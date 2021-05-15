У моря обнаружились древнейшие следы млекопитающих

Ученые обнаружили самые ранние из известных свидетельств обитания млекопитающих на берегу моря, в бывшей водяной лагуне формации Ханна в Вайоминге. Согласно анализу американских исследователей, следы двух видов млекопитающих – одного идентифицированного, а другого нет – были оставлены 58 миллионов лет назад.

Идентифицированный вид млекопитающих – корифодон (Coryphodontidae). Это примитивное копытное животное размером с бурого медведя – одно из самых крупных известных млекопитающих своего времени.

Корифодона можно сравнить с современным бегемотом. Этот зверь был крепко сбит и посажен на приземистых ногах – они поддерживали тяжелое туловище, но не позволяли быстро бегать, так что корифодоны были довольно медлительными существами.