Останки беззубого птерозавра обнаружили в Африке

Новый птерозавр получил название Afrotapejara zouhrii в честь марокканского палеонтолога профессора Самира Зухри.

«Самир Зухри сыграл важную роль в развитии марокканской палеонтологии не только благодаря своим публикациям, но и потому, что он организовал научные конференции в Марокко и отредактировал целый том для Геологического общества Франции о палеонтологии позвоночных в Марокко», — отметил участник исследования Низар Ибрахим.

Ископаемый материал, который включает в себя фрагмент челюсти, является частью коллекции Университет Хасана II в Касабланке (Марокко).

Птерозавры — самые ранние позвоночные, которые приобрели эволюционную способность к машущему полету. Они жили с позднего триасового до конца мелового периода мезозойской эры. Последние представители относятся ко времени мел-палеогенового вымирания, около 66,043 млн лет назад.

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