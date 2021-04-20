Ученые извлекли ДНК вымерших пещерных медведей из почвы
Ученые из Копенгагенского университета под руководством генетика Эске Виллерслева (Eske Willerslev) смогли секвенировать древнюю ДНК из образцов почвы. Благодаря таким новым методам окаменелости перестают быть единственным способом получения ДНК. В свою очередь, ее можно изучать в контексте целых популяций, а не только отдельно взятого индивида.
Исследования велись в мексиканской пещере Чикиуите (Chiquihuite), которая давно привлекает внимание историков, палеонтологов и археологов. Здесь найдены каменные орудия и артефакты, относящиеся к периоду от 25 000 до 30 000 лет назад. Но не только люди жили в этой пещере, и каждый из обитателей оставлял свой биологический материал.
Кости и следы ДНК рассказали историю пещеры через ее разных обитателей: летучих мышей, полевок, грызунов и кенгуровых крыс, но самым интересным результатом стало полное воссоздание генома двух верхнепалеолитических медведей, живших здесь примерно 16 000 лет назад. При этом костей этих зверей в пещере не сохранилось.
Один из них был предком современного американского черного медведя (Ursus americanus), который до сих пор бродит в лесах Северной Америки. Второй – это вымерший гигантский короткомордый медведь (Arctodus simus). С высотой до 1,8 метра на четвереньках и до 3,7 метра стоя, он считался один из крупнейших когда-либо существовавших медведей. Животное исчезло в конце последнего ледникового периода около 11 000 лет назад.
Сравнив полученные данные с геномами и костями других медведей, ученые создали генеалогическое древо. Оказалось, что медведи пещеры Чикиуите тесно связаны с современными медведями Северной Америки и Аляски, но именно с их линии началось расхождение с современными популяциями. Короткомордые медведи, обитавшие в северной Мексике, сильно отличались от того же вида, жившего на северо-западе Канады. Это знание заполняет пробелы в изучении эволюции американских животных.
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