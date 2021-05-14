Ученые покопались в древних экскрементах, чтобы узнать много нового про кишечный микробиом

Не секрет, что древние люди очень часто селились в пещерах, которые предоставляли надежное укрытие от дождя и снега. В пещерах люди спали, готовили пищу и там же справляли нужду. Когда отходов скапливалось слишком много, ее обитатели просто переходили в другую пещеру. Однако такой переизбыток биоматериала в некоторых пещерах очень радует ученых, которые получают возможность больше узнать о первобытных людях и их организме.

На этот раз исследователи собрали образцы древних фекалий из сухих пещер в Юте и северной Мексике и с интересом приступили к их изучению. На основе анализов этих палеофекалий ученые из Университета Монтаны во главе с доктором Мерадет Сноу опубликовали в журнале Nature статью под названием «Реконструкция древних микробных геномов из кишечника человека».