В Антарктиде нашли древнейшее животное, которое умело впадать в спячку

Палеонтолог позвоночных Меган Уитни из Гарвардского университета и биолог Кристиан Сидор из университета в Вашингтоне проанализировали окаменелости возрастом 250 миллионов лет и нашли доказательства того, что животные рода Lystrosaurus впадали в спячку так же, как сегодня медведи и летучие мыши.
Листрозавтры входят в класс синапсидов, также известных как зверообразные, или тероморфы — кладу амниот, включающую в себя млекопитающих и животных, более связанных с ними, чем с пресмыкающимися.
Обнаружить признаки сдвигов в скорости метаболизма в окаменелостях практически невозможно, но у четвероногого листрозавра размером со свинью была пара бивней, которые непрерывно росли в течение его жизни, оставив после себя записи активности аналогичные годичным кольцам деревьев.
Сравнивая поперечные сечения бивней шести антарктических листрозавров с поперечными сечениями бивней четырех листрозавров из Южной Африки, исследователи обнаружили периоды меньшего роста, которые были характерны только для образцов из Антарктиды. Эти отметины совпадают с аналогичными отложениями на зубах современных животных, которые в определенные моменты года впадают в спячку.
Спячка могла быть важным компонентом жизни для животных, обитавших в то время у Южного полюса. Хотя в триасовый период в регионе было намного теплее, там по-прежнему наблюдались серьезные сезонные изменения, а также колебания продолжительности светового дня.
Вполне возможно, что Lystrosaurus был не единственным животным того времени, впадающим в спячку, однако это нельзя отследить, поскольку у большинства видов не было постоянно растущих бивней, клыков или даже простых зубов.
Авторы работы подчеркивают, что исследование может многое рассказать нам об эволюционной истории и способности животных адаптировать функции организма к смене сезонов, что могло иметь важнейшее значение для выживания в периоды массовых вымираний.
Ученые продолжают узнавать больше о том, как работает спячка и как она может быть вызвана у животных. Если мы сможем выяснить, как заставить этот же биологический трюк работать на людях, это могло бы дать нам новые способы борьбы с болезнями.
«Хладнокровные животные часто полностью отключают свой метаболизм в тяжелое время года, но многие эндотермические или теплокровные животные, впадающие в спячку, часто повторно активируют свой метаболизм в период спячки. То, что мы наблюдали в бивнях антарктического Lystrosaurus, соответствует схеме небольших событий метаболической реактивации в период стресса, которые больше всего похожи на то, что мы наблюдаем у теплокровных гибернаторов сегодня», — заключает Уитни.
Узнайте, почему шестое массовое вымирание, протекающее прямо сейчас, ускоряется.