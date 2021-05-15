У моря обнаружились древнейшие следы млекопитающих

Ученые обнаружили самые ранние из известных свидетельств обитания млекопитающих на берегу моря, в бывшей водяной лагуне формации Ханна в Вайоминге. Согласно анализу американских исследователей, следы двух видов млекопитающих – одного идентифицированного, а другого нет – были оставлены 58 миллионов лет назад.
Идентифицированный вид млекопитающих – корифодон (Coryphodontidae). Это примитивное копытное животное размером с бурого медведя – одно из самых крупных известных млекопитающих своего времени.
Корифодона можно сравнить с современным бегемотом. Этот зверь был крепко сбит и посажен на приземистых ногах – они поддерживали тяжелое туловище, но не позволяли быстро бегать, так что корифодоны были довольно медлительными существами.
Возраст следов был определен с помощью окаменелых растений и пыльцы и составил 58 миллионов лет. Полученные данные предполагают, что млекопитающие начали жить возле воды и бродить по мелководью, по крайней мере, на 9,4 миллиона лет раньше, чем считалось до этого. Получается, это произошло в эпоху позднего палеоцена (66-56 миллионов лет назад), а не в эоценовую эпоху (56-33,9 миллиона лет назад).
Следы были обнаружены в сентябре 2019 года доктором Антоном Вроблевски из Университета Юты и автором этого нового исследования. Отпечатки покрывали слои отложений и были оставлены на поверхности древних приливных отмелей.
Сегодня скалы формации Ханна на юге центральной части штата Вайоминг находятся в сотнях километров от ближайшего океана. Но около 58 миллионов лет назад Вайоминг был прямо у воды, рядом с тем, что иногда называют морем Пушечного ядра (Cannonball Sea) и большие бегемотоподобные млекопитающие бродили по прибрежным лагунам.
Море Пушечного ядра было частью Западного внутреннего морского пути – неглубокого участка воды, протянувшегося от Мексиканского залива до Северного Ледовитого океана и разделявшего Северную Америку на два острова-континента – Ларамидию и Аппалачи.
Сохранившиеся в песчанике следы простираются более чем на километр. Они были сделаны двумя разными животными. Один набор состоял из относительно больших пятипалых следов, сравнимых с размером лапы современного бурого медведя, в то время как другой набор отпечатков представлял собой четырехпалые следы среднего размера.
Как мы и говорили выше, авторы считают, что пятипалые отпечатки были сделаны корифодоном Coryphodon proterus, но нельзя исключать, что они принадлежат другим пантодонтам – Titanoides primaevus или Barylambda faberi. С четырехпалыми следами все гораздо менее определенно.
Отпечатки с четырьмя пальцами не совпадают со скелетами млекопитающих, известных с позднего палеоцена, но показывают сходство с парнокопытными и тапироидами. Однако их существование в эпоху палеоцена до сих пор не доказано.
По словам Вроблевски, следы формации Ханна – это первые отпечатки палеоценовых млекопитающих, найденные в США, и только четвертые в мире. Два набора ранее были обнаружены в Канаде, а еще один – на Шпицбергене.
«В скалах еще много важной информации, и мы ждем, пока кто-нибудь ее заметит при подходящем освещении!», – говорит Вроблевски.