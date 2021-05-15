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Палеонтология

У моря обнаружились древнейшие следы млекопитающих

National Geographic Россия
15 мая 2021
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Спустя всего семь миллионов лет после исчезновения динозавров.

Ученые обнаружили самые ранние из известных свидетельств обитания млекопитающих на берегу моря, в бывшей водяной лагуне формации Ханна в Вайоминге. Согласно анализу американских исследователей, следы двух видов млекопитающих – одного идентифицированного, а другого нет – были оставлены 58 миллионов лет назад.

Идентифицированный вид млекопитающих – корифодон (Coryphodontidae). Это примитивное копытное животное размером с бурого медведя – одно из самых крупных известных млекопитающих своего времени.  

Корифодона можно сравнить с современным бегемотом. Этот зверь был крепко сбит и посажен на приземистых ногах – они поддерживали тяжелое туловище, но не позволяли быстро бегать, так что корифодоны были довольно медлительными существами. 

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Anton Wroblewski Ученые полагают, что следы принадлежат корифодону, не только исходя из их размеров и формы, но и исходя из разбросанности отпечатков по поверхности, которая соответствует стилю ходьбы этого животного

Возраст следов был определен с помощью окаменелых растений и пыльцы и составил 58 миллионов лет.  Полученные данные предполагают, что млекопитающие начали жить возле воды и бродить по мелководью, по крайней мере, на 9,4 миллиона лет раньше, чем считалось до этого. Получается, это  произошло в эпоху позднего палеоцена (66-56 миллионов лет назад), а не в эоценовую эпоху (56-33,9 миллиона лет назад).

Следы были обнаружены в сентябре 2019 года доктором Антоном Вроблевски из Университета Юты и автором этого нового исследования. Отпечатки покрывали слои отложений и были оставлены на поверхности древних приливных отмелей. 

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Антон Вроблевски

ведущий автор исследования

«Палеонтологи работали в этой области в течение 30 лет, но они искали кости, окаменелости листьев и пыльцу, поэтому не заметили следов. Когда я нашел их, день близился к вечеру, и заходящее солнце падало на них под правильным углом, так что они стали видны на наклонных плитах песчаника. Сначала я не мог поверить в то, что вижу – я годами ходил мимо этого обнажения, не замечая следов»

Сегодня скалы формации Ханна на юге центральной части штата Вайоминг находятся в сотнях километров от ближайшего океана. Но около 58 миллионов лет назад Вайоминг был прямо у воды, рядом с тем, что иногда называют морем Пушечного ядра (Cannonball Sea) и большие бегемотоподобные млекопитающие бродили по прибрежным лагунам. 

Море Пушечного ядра было частью Западного внутреннего морского пути – неглубокого участка воды, протянувшегося от Мексиканского залива до Северного Ледовитого океана и разделявшего Северную Америку на два острова-континента – Ларамидию и Аппалачи. 

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Joshua Slattery Так выглядела Северная Америка в эпоху палеоцена (66-56 миллионов лет назад). В позднем меловом периоде (99,6—66 млн лет назад) перешейка между Ларамидией и Аппалачами не существовало

Сохранившиеся в песчанике следы простираются более чем на километр. Они были сделаны двумя разными животными. Один набор состоял из относительно больших пятипалых следов, сравнимых с размером лапы современного бурого медведя, в то время как другой набор отпечатков представлял собой четырехпалые следы среднего размера.

Как мы и говорили выше, авторы считают, что пятипалые отпечатки были сделаны корифодоном Coryphodon proterus, но нельзя исключать, что они принадлежат другим пантодонтам – Titanoides primaevus или Barylambda faberi. С четырехпалыми следами все гораздо менее определенно.

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Anton Wroblewski Ученые почти уверены, что пятипалые следы принадлежат Coryphodon proterus (А), но не могут исключать Titanoides primaevus (В) и Barylambda faberi (С)

Отпечатки с четырьмя пальцами не совпадают со скелетами млекопитающих, известных с позднего палеоцена, но показывают сходство с парнокопытными и тапироидами. Однако их существование в эпоху палеоцена до сих пор не доказано. 

По словам Вроблевски, следы формации Ханна – это первые отпечатки палеоценовых млекопитающих, найденные в США, и только четвертые в мире. Два набора ранее были обнаружены в Канаде, а еще один – на Шпицбергене. 

«В скалах еще много важной информации, и мы ждем, пока кто-нибудь ее заметит при подходящем освещении!», – говорит Вроблевски. 

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