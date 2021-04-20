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Палеонтология

Ученые извлекли ДНК вымерших пещерных медведей из почвы

Анастасия Баринова
20 апреля 2021
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Короткомордый медведь в сравнении с человеком
Фото: Dantheman9758/Wikipedia
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Кости A. simus, использовавшиеся для сравнения
Фото: University of Copenhagen
Чтобы изучать доисторических животных, теперь не обязательно искать их останки.

Ученые из Копенгагенского университета под руководством генетика Эске Виллерслева (Eske Willerslev) смогли секвенировать древнюю ДНК из образцов почвы. Благодаря таким новым методам окаменелости перестают быть единственным способом получения ДНК. В свою очередь, ее можно изучать в контексте целых популяций, а не только отдельно взятого индивида. 

Исследования велись в мексиканской пещере Чикиуите (Chiquihuite), которая давно привлекает внимание историков, палеонтологов и археологов. Здесь найдены каменные орудия и артефакты, относящиеся к периоду от 25 000 до 30 000 лет назад. Но не только люди жили в этой пещере, и каждый из обитателей оставлял свой биологический материал. 

«Выводя из организма продукты жизнедеятельности, животное также выводит клетки организма. Фрагменты ДНК этих клеток – это то, что мы можем обнаружить в образцах почвы. Используя сверхмощные инструменты секвенирования, мы реконструировали генетические профили на их основе, показав, что моча, фекалии, а также волосы предоставляют генетический материал, который в правильных условиях может существовать намного дольше, чем 10 000 лет», – Эске Виллерслев.

Кости и следы ДНК рассказали историю пещеры через ее разных обитателей: летучих мышей, полевок, грызунов и кенгуровых крыс, но самым интересным результатом стало полное воссоздание генома двух верхнепалеолитических медведей, живших здесь примерно 16 000 лет назад. При этом костей этих зверей в пещере не сохранилось.

Один из них был предком современного американского черного медведя (Ursus americanus), который до сих пор бродит в лесах Северной Америки. Второй – это вымерший гигантский короткомордый медведь (Arctodus simus). С высотой до 1,8 метра на четвереньках и до 3,7 метра стоя, он считался один из крупнейших когда-либо существовавших медведей. Животное исчезло в конце последнего ледникового периода около 11 000 лет назад. 

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University of Copenhagen

Сравнив полученные данные с геномами и костями других медведей, ученые создали генеалогическое древо. Оказалось, что медведи пещеры Чикиуите тесно связаны с современными медведями Северной Америки и Аляски, но именно с их линии началось расхождение с современными популяциями. Короткомордые медведи, обитавшие в северной Мексике, сильно отличались от того же вида, жившего на северо-западе Канады. Это знание заполняет пробелы в изучении эволюции американских животных.

Узнайте, как исчезновение гигантских зверей отразилось на рационе древнего человека.

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