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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

У тираннозавров были кузены, жившие на Восточном побережье Северной Америки

National Geographic Россия
26 августа 2021
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Фото: The Royal Society
Они не уступали в размерах знаменитому Т. rex.

Недавно описанные окаменелости плотоядного динозавра, терроризировавшего восточное побережье США 85 миллионов лет назад, предположительно принадлежали двоюродному брату вида Tyrannosaurs rex.

У этого хищника были более длинные руки, более толстые ноги и гораздо более крупные когти, чем у Т. rex. Окаменелости были обнаружены на территории нынешнего штата Нью-Джерси, который был частью изолированного массива суши на восточном побережье Северной Америки, известного как Аппалачи, образовавшегося 480 миллионов лет назад.

Северная Америка была разделена на две отдельные части в течение большей части второй половины мелового периода, который закончился 66 миллионов лет назад. Западная часть именуется Ларамидией, а восточная — Аппалачами.

Ларамидия была родиной тираннозавров и трицератопсов. Об Аппалачах известно гораздо меньше. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что географические условия Ларамидии в большей степени способствовали формированию богатых отложениями залежей ископаемых.

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«Многие люди считают, что все тираннозавры должны были развить определенный набор характеристик, чтобы стать высшими хищниками. Наши окаменелости позволяют предположить, что они превратились в гигантских хищников разными способами, поскольку у них отсутствуют ключевые черты ног или рук, которые можно было бы связать с западно-североамериканскими или азиатскими тиранозаврами», – Чейз Доран Браунштейн, соавтор исследования.

Обнаруженный вид пока не имеет собственного научного названия, и палеонтологи именуют его как тиранозавроид Мерчантвилля.

Согласно новым исследованиям, тираннозавр рекс, возможно, не был одиночным хищником, а вместо этого охотился на свою добычу стаями, как и волки. Идея о том, что тираннозавры могли быть социальными плотоядными животными, впервые была высказана около двух десятилетий назад, когда более дюжины динозавров были найдены захороненными вместе на раскопках в канадской Альберте. Второе массовое захоронение было впоследствии найдено в Монтане

Несмотря на растущее количество свидетельств, многие эксперты оспаривают эту идею, утверждая, что у динозавров просто не было умственных способностей, необходимых для сложного социального взаимодействия.

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