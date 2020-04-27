Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Палеонтология

В Африке нашли самое опасное место в истории Земли

National Geographic Россия
27 апреля 2020
_--------.jpg
Фото: Davide Bonadonna
100 миллионов лет назад Кем-Кем был наполнен свирепыми хищниками, в том числе летающими рептилиями и крокодилоподобными охотниками.

Международная команда ученых опубликовала крупнейший обзор ископаемых позвоночных из области меловых скальных образований на юго-востоке Марокко, известной как группа Кем-Кем (Kem Kem).

Около 100 миллионов лет назад этот район был домом для обширной речной системы, заполненной множеством различных видов водных и наземных животных. Окаменелости из группы Кем-Кем включают в себя трех самых крупных из известных хищных динозавров, в том числе кархародонтозавра (Carcharodontosaurus).

_---.jpg
Юго-восток Марокко, где были обнаружены десятки окаменелостей различных хищников мелового периода.
_--.jpg
Kem Kem

Этот гигант по разным оценкам мог достигать от 8 до 13 метров в длину и весил от 6,2 до 15,1 тонн. Его огромные челюсти напоминали ножницы, а зубы достигали 20 сантиметров в длину. Кархародонтозавр делил жизненное пространство с другими самыми крупными хищными динозаврами всех времен — дельтадромеусом (Deltadromeus) длиной до 13 метров и спинозавром (Spinosaurus) длиной до 16 метров и массой более 7 тонн. По оценкам ученых, их одновременное существование длилось около 20 миллионов лет.

«Возможно, это самое опасное место в истории планеты Земля. Место, в котором путешественник во времени не продержался бы долго», — Низар Ибрахим, ведущий автор исследования.

Кроме того, в группе Кем-Кем в изобилии присутствовали хищные летающие и наземные рептилии. По словам соавтора Дэвида Мартилла из Университета Портсмута, многие из хищников полагались на обильные запасы рыбы.

«Это место было заполнено огромной рыбой, в том числе гигантскими целакантами и легкими рыбами. Например, целакант был, вероятно, в четыре или даже пять раз больше современных целакантообразных. Была еще огромная пресноводная акула по имени онхопристис с самой грозной из ростральных зубов — они похожи на колючие кинжалы, но зато красиво блестят. И эти огромные хищники питались этой гигантской рыбой и друг другом», — Дэвид Мартилл.

В группе Кем-Кем преобладали водные и субводные беспозвоночные и позвоночные (около 85 процентов всей известной фауны), почти все из которых были хищниками. Большинство позвоночных, за исключением птерозавров и динозавров, жили исключительно или преимущественно в водной среде. При этом, млекопитающие и птицы в Кем-Кем были чрезвычайно редки.

По оценкам авторов исследования, на Земле не существует сопоставимой современной наземной экосистемы с аналогичным уклоном в сторону крупных хищников. 

Чтобы собрать огромные массивы данных и изображения окаменелостей, которые первоначально были включены в его докторскую диссертацию, Низар Ибрахим посетил коллекции Кем-Кем на нескольких континентах.

Авторы исследования отмечают, что это самое всеобъемлющее исследование данных по ископаемым позвоночным из Сахары с 1936 года, когда известный немецкий палеонтолог Эрнст Фрайхерр Штромер фон Райхенбах опубликовал свою последнюю крупную работу.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Фотографируем дома

Девушка

«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки