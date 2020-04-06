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Палеонтология

Останки беззубого птерозавра обнаружили в Африке

06 апреля 2020
Afrotapejara zouhrii
Afrotapejara zouhrii в художественном видении
Фото: Megan Jacobs, Baylor University, Texas
Это уже четвертый новый вид, открытый за последнее время.

Палеобиологи из Университета Портсмута определили новый вид — первый в своем роде, обнаруженный на территории современного Марокко. Новый вид принадлежит к Tapejarids — семейству птерозавров из надсемейства Azhdarchoidea, которые жили в меловом периоде.

Tapejarids были маленькими или средними птерозаврами с размахом крыльев до четырех метров. У большинства из них были большие широкие гребни на черепе. Они хорошо известны в Бразилии и Китае, некоторые образцы были также обнаружены в Европе, но впервые летающая рептилия этого семейства была найдена в Африке. От других ранее открытых птерозавров новый вид отличается отсутствием зубов.

«Изучение марокканского материала показывает, что мы все еще далеки от того, чтобы найти все палеонтологические сокровища Северной Африки. Даже фрагментарные окаменелости, такие как кусок челюсти нового птерозавра, могут дать нам важную информацию о биоразнообразии прошлого», — Дэвид Мартилл, ведущий автор исследования.

Новый птерозавр получил название Afrotapejara zouhrii в честь марокканского палеонтолога профессора Самира Зухри.

«Самир Зухри сыграл важную роль в развитии марокканской палеонтологии не только благодаря своим публикациям, но и потому, что он организовал научные конференции в Марокко и отредактировал целый том для Геологического общества Франции о палеонтологии позвоночных в Марокко», — отметил участник исследования Низар Ибрахим.

Ископаемый материал, который включает в себя фрагмент челюсти, является частью коллекции Университет Хасана II в Касабланке (Марокко).

Птерозавры — самые ранние позвоночные, которые приобрели эволюционную способность к машущему полету. Они жили с позднего триасового до конца мелового периода мезозойской эры. Последние представители относятся ко времени мел-палеогенового вымирания, около 66,043 млн лет назад.

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