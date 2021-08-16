У филиппинского племени обнаружили рекордную схожесть ДНК с денисовцами

Эволюционные генетики Максимилиан Ларена и Маттиас Якобссон из Упсальского университета в Швеции определили, что малочисленная народность аэта с Филиппин имеет 5% ДНК, полученной от денисовцев. Это рекордный показатель, до сих пор обнаруженный в геноме Homo sapiens.
Ученые давно подозревали, что денисовцы по максимуму оставили свое «наследие» народностям, проживающим на островах Юго-Восточной Азии, недалеко от Папуа-Новой Гвинеи и Австралии, но теперь это подтверждено экспериментально.
Это открытие соответствует эволюционному сценарию, в котором две или более денисовских популяции Каменного века независимо друг от друга достигли различных островов Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, и материка, который состоял из нынешних Папуа-Новой Гвинеи, Австралии и Тасмании.
Точные даты их прибытия неизвестны, но каменные орудия возрастом почти 200 000 лет, найденные на индонезийском острове Сулавеси, возможно, были изготовлены денисовцами. Ученые считают, что группы H. sapiens, которые начали прибывать в этот регион около 50 000 лет назад или более, затем скрещивались с местными денисовцами.
Аборигены Папуа-Новой Гвинеи, у которых нашли около 4% денисовской ДНК, ранее считались рекордсменами по близости к денисовцам, однако, по словам Якобссона, народ аэта-магбукон примерно на 30-40% побивает прежний рекорд.
По словам ученых, генетический анализ показывает, что люди из народности аэта-магбукона несут в себе немного больше от денисовских предков, чем остальные филиппинские этносы из-за того, что они реже скрещивались с «мигрантами» из Восточной Азии около 2281 года назад.
В ходе исследования сравнивались ДНК денисовцев, неандертальцев и 1107 участников эксперимента из 118 этнических групп на Филиппинах. Затем были проведены сравнения с ранее полученных ДНК жителей Папуа-Новой Гвинеи и коренных австралийцев.
Ученые полагают, что древние окаменелости представителей рода Homo, во множественном количестве найденные в этом регионе, принадлежат именно денисовцам, однако доказать это пока не представляется возможным, поскольку ДНК очень плохо сохраняется в окаменелостях тропического климата.
Существует лишь несколько подтвержденных денисовских окаменелостей: это несколько фрагментарных образцов из сибирской пещеры, где денисовцы жили примерно от 300 000 до 50 000 лет назад, и обломлк челюсти возрастом примерно 160 000 лет, найденный на Тибетском плато.
Однако открытие шведских ученых говорит в пользу версии о том, что денисовцы были широко распространены на территории современных Филиппин. Они могли соседствовать с двумя другими ископаемыми гоминидами, такими как ранее обнаруженные H. luzonensis и H. floresiensis.