В Антарктиде нашли древнейшее животное, которое умело впадать в спячку

Палеонтолог позвоночных Меган Уитни из Гарвардского университета и биолог Кристиан Сидор из университета в Вашингтоне проанализировали окаменелости возрастом 250 миллионов лет и нашли доказательства того, что животные рода Lystrosaurus впадали в спячку так же, как сегодня медведи и летучие мыши.

Листрозавтры входят в класс синапсидов, также известных как зверообразные, или тероморфы — кладу амниот, включающую в себя млекопитающих и животных, более связанных с ними, чем с пресмыкающимися.

Обнаружить признаки сдвигов в скорости метаболизма в окаменелостях практически невозможно, но у четвероногого листрозавра размером со свинью была пара бивней, которые непрерывно росли в течение его жизни, оставив после себя записи активности аналогичные годичным кольцам деревьев.

Сравнивая поперечные сечения бивней шести антарктических листрозавров с поперечными сечениями бивней четырех листрозавров из Южной Африки, исследователи обнаружили периоды меньшего роста, которые были характерны только для образцов из Антарктиды. Эти отметины совпадают с аналогичными отложениями на зубах современных животных, которые в определенные моменты года впадают в спячку.