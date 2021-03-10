Уникальную окаменелость динозавра нашли над кладкой яиц
Международная группа ученых объявила об открытии необычного окаменелого гнезда в Китае, в котором сохранилось по крайней мере восемь отдельных динозавров возрастом около 70 миллионов лет.
Кладка древних яиц принадлежит взрослому овираптору (Oviraptor) среднего размера, и мы знаем это, потому что родитель сам стал частью окаменелости. Скелет этого страусоподобного теропода найден над двумя дюжинами яиц, по крайней мере семь из которых были на грани вылупления и все еще содержат эмбрионы внутри.
По словам исследователей, эта древняя сцена беспрецедентна и дает первое неопровержимое доказательство того, что динозавры были выводящими потомство родителями, которые откладывали яйца и высиживали их в течение довольно долгого времени.
Несмотря на находки овирапторов на гнездах, ученым все еще было трудно охарактеризовать их поведение. Все еще существовала вероятность, что эти существа погибали, откладывая или охраняя свои яйца, но не обязательно высиживали их. Такое поведение больше относится к крокодилам, нежели к птицам.
Окаменелость была найдена в формации Наньсюн на юге Китая, в регионе, известном самой большой в мире коллекцией окаменелых яиц динозавров. Тело взрослого овираптора сохранилось в непосредственной близости от яиц, при этом осадок между ними практически отсутствует.
По крайней мере, в семи яйцах был обнаружен обнаженный эмбриональный материал, в том числе окостеневшие кости идентифицируемой формы. Одно из яиц может фактически содержать полный скелет с позвонками, спинными ребрами, плечевой костью, подвздошной и бедренной костью, а также большой берцовой костью.
Анализируя изотопы кислорода этих эмбрионов, исследователи обнаружили, что расчетная температура инкубации соответствовала температуре тела родителя, находясь в пределах 30-38 °C.
Исследователи отмечают, что не все эмбрионы находились на одинаковых стадиях развития. Это говорит о том, что кладка могла в конечном итоге вылупиться в разное время. Такая особенность проявляется у некоторых видов птиц, но считалось, что она появилась позже.
Хотя овирапторов часто считают промежуточной стадией в этом эволюционном процессе, похоже, что они могли независимо отойти от одновременного вылупления, и это предполагает, что эволюция воспроизводства птиц не была простым линейным процессом.
Большинство современных птиц дожидаются, пока все их яйца будут отложены, прежде чем инкубировать их — иногда с помощью и матери, и отца — и это приводит к синхронному вылуплению. Возможно, и овирапторы действовали схожим образом, но верхние яйца в этом конкретном случае были ближе к телу родителя и развились быстрее. Однако ученые указывают, что это всего лишь идея и требует проверки.
Исследователи не смогли определить пол взрослого овираптора. Они указывают, что он мог быть как самкой, так и самцом, участвующим в высиживании потомства, подобно современным страусовым, у которых оба родителя по очереди высиживают яйца.
В завершение эта окаменелость дала некоторое представление о потенциальной диете овираптора. В его желудке обнаружили небольшие камушки, которые, могли проглатываться для улучшения пищеварения.
«Поразительно, сколько биологической информации содержится в одной единственной окаменелости. Мы собираемся изучать этот образец еще много лет», — заключает Син Сюй, соавтор исследования из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине.