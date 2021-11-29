Ученые выяснили, отчего сутулился один из самых известных неандертальцев

Исследователи повторно изучили кости неандертальца, известного как «Старик из Ла-Шапель», и пришли к выводу, что он страдал бруцеллезом – инфекционным заболеванием, передающимся от животных к человеку. В реконструкциях мужчину изображали сутулым – и совершенно обоснованно.

«Старик из Ла-Шапель» был найден в пещере недалеко от французской деревни Ла-Шапель-о-Сен в 1908 году. Это один из наиболее известных и полных скелетов неандертальцев в истории. Он был хорошо изучен, но и спустя более чем сотню лет после его открытия останки неандертальца все еще дают новую информацию о жизни этих представителей рода людей.

В 2019 году исследователи выяснили, что у неандертальца, умершего 50 тысяч лет назад в возрасте от 50 до 60 лет, был запущенный остеоартрит позвоночника и тазобедренного сустава. Однако во время повторного анализа ученые поняли, что не все изменения в костях можно объяснить обыкновенным износом от остеоартрита.