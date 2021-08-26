У тираннозавров были кузены, жившие на Восточном побережье Северной Америки

Недавно описанные окаменелости плотоядного динозавра, терроризировавшего восточное побережье США 85 миллионов лет назад, предположительно принадлежали двоюродному брату вида Tyrannosaurs rex.

У этого хищника были более длинные руки, более толстые ноги и гораздо более крупные когти, чем у Т. rex. Окаменелости были обнаружены на территории нынешнего штата Нью-Джерси, который был частью изолированного массива суши на восточном побережье Северной Америки, известного как Аппалачи, образовавшегося 480 миллионов лет назад.

Северная Америка была разделена на две отдельные части в течение большей части второй половины мелового периода, который закончился 66 миллионов лет назад. Западная часть именуется Ларамидией, а восточная — Аппалачами.

Ларамидия была родиной тираннозавров и трицератопсов. Об Аппалачах известно гораздо меньше. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что географические условия Ларамидии в большей степени способствовали формированию богатых отложениями залежей ископаемых.