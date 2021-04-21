Ученые смоделировали походку тираннозавра: видео

Принцип передвижения – важный фактор, определяющий экологическую нишу любого живого существа. Эволюционно животные нашли баланс между удобной походкой и минимальным вложением энергии: для этого, среди прочих факторов, используется сила резонанса. Чтобы проверить, как динозавры добивались необходимого при ходьбе баланса, ученые из Университета Врие в Амстердаме создали 3D-модель на основе скелета тираннозавра рекса (Tyrannosaurus rex), выставленного в естественно-научном музее «Натуралис» в Лейдене.

К скелету были добавлены виртуальные мышцы, которые располагаются не только по всему телу, но и в хвосте. Авторы исследования поясняют, что ранее уже проводились различные попытки смоделировать походку этих доисторических пресмыкающихся, но там упор делался на ноги и таз.