У гадрозавра из Канады обнаружили редкую форму рака

Примерно 66 миллионов лет назад гадрозавр – зверь из семейства утконосых динозавров (Hadrosauridae) – погиб по неизвестной причине, на прощание, быть может, взмахнув своим длинным мощным хвостом. Все, что от него осталось сейчас – это несколько фрагментов хвостовых позвонков. И исследователи обнаружили в них нечто неожиданное.
Ученые из Тель-Авивского университета изучили 11 фрагментов хвостовых позвонков, принадлеживших травоядному динозавру, окаменелости которого были найдены на территории современной Канады. Они нашли в его останках следы «необычных повреждений», ранее никогда не наблюдавшихся у динозавров.
«Эти повреждения были очень похожи на полости, образованные опухолями, связанными с редким заболеванием гистиоцитоза из клеток Лангерганса (ГКЛ), которое до сих пор встречается у людей», – говорит Хила Мэй, эволюционный анатом из Тель-Авивского университета.
Поскольку большая часть биологической истории каждого живого существа формируется его болезнями, распознавание их в окаменелых останках может дать нам важную информацию о физиологии и анатомии динозавров, а также об их жизнедеятельности и окружающей среде. Ученые использовали микро-компьютерную томографию чтобы исследовать загадочные полости в мельчайших подробностях. Анализ подтвердил подозрения исследователей, указывая на то, что эта редкая форма рака существовала на Земле не менее 66 миллионов лет, когда закончилась позднемеловая эпоха.
Как поясняют авторы работы, это не первый случай обнаружения ГКЛ у животных. Предыдущие исследования предполагали, что носителями сходной патологии были тигры и тупайи. Однако впервые это заболевание обнаружено в окаменелостях. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.
ГКЛ, лангергансоклеточный гистиоцитоз или гистиоцитоз из клеток Лангерганса – это редкий вид рака с невыясненной до конца природой происхождения, при котором патологические иммунные клетки, называемые гистиоцитами, и эозинофилы активно размножаются, особенно в лёгких и костях, что вызывает формирование рубцовой ткани. Заболевание обычно поражает маленьких детей, и, хотя подавляющее большинство пациентов, страдающих от гистиоцитоза из клеток Лангерганса, выздоравливают, это состояние вызывает сильные боли и отеки.
Точные причины гистиоцитоза из клеток Лангерганса остаются предметом споров, но с каждым новым свидетельством, которое мы находим, мы узнаем все больше о патогенезе этого редкого и, как оказалось, древнего заболевания, отмечают исследователи.
«В конечном счете, цель таких исследований состоит в том, чтобы понять реальную причину этих болезней и то, какие эволюционные механизмы позволили им развиваться и выживать. Возможно, если мы поймем основные механизмы болезни, мы сможем более эффективно лечить ее причины, вместо того чтобы сосредоточиться на симптомах, как это делает современная медицина», – заключает Исраэль Гершковиц, соавтор исследования из Тель-Авивского университета.
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