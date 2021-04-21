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Палеонтология

Ученые смоделировали походку тираннозавра: видео

Анастасия Баринова
21 апреля 2021
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Фото: Mike Bink/Naturalis Biodiversity Center
Походка динозавров до сих пор остается предметом дискуссий в научных кругах. Команда исследователей из Нидерландов представила свою версию.

Принцип передвижения – важный фактор, определяющий экологическую нишу любого живого существа. Эволюционно животные нашли баланс между удобной походкой и минимальным вложением энергии: для этого, среди прочих факторов, используется сила резонанса. Чтобы проверить, как динозавры добивались необходимого при ходьбе баланса, ученые из Университета Врие в Амстердаме создали 3D-модель на основе скелета тираннозавра рекса (Tyrannosaurus rex), выставленного в естественно-научном музее «Натуралис» в Лейдене.

К скелету были добавлены виртуальные мышцы, которые располагаются не только по всему телу, но и в хвосте. Авторы исследования поясняют, что ранее уже проводились различные попытки смоделировать походку этих доисторических пресмыкающихся, но там упор делался на ноги и таз.

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Pasha A. van Bijlert/Royal Society

Между тем именно хвост делает способ перемещения динозавра уникальным. Его можно сравнить с подвесным мостом: его кости были скреплены связками и мускулами, и при каждом шаге он раскачивался подобно качелям. И если на качелях человек может влиять на скорость и ритм движения, то это мог делать и динозавр.

Моделирование позволило установить, что животное в основном передвигалось со скоростью 4,6 километра в час: это сопоставимо с неспешным человеческим шагом. В тех исследованиях, где хвост не учитывался, скорость была выше, и это, по мнению голландских ученых, ошибка. Имея массивный хвост, динозавр не мог его игнорировать. Эта часть тела выступала в качестве балансира, что приводило к пружинящей покачивающейся походке, и это же замедляло передвижение. Зато таким образом динозавр, преодолевая нужное ему расстояние, тратил минимум энергии.

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