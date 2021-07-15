В Африке нашли древнейших микробов на Земле. Им миллиарды лет!

Международная группа исследователей во главе с учеными из Болонского университета обнаружила окаменелые останки циркулирующих метан микробов, которые жили в гидротермальной системе под морским дном 3,42 миллиарда лет назад.

В исследовании были проанализированы образцы микрофоссилий в двух тонких слоях породы, собранных в Зеленокаменном поясе Барбертон в Южной Африке. Этот регион, расположенный неподалеку от границы Свазиленда с Мозамбиком, содержит одни из самых старых и наиболее хорошо сохранившихся осадочных пород, существующих на нашей планете.

У найденных окаменелых останков нитевидной формы были обнаружены структурно и химически различимое ядро и богатая углеродом внешняя оболочка – клеточная стенка, или мембрана, окружающая внутриклеточное цитоплазматическое вещество.