-гигант, как и другие находки, изучаются в лаборатории Пермского краеведческого музея, где планируют создать реконструкцию скелета трогонтериевого слона для новой палеонтологической экспозиции. Кроме того, комплексное исследование местонахождения позволит определить динамику природных условий при жизни этих млекопитающих и реконструировать древние ландшафты.

Узнайте, кого нашли в пару мамонтихе Матильде в Новосибирском музее. 