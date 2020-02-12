У гадрозавра из Канады обнаружили редкую форму рака

Примерно 66 миллионов лет назад гадрозавр – зверь из семейства утконосых динозавров (Hadrosauridae) – погиб по неизвестной причине, на прощание, быть может, взмахнув своим длинным мощным хвостом. Все, что от него осталось сейчас – это несколько фрагментов хвостовых позвонков. И исследователи обнаружили в них нечто неожиданное.

Ученые из Тель-Авивского университета изучили 11 фрагментов хвостовых позвонков, принадлеживших травоядному динозавру, окаменелости которого были найдены на территории современной Канады. Они нашли в его останках следы «необычных повреждений», ранее никогда не наблюдавшихся у динозавров.

«Эти повреждения были очень похожи на полости, образованные опухолями, связанными с редким заболеванием гистиоцитоза из клеток Лангерганса (ГКЛ), которое до сих пор встречается у людей», – говорит Хила Мэй, эволюционный анатом из Тель-Авивского университета.

Поскольку большая часть биологической истории каждого живого существа формируется его болезнями, распознавание их в окаменелых останках может дать нам важную информацию о физиологии и анатомии динозавров, а также об их жизнедеятельности и окружающей среде. Ученые использовали микро-компьютерную томографию чтобы исследовать загадочные полости в мельчайших подробностях. Анализ подтвердил подозрения исследователей, указывая на то, что эта редкая форма рака существовала на Земле не менее 66 миллионов лет, когда закончилась позднемеловая эпоха.