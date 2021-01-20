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Палеонтология

У древних морских ящериц были зубы, как у акул

National Geographic Россия
20 января 2021
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Xenodens calminechari в представлении художника
Фото: Andrei Atuchin
Новый вид относится к мозазаврам — семейству вымерших морских ящериц, которые являются родственниками современных варанов.

Новое исследование описывает причудливый новый вид ящериц из мелового периода, которые исчезли из летописи окаменелостей около 66 миллионов лет назад во время мел-палеогенового вымирания.

У ящерицы Xenodens calminechari, окаменелости которой были найдены в Марокко, были ножевидные плотно прижатые друг к другу зубы, образующие зазубренное лезвие, напоминающее лезвия некоторых акул. Режущие зубы позволяли маленькому проворному мозазавру размером с небольшую морскую свинью, разрезать рыбу пополам и наносить серьезные укусы более крупным животным.

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Ник Лонгрич

ведущий автор исследования из Центра эволюции Милнера при Университете Бата

«66 миллионов лет назад побережья Африки были самыми опасными морями в мире. Разнообразие хищников здесь не было похоже ни на что другое на планете. Новый мозазавр пополнил быстро растущий список морских рептилий, известных из позднего мелового периода в Марокко. Эта территория в то время была покрыта тропическим морем».

По словам Лонгрича, Xenodens calminechari соседствовали с длинношеими плезиозаврами, гигантскими морскими черепахами и саблезубыми рыбами. Новый мозазавр добавляет в эту смесь еще одного опасного хищника.

Открытие также увеличивает разнообразие морских рептилий в конце мелового периода и говорит о том, что их разнообразие достигло пика незадолго до удара астероида 66 миллионов лет назад, уничтожившего морских рептилий и динозавров.

Xenodens calminechari
Xenodens calminechari
Фото: University of Bath
Xenodens calminechari
Xenodens calminechari
Фото: University of Bath

Зубы у X. calminechari не похожи на зубы любой другой рептилии. Но доктор Лонгрич, который работал на рыбацких лодках на Аляске, раньше видел нечто подобное. 

«Это напомнило мне зубы тихоокеанских полярных акул (Somniosus pacificus), которых мы иногда ловили на лодке моего брата. Помню, как видел, на что способны эти хищники, выгрызавшие огромные куски мяса из плоти палтусов и почти разрезавшие их пополам», — говорит Лонгрич. 

Доктор Натали Барде из Национального музея естественной истории в Париже заявила, что была потрясена новым открытием.

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Натали Барде

палеонтолог из Национального музея естественной истории в Париже

«Я работаю над мозазаврами более 20 лет, в частности над мозазаврами из маастрихтских фосфатов Марокко, с которыми я хорошо знакома. Должна признать, что среди десятка видов, которых я знаю, у этого настолько необычный зубной ряд, что вначале я подумала, что это гибрид, реконструированный по разным окаменелостям».

К ней присоединяется палеонтолог Нур-Эддин Джалил также из Национального музея естественной истории в Париже: «Мозазавр с акульими зубами — это новая адаптация мозазавров, настолько удивительная, что она выглядела как фантастическое существо из воображения художника. Xenodens calminechari — еще одно свидетельство необычайного палеобиоразнообразия фосфатного моря. Это, как если бы природа изо всех сил пыталась найти все комбинации для более тонкого использования источников пищи».

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