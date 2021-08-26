У тираннозавров были кузены, жившие на Восточном побережье Северной Америки

Недавно описанные окаменелости плотоядного динозавра, терроризировавшего восточное побережье США 85 миллионов лет назад, предположительно принадлежали двоюродному брату вида Tyrannosaurs rex.
У этого хищника были более длинные руки, более толстые ноги и гораздо более крупные когти, чем у Т. rex. Окаменелости были обнаружены на территории нынешнего штата Нью-Джерси, который был частью изолированного массива суши на восточном побережье Северной Америки, известного как Аппалачи, образовавшегося 480 миллионов лет назад.
Северная Америка была разделена на две отдельные части в течение большей части второй половины мелового периода, который закончился 66 миллионов лет назад. Западная часть именуется Ларамидией, а восточная — Аппалачами.
Ларамидия была родиной тираннозавров и трицератопсов. Об Аппалачах известно гораздо меньше. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что географические условия Ларамидии в большей степени способствовали формированию богатых отложениями залежей ископаемых.
Обнаруженный вид пока не имеет собственного научного названия, и палеонтологи именуют его как тиранозавроид Мерчантвилля.
Согласно новым исследованиям, тираннозавр рекс, возможно, не был одиночным хищником, а вместо этого охотился на свою добычу стаями, как и волки. Идея о том, что тираннозавры могли быть социальными плотоядными животными, впервые была высказана около двух десятилетий назад, когда более дюжины динозавров были найдены захороненными вместе на раскопках в канадской Альберте. Второе массовое захоронение было впоследствии найдено в Монтане
Несмотря на растущее количество свидетельств, многие эксперты оспаривают эту идею, утверждая, что у динозавров просто не было умственных способностей, необходимых для сложного социального взаимодействия.