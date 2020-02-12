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Палеонтология

У гадрозавра из Канады обнаружили редкую форму рака

12 февраля 2020
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Гадрозавр
Фото: Eden, Janine and Jim/flickr.com
Ученые диагностировали у животного гистиоцитоз из клеток Лангерганса.

Примерно 66 миллионов лет назад гадрозавр – зверь из семейства утконосых динозавров (Hadrosauridae) – погиб по неизвестной причине, на прощание, быть может, взмахнув своим длинным мощным хвостом. Все, что от него осталось сейчас – это несколько фрагментов хвостовых позвонков. И исследователи обнаружили в них нечто неожиданное. 

Ученые из Тель-Авивского университета изучили 11 фрагментов хвостовых позвонков, принадлеживших травоядному динозавру, окаменелости которого были найдены на территории современной Канады. Они нашли в его останках следы «необычных повреждений», ранее никогда не наблюдавшихся у динозавров. 

«Эти повреждения были очень похожи на полости, образованные опухолями, связанными с редким заболеванием гистиоцитоза из клеток Лангерганса (ГКЛ), которое до сих пор встречается у людей», – говорит Хила Мэй, эволюционный анатом из Тель-Авивского университета.

Поскольку большая часть биологической истории каждого живого существа формируется его болезнями, распознавание их в окаменелых останках может дать нам важную информацию о физиологии и анатомии динозавров, а также об их жизнедеятельности и окружающей среде. Ученые использовали микро-компьютерную томографию чтобы исследовать загадочные полости в мельчайших подробностях. Анализ подтвердил подозрения исследователей, указывая на то, что эта редкая форма рака существовала на Земле не менее 66 миллионов лет, когда закончилась позднемеловая эпоха.

«Мы отсканировали позвонки динозавра и создали компьютерную трехмерную реконструкцию опухоли и кровеносных сосудов, которые ее питали. Микро- и макроанализ подтвердил, что это на самом деле ГКЛ. У динозавра это заболевание было выявлено впервые», – Хила Мэй.
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Множественные повреждения объединяются, создавая, таким образом, единое повреждение с хорошо очерченными краями, имеющее «географический» рисунок (термин, применяемый к извилистой границе).
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Фотография большого хвостового позвонка гадрозавра

Как поясняют авторы работы, это не первый случай обнаружения ГКЛ у животных. Предыдущие исследования предполагали, что носителями сходной патологии были тигры и тупайи. Однако впервые это заболевание обнаружено в окаменелостях. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

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Assaf Ehrenreich/Tel Aviv University Опухолевые очаги на позвонках гадрозавра.

ГКЛ, лангергансоклеточный гистиоцитоз или гистиоцитоз из клеток Лангерганса – это редкий вид рака с невыясненной до конца природой происхождения, при котором патологические иммунные клетки, называемые гистиоцитами, и эозинофилы активно размножаются, особенно в лёгких и костях, что вызывает формирование рубцовой ткани. Заболевание обычно поражает маленьких детей, и, хотя подавляющее большинство пациентов, страдающих от гистиоцитоза из клеток Лангерганса, выздоравливают, это состояние вызывает сильные боли и отеки.

Точные причины гистиоцитоза из клеток Лангерганса остаются предметом споров, но с каждым новым свидетельством, которое мы находим, мы узнаем все больше о патогенезе этого редкого и, как оказалось, древнего заболевания, отмечают исследователи.

«В конечном счете, цель таких исследований состоит в том, чтобы понять реальную причину этих болезней и то, какие эволюционные механизмы позволили им развиваться и выживать. Возможно, если мы поймем основные механизмы болезни, мы сможем более эффективно лечить ее причины, вместо того чтобы сосредоточиться на симптомах, как это делает современная медицина», – заключает Исраэль Гершковиц, соавтор исследования из Тель-Авивского университета.

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