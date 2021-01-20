У древних морских ящериц были зубы, как у акул
Новое исследование описывает причудливый новый вид ящериц из мелового периода, которые исчезли из летописи окаменелостей около 66 миллионов лет назад во время мел-палеогенового вымирания.
У ящерицы Xenodens calminechari, окаменелости которой были найдены в Марокко, были ножевидные плотно прижатые друг к другу зубы, образующие зазубренное лезвие, напоминающее лезвия некоторых акул. Режущие зубы позволяли маленькому проворному мозазавру размером с небольшую морскую свинью, разрезать рыбу пополам и наносить серьезные укусы более крупным животным.
По словам Лонгрича, Xenodens calminechari соседствовали с длинношеими плезиозаврами, гигантскими морскими черепахами и саблезубыми рыбами. Новый мозазавр добавляет в эту смесь еще одного опасного хищника.
Открытие также увеличивает разнообразие морских рептилий в конце мелового периода и говорит о том, что их разнообразие достигло пика незадолго до удара астероида 66 миллионов лет назад, уничтожившего морских рептилий и динозавров.
Зубы у X. calminechari не похожи на зубы любой другой рептилии. Но доктор Лонгрич, который работал на рыбацких лодках на Аляске, раньше видел нечто подобное.
«Это напомнило мне зубы тихоокеанских полярных акул (Somniosus pacificus), которых мы иногда ловили на лодке моего брата. Помню, как видел, на что способны эти хищники, выгрызавшие огромные куски мяса из плоти палтусов и почти разрезавшие их пополам», — говорит Лонгрич.
Доктор Натали Барде из Национального музея естественной истории в Париже заявила, что была потрясена новым открытием.
К ней присоединяется палеонтолог Нур-Эддин Джалил также из Национального музея естественной истории в Париже: «Мозазавр с акульими зубами — это новая адаптация мозазавров, настолько удивительная, что она выглядела как фантастическое существо из воображения художника. Xenodens calminechari — еще одно свидетельство необычайного палеобиоразнообразия фосфатного моря. Это, как если бы природа изо всех сил пыталась найти все комбинации для более тонкого использования источников пищи».
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