У филиппинского племени обнаружили рекордную схожесть ДНК с денисовцами

Эволюционные генетики Максимилиан Ларена и Маттиас Якобссон из Упсальского университета в Швеции определили, что малочисленная народность аэта с Филиппин имеет 5% ДНК, полученной от денисовцев. Это рекордный показатель, до сих пор обнаруженный в геноме Homo sapiens.

Ученые давно подозревали, что денисовцы по максимуму оставили свое «наследие» народностям, проживающим на островах Юго-Восточной Азии, недалеко от Папуа-Новой Гвинеи и Австралии, но теперь это подтверждено экспериментально.

Это открытие соответствует эволюционному сценарию, в котором две или более денисовских популяции Каменного века независимо друг от друга достигли различных островов Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, и материка, который состоял из нынешних Папуа-Новой Гвинеи, Австралии и Тасмании.

Точные даты их прибытия неизвестны, но каменные орудия возрастом почти 200 000 лет, найденные на индонезийском острове Сулавеси, возможно, были изготовлены денисовцами. Ученые считают, что группы H. sapiens, которые начали прибывать в этот регион около 50 000 лет назад или более, затем скрещивались с местными денисовцами.