В Африке нашли самое опасное место в истории Земли

В группе Кем-Кем преобладали водные и субводные беспозвоночные и позвоночные (около 85 процентов всей известной фауны), почти все из которых были хищниками. Большинство позвоночных, за исключением птерозавров и динозавров, жили исключительно или преимущественно в водной среде. При этом, млекопитающие и птицы в Кем-Кем были чрезвычайно редки.

По оценкам авторов исследования, на Земле не существует сопоставимой современной наземной экосистемы с аналогичным уклоном в сторону крупных хищников.

Чтобы собрать огромные массивы данных и изображения окаменелостей, которые первоначально были включены в его докторскую диссертацию, Низар Ибрахим посетил коллекции Кем-Кем на нескольких континентах.

Авторы исследования отмечают, что это самое всеобъемлющее исследование данных по ископаемым позвоночным из Сахары с 1936 года, когда известный немецкий палеонтолог Эрнст Фрайхерр Штромер фон Райхенбах опубликовал свою последнюю крупную работу.