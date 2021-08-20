Ученые нашли яйцо доисторической черепахи с сохранившимся внутри эмбрионом

Международная группа ученых из Канады и Китая представила результаты исследования окаменелого яйца черепахи мелового периода. Подобный объект уже сам по себе большая редкость, поскольку хрупкая скорлупа не выдерживает испытания временем. Но особенно уникальным является то, что внутри хорошо сохранившегося яйца остался окаменелый эмбрион.
Находку в 2018 году совершил фермер из китайской провинции Хэнань. Копая землю, он наткнулся на камни, которые выглядели довольно необычно, и решил показать их ученым. Палеонтологи сразу признали в «камнях» яйца, но эти окаменелости, по размерам и форме напоминающие бильярдные шары, не были похожи ни на одно яйцо динозавра, которое они видели раньше.
В ходе исследований было установлено, что это черепашьи яйца, отложенные 66–145 миллионов лет назад. Животное принадлежало к вымершей группе черепах Nanhsiungchelyids. Известно, что эти рептилии отличались гигантскими размерами. Несколько их окаменелостей уже есть в распоряжении ученых. Длина панциря Nanhsiungchelyids в среднем составляла 1,5 метра.
У палеонтологов почти нет возможности исследовать эмбрионы доисторических черепах: даже если скорлупа сохранится на протяжении веков, нежные ткани зародыша с этим вызовом не справляются. Находка фермера – единственный образец, который можно назвать практически идеальным. Даже остальные яйца, отложенные одновременно, разрушились со временем.
Ученые отсканировали яйцо с помощью микрокомпьютерной томографии, которая позволяет заглянуть под скорлупу без необходимости нарушать ее целостность. Внутри находился «клубок разрозненных костей». Команда реконструировала каждую кость в трех измерениях, а затем смоделировала крошечный скелет черепашонка.
В целом эмбрион «поразительно похож» на современных черепах. Плоские ребра эмбриона точно так же твердели и расширялись по мере его роста, чтобы в будущем сформировать основную структуру панциря. Однако нашлось и несколько ключевых особенностей, которые помогли идентифицировать видовую принадлежность. В частности, все Nanhsiungchelyids имеют характерную верхнюю челюстную кость квадратной формы с зазубренной задней кромкой.
Самой необычной чертой стала прочность скорлупы. У всех известных черепах толщина хоть и разнится в зависимости от вида, но обычно не прочнее бумаги. Здесь же скорлупа толщиной 2 мм оказалась в четыре раза массивнее, чем у яиц самого крупного современного гиганта – галапагосской черепахи.
Объяснения этому нет: с точки зрения законов природы это можно назвать даже лишней мерой предосторожности: и рептилия тратит дополнительные ресурсы на формирование слишком плотной оболочки, и малышу сложнее из нее выбраться. Палеонтологи предполагают, что повышенная твердость могла быть ответом на засушливый климат и ограничивала вытекание жидкости из яйца.
Тот факт, что Nanhsiungchelyids жили и гнездились на суше, могло стать причиной их гибели: эта группа вымерла одновременно со всеми нептичьими динозаврами около 66 миллионов лет назад, когда d Землю врезался колоссальный астероид. При этом речные родственники Nanhsiungchelyids пережили катастрофу, укрывшись под водой. Кроме того, свою роль в вымирании группы могла сыграть диета: эти черепахи питались исключительно растениями, а после падения астероида их стало значительно меньше.
Изучение уникальной находки продолжается, и ученые надеются узнать об эволюции черепах больше.