Уникальную окаменелость динозавра нашли над кладкой яиц

Международная группа ученых объявила об открытии необычного окаменелого гнезда в Китае, в котором сохранилось по крайней мере восемь отдельных динозавров возрастом около 70 миллионов лет.

Кладка древних яиц принадлежит взрослому овираптору (Oviraptor) среднего размера, и мы знаем это, потому что родитель сам стал частью окаменелости. Скелет этого страусоподобного теропода найден над двумя дюжинами яиц, по крайней мере семь из которых были на грани вылупления и все еще содержат эмбрионы внутри.

По словам исследователей, эта древняя сцена беспрецедентна и дает первое неопровержимое доказательство того, что динозавры были выводящими потомство родителями, которые откладывали яйца и высиживали их в течение довольно долгого времени.