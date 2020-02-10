Трогонтериевый слон: пермский гигант

Это самый крупный – длина 3,25 метра – бивень редкого ископаемого вида из когда-либо найденных на территории России. Сейчас бивень-гигант, как и другие находки, изучаются в лаборатории Пермского краеведческого музея, где планируют создать реконструкцию скелета трогонтериевого слона для новой палеонтологической экспозиции. Кроме того, комплексное исследование местонахождения позволит определить динамику природных условий при жизни этих млекопитающих и реконструировать древние ландшафты.

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