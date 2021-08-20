Ученые нашли яйцо доисторической черепахи с сохранившимся внутри эмбрионом

Международная группа ученых из Канады и Китая представила результаты исследования окаменелого яйца черепахи мелового периода. Подобный объект уже сам по себе большая редкость, поскольку хрупкая скорлупа не выдерживает испытания временем. Но особенно уникальным является то, что внутри хорошо сохранившегося яйца остался окаменелый эмбрион.

Находку в 2018 году совершил фермер из китайской провинции Хэнань. Копая землю, он наткнулся на камни, которые выглядели довольно необычно, и решил показать их ученым. Палеонтологи сразу признали в «камнях» яйца, но эти окаменелости, по размерам и форме напоминающие бильярдные шары, не были похожи ни на одно яйцо динозавра, которое они видели раньше.

В ходе исследований было установлено, что это черепашьи яйца, отложенные 66–145 миллионов лет назад. Животное принадлежало к вымершей группе черепах Nanhsiungchelyids. Известно, что эти рептилии отличались гигантскими размерами. Несколько их окаменелостей уже есть в распоряжении ученых. Длина панциря Nanhsiungchelyids в среднем составляла 1,5 метра.