Ученые извлекли ДНК вымерших пещерных медведей из почвы

Ученые из Копенгагенского университета под руководством генетика Эске Виллерслева (Eske Willerslev) смогли секвенировать древнюю ДНК из образцов почвы. Благодаря таким новым методам окаменелости перестают быть единственным способом получения ДНК. В свою очередь, ее можно изучать в контексте целых популяций, а не только отдельно взятого индивида.

Исследования велись в мексиканской пещере Чикиуите (Chiquihuite), которая давно привлекает внимание историков, палеонтологов и археологов. Здесь найдены каменные орудия и артефакты, относящиеся к периоду от 25 000 до 30 000 лет назад. Но не только люди жили в этой пещере, и каждый из обитателей оставлял свой биологический материал.