Ученые впервые обнаружили скелет древней акулы. Чем он их удивил?

Ученые нашли полный окаменелый скелет акулы в гористой области Анти-Атлас в Марокко, которая когда-то была мелким морским бассейном. На том же месте были обнаружены еще несколько черепов и других частей скелета Phoebodus.

Ученые выяснили, что возраст найденных образцов составляет около 350 миллионов лет. Это соответствует среднему девонскому периоду и позволяет отнести этих акул к самым ранним представителям пластиножаберных рыб (Elasmobranchii).

Акула имела длинное тонкое тело (почти как у угря), плоский череп и длинную челюсть. Исследователи отметили, что по своему уникальному (для акулы) строению фебодус имеет поразительное сходство с ныне живущей плащеносной акулой (Chlamydoselachus anguineus), хотя эти два вида не связаны. Целиком исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Зубы Phoebodus (которые ученые находили и ранее и по которым и составили представление об этом древнем роде акул) – округлые, заостренные и обращены внутрь челюсти. Такие акулы, как правило, хватают добычу и вцепляются в нее мертвой хваткой, прежде чем целиком проглотить. Исследователи предполагают, что сходство между древней и современной акулой может дать представление о том, как охотился фебодус. Также исследовтели отметили сходство с панцирными щуками из семейства лучеперых рыб.

Ранее ученые находили исключительно зубы Phoebodus – именно поэтому его скелет представляет исключительную ценность для науки. Так как акулы относятся к семейству хрящевых рыб, у них нет костей, а хрящи редко хорошо сохраняются в палеонтологических образцах, хоть и твердеют по мере отложения в них солей.

Почитайте о том, как ученые нашли почти целый скелет неизвестного ранее утконосого динозавра.