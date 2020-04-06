Останки беззубого птерозавра обнаружили в Африке
Палеобиологи из Университета Портсмута определили новый вид — первый в своем роде, обнаруженный на территории современного Марокко. Новый вид принадлежит к Tapejarids — семейству птерозавров из надсемейства Azhdarchoidea, которые жили в меловом периоде.
Tapejarids были маленькими или средними птерозаврами с размахом крыльев до четырех метров. У большинства из них были большие широкие гребни на черепе. Они хорошо известны в Бразилии и Китае, некоторые образцы были также обнаружены в Европе, но впервые летающая рептилия этого семейства была найдена в Африке. От других ранее открытых птерозавров новый вид отличается отсутствием зубов.
Новый птерозавр получил название Afrotapejara zouhrii в честь марокканского палеонтолога профессора Самира Зухри.
«Самир Зухри сыграл важную роль в развитии марокканской палеонтологии не только благодаря своим публикациям, но и потому, что он организовал научные конференции в Марокко и отредактировал целый том для Геологического общества Франции о палеонтологии позвоночных в Марокко», — отметил участник исследования Низар Ибрахим.
Ископаемый материал, который включает в себя фрагмент челюсти, является частью коллекции Университет Хасана II в Касабланке (Марокко).
Птерозавры — самые ранние позвоночные, которые приобрели эволюционную способность к машущему полету. Они жили с позднего триасового до конца мелового периода мезозойской эры. Последние представители относятся ко времени мел-палеогенового вымирания, около 66,043 млн лет назад.
Прочитайте о прекрасном путешествии в ярчайший край Кавказа в нашем журнальном тексте «Вкус (к) Грузии».