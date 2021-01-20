У древних морских ящериц были зубы, как у акул

Новое исследование описывает причудливый новый вид ящериц из мелового периода, которые исчезли из летописи окаменелостей около 66 миллионов лет назад во время мел-палеогенового вымирания.

У ящерицы Xenodens calminechari, окаменелости которой были найдены в Марокко, были ножевидные плотно прижатые друг к другу зубы, образующие зазубренное лезвие, напоминающее лезвия некоторых акул. Режущие зубы позволяли маленькому проворному мозазавру размером с небольшую морскую свинью, разрезать рыбу пополам и наносить серьезные укусы более крупным животным.