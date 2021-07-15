В Африке нашли древнейших микробов на Земле. Им миллиарды лет!

Международная группа исследователей во главе с учеными из Болонского университета обнаружила окаменелые останки циркулирующих метан микробов, которые жили в гидротермальной системе под морским дном 3,42 миллиарда лет назад.
В исследовании были проанализированы образцы микрофоссилий в двух тонких слоях породы, собранных в Зеленокаменном поясе Барбертон в Южной Африке. Этот регион, расположенный неподалеку от границы Свазиленда с Мозамбиком, содержит одни из самых старых и наиболее хорошо сохранившихся осадочных пород, существующих на нашей планете.
У найденных окаменелых останков нитевидной формы были обнаружены структурно и химически различимое ядро и богатая углеродом внешняя оболочка – клеточная стенка, или мембрана, окружающая внутриклеточное цитоплазматическое вещество.
По словам Кавалацци, поверхностные среды обитания, нагретые из-за вулканической активности, вероятно, были домом некоторых из самых ранних микробных экосистем Земли. Это древнейшие на сегодняшний день свидетельства жизни на нашей планете. Исследователи допускают, что подобные организмы в то же самое время могли жить и на Марсе, где тогда были примерно такие же условия, как на Земле.
Авторы работы указывают, что взаимодействие холодной морской воды с более теплыми подземными гидротермальными флюидами могло создать богатый первичный «бульон», который привел к множеству потенциальных микро-сред обитания.
В заостренных углублениях в стенках гидротермальных каналов ученые обнаружили скопления нитевидных организмов, а на дне полости – отдельных особей.
Химический анализ показал, что волокна этих нитей содержат большинство основных элементов, необходимых для жизни. Кроме того, концентрация никеля в органических соединениях стала доказательством первичного метаболизма. Эта концентрация соответствует содержанию никеля, обнаруженному в современных микробах, известных как прокариоты архей, которые живут без кислорода и используют метан для своего метаболизма.
«Хотя мы знаем, что прокариоты архей могут быть окаменелыми, у нас есть крайне ограниченные прямые примеры этого. Наши находки могут впервые расширить летопись окаменелостей архей до эпохи, когда жизнь впервые появилась на Земле», – заключает Барбара Кавалацци.