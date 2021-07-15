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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Палеонтология

В Африке нашли древнейших микробов на Земле. Им миллиарды лет!

National Geographic Россия
15 июля 2021
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Фото: Зеленокаменный пояс Барбертон в Южной Африке
Окаменелости ждали, пока их обнаружат ученые, 3,42 миллиарда лет.

Международная группа исследователей во главе с учеными из Болонского университета обнаружила окаменелые останки циркулирующих метан микробов, которые жили в гидротермальной системе под морским дном 3,42 миллиарда лет назад.

В исследовании были проанализированы образцы микрофоссилий в двух тонких слоях породы, собранных в Зеленокаменном поясе Барбертон в Южной Африке. Этот регион, расположенный неподалеку от границы Свазиленда с Мозамбиком, содержит одни из самых старых и наиболее хорошо сохранившихся осадочных пород, существующих на нашей планете.

У найденных окаменелых останков нитевидной формы были обнаружены структурно и химически различимое ядро и богатая углеродом внешняя оболочка – клеточная стенка, или мембрана, окружающая внутриклеточное цитоплазматическое вещество.

«Мы обнаружили исключительно хорошо сохранившихся окаменелых микробов, которые, по-видимому, процветали вдоль стен полостей, созданных теплой водой гидротермальных систем несколькими метрами ниже морского дна», – Барбара Кавалацци, ведущий автор исследования.

По словам Кавалацци, поверхностные среды обитания, нагретые из-за вулканической активности, вероятно, были домом некоторых из самых ранних микробных экосистем Земли. Это древнейшие на сегодняшний день свидетельства жизни на нашей планете. Исследователи допускают, что подобные организмы в то же самое время могли жить и на Марсе, где тогда были примерно такие же условия, как на Земле.

Авторы работы указывают, что взаимодействие холодной морской воды с более теплыми подземными гидротермальными флюидами могло создать богатый первичный «бульон», который привел к множеству потенциальных микро-сред обитания. 

В заостренных углублениях в стенках гидротермальных каналов ученые обнаружили скопления нитевидных организмов, а на дне полости – отдельных особей.

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Химический анализ показал, что волокна этих нитей содержат большинство основных элементов, необходимых для жизни. Кроме того, концентрация никеля в органических соединениях стала доказательством первичного метаболизма. Эта концентрация соответствует содержанию никеля, обнаруженному в современных микробах, известных как прокариоты архей, которые живут без кислорода и используют метан для своего метаболизма.

«Хотя мы знаем, что прокариоты архей могут быть окаменелыми, у нас есть крайне ограниченные прямые примеры этого. Наши находки могут впервые расширить летопись окаменелостей архей до эпохи, когда жизнь впервые появилась на Земле», – заключает Барбара Кавалацци.

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