Трогонтериевый слон: пермский гигант
Когда осенью 2010 года рыбаки из Оханского района принесли в Пермский краеведческий музей небольшой кусок бивня, первая реакция у сотрудников на эту находку была не слишком восторженной: «Ну, еще один мамонт — кого этим в Прикамье удивишь?». Однако разведка на месте находки позволила предположить, что обрывистый берег Камы скрывает часть скелета не шерстистого мамонта, а его более древнего предка — трогонтериевого слона.
Это самый крупный – длина 3,25 метра – бивень редкого ископаемого вида из когда-либо найденных на территории России. Сейчас бивень-гигант, как и другие находки, изучаются в лаборатории Пермского краеведческого музея, где планируют создать реконструкцию скелета трогонтериевого слона для новой палеонтологической экспозиции. Кроме того, комплексное исследование местонахождения позволит определить динамику природных условий при жизни этих млекопитающих и реконструировать древние ландшафты.
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